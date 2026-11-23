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큰사진보기 ▲아기 키만큼 자라다 성장을 멈춘 옥수수 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲늑장 부렸지만 소소하게 활용한 부추 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲통풍이 잘 되는 베란다에서 비 걱정 없이 말린 고추 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲작년에 심었던 푸성귀. 손가락만 하게 달린 호박과 쑥갓잎처럼 올라온 당근 이파리. ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

집에 달린 화단에서 소량의 푸성귀를 기른 지 올해로 6년째다. 경험이 쌓이는 만큼 수확량도 늘 줄 알았는데 꼭 그렇지도 않다. 작년엔 수확이 제법 알찼는데 올해는 보잘것없다. 잘 자라는가 싶다가도 날씨가 제멋대로 굴거나 발소리가 뜸해지면 금세 시들해진다.'벼는 농부의 발소리를 듣고 자란다'는 말이 있다. 농부가 얼마나 자주 돌보느냐에 따라 결실의 판도가 달라진다는 얘기다. 피사리, 배수 상태 점검, 병충해 방제 등 농부의 발길은 하루에도 몇 번씩 논으로 향할 수밖에 없다. 너른 들판이 황금물결로 일렁이는 건 농부의 발걸음에서 비롯됐다는 대답이다.남편은 우리 집 주요 농사꾼이다. 봄이면 흙을 주문해 화단을 갈고 파종할 씨앗도 고른다. 작물이 자라면서 무게를 견디도록 지지대를 설치하고 물 주는 일도 도맡아 한다. 촘촘하게 난 싹을 솎거나, 양분을 강탈하는 잡초 뽑기 정도가 내 몫이다. 잡초는 여간내기가 아니어서 자주 뽑아야 푸성귀를 살리고 부추와 헷갈리지도 않는다.올해는 남편이 근무지 변경으로 경북 문경에서 지내는 중이라 작물에 소홀할 수밖에 없었다. 대신 내 발소리로 채웠어야 하는데 날도 덥고 귀차니즘이 파고들어 어쩌다 마주친 화단으로 방치하고 말았다.결국 상추는 땡볕에 녹아버리고, 옥수수는 자라다 말고 누렇게 말라버렸다. 딸기는 일찌감치 유명을 달리했고, 부추는 파종 후 달이 바뀌어도 싹이 트지 않아 단념했다. 고추는 여름비에 쓰러진 걸 간신히 세웠다. '한 사람의 발소리 좀 덜 보탰다고 이럴 수가?' 혼자 중얼거리다 이내 수긍했다. 관심이 부족했던 건 사실이니까.눈길이 모자란 탓도 있지만 한꺼번에 쏟아진 여름비와 기록적인 더위도 분명 해를 끼쳤을 것이다. 통제할 수 없었던 날씨에 일부 책임을 떠넘기며, 살아남은 작물에 남은 관심이나마 보태보았다. 그 결과 거둬들인 작물은 부추와 고추뿐이다.부추는 추석이 돼서야 전을 부칠 만큼 자랐다. 다른 작물에 비해 발아가 좀 느린 편이지만 4월 초에 뿌린 씨가 5월 중순쯤 싹튼 건 도무지 이해하기 어렵다. 늦어도 2주 이상 지나면 싹이 터야 정상인데 괴이한 일이었다. 너무 깊이 심었든지, 양분이 부족했든지, 씨앗이 묵은 탓인지 알 수 없으나 몹시 늑장을 부렸다. 한 번 올라오기 시작하니 삭발하듯 잘라도 금방 또 올라와 그럭저럭 쓸만했다. 늦장 부린 게 미안했던지 11월 추위에도 파릇하다.덕분에 두부 반모 으깨 잘게 썬 부추, 달걀 한 개, 다진 버섯과 당근, 부침가루 두 술로 반죽해 동그랑땡을 부쳤다. 고소한 데다 영양가도 충분해 종종 화단으로 부추 뜯으러 갈 기세다. 부추가 올라오는 날까지 계란찜이나 무생채, 오이무침, 우삼겹찜에 든든한 고명이 될 것이다.쓰러진 청양고추는 지지대에 묶고 잘 자라주길 부추겼다. 다행히 네 그루 중 세 그루가 살아남았다. 세 그루만 해도 필요할 때 충분히 활용할 수 있다. 전문적으로 키운 농부의 고추처럼 실하진 않아도 매운맛만큼은 선두다. 음식에 칼칼한 맛을 더할 때 요긴하게 쓰인다.작년엔 고추장아찌를 만들었으나 양이 적은 올해는 말려 쓰기로 했다. 통째로 말려보니 하얗게 변질되는 게 생겨 반으로 갈랐다. 통풍이 잘 되는 베란다에서 말렸더니 수분이 증발하는 속도도 빠르고 변질되지도 않았다. 공기 닿은 속 씨도 노랗게 잘 마르고 뭣보다 비 걱정을 하지 않아도 돼 수월했다. 주문한 고춧가루가 매운맛이 덜해 가루내어 섞어 쓸 요량이다. 양은 얼마 되지 않지만 험난한 계절을 견뎠으니 김장 양념에 상징이 되게 할 예정이다.첫 해엔 싹 나기를 기다리는 마음에 기대가 가득했다. 싹이 언제 올라올지 궁금해 자주 화단을 살폈다. 비 온 다음 날 부드럽게 부푼 흙속에서 이끼처럼 파란 싹이 돋은 걸 보면 마음까지 들떴다. 손가락만 하게 달린 호박, 흙 위로 살짝 내민 당근 이파리는 그야말로 놀라움이었다. 계절 따라 부쩍 자라는 푸성귀를 지켜보는 것이 일상의 활력이었다.하지만 같은 과정이 반복되며 처음 설렘이 심드렁해졌다. 올해처럼 발아도 늦고 수확까지 적으면 언짢을 법한데 그다지 속상하지도 않았다. 예전 같으면 늦되는 이유를 찾아 어떻게든 대처했을 텐데 그런 마음이 동하기 전 단념부터 빼들었다. 6년이 흐르는 사이 관심사도 달라지고 하고 싶은 일이 따로 생기면서 푸성귀에 대한 마음이 무덤덤해진 게 이유일 것이다. 어쩌면 수확의 과정이 더는 기쁨에 가 닿지 않는 건지도 모르겠다. 새로움이 익숙함으로 바뀌면서 기쁨도 일상이 된 탓일 거다.새 옷을 사면 하루 행복하고, 새 차를 사면 한 달 행복하고, 새 집을 사면 일 년 행복하다는 말이 있다. 무언가를 얻었을 때의 기쁨도 시간이 지나면 익숙해지고 무뎌진다는 뜻일 테다. 발아의 신기함과 열매의 뿌듯함도 6년이 흐르는 사이 익숙해져서 발그레 달아올랐던 첫 마음을 잊은 듯하다.참 묘한 모순이다. 친구들과 만날 때면 '이젠 낯선 게 부담스럽다, 익숙한 데서 편안함을 느낀다'고 자주 말했다. 그런데 정작 텃밭에서 반복되는 과정은 익숙하다는 이유로 시들하다고 말하잖나. 익숙한 게 편하다면서 익숙함에 싫증을 내다니 변덕스럽기 그지없다.내년 봄이면 남편은 여전히 흙을 갈고 씨를 뿌릴 것이다. 식사 시간에 쌈장 찍어 먹을 청양고추 두세 개만 딸 수 있어도 족한 사람이니까. 발소리는 뜸할 수밖에 없을지언정 6년간의 습관은 놓지 않을 것이다. 다만 겨울 지나고 씨 뿌리는 봄이 올 때까지 푸성귀를 대하는 내 심상한 마음이 회복될지가 문제다. 그 전에 텃밭의 익숙함 속에서 내가 놓친 게 뭔지 생각해 봐야 할 것 같다. 그래야 화단에 새로 뿌려질 씨가 잇따라 날 부를 테니까.