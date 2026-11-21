큰사진보기 ▲기념촬영(사)남북평화회의 발기인대회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲위촉장을 수여 받고 기념촬영을 하는 남북평화회의 발기인대회 관계자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재정 전 통일부장관 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲남북평화회의 발기인대회에서 이재정 전 통일부장관의 강연을 듣는 발기인들 ⓒ 고창남 관련사진보기

경색된 남북관계의 돌파구를 마련하고 한반도 항구적 평화 정착과 공동번영의 토대를 다지기 위한 시민사회의 발걸음이 제도권 사단법인 출범으로 이어졌다.20일 오후 2시 서울 종로구 경운동 수운회관 민족사랑방에서는 평화통일운동 원로와 시민사회 각계 인사 등이 참석한 가운데 '사단법인 남북평화회의' 발기인대회가 개최됐다. 지난해 3월 창립 보고대회를 통해 출범을 알린 데 이어 보다 체계적이고 지속가능한 대북 협력과 민간 차원의 평화운동을 전개하기 위해 법인격 확보에 나선 것이다.이날 행사는 1부 식전행사 및 발기인대회와 2부 위촉장 수여 및 초청 강연회 순으로 진행됐다.1부 식전행사는 국민의례에 이어 박석무 다산연구소 명예이사장, 김삼열 독립유공자유족회 회장, 김성곤 전 국회의원의 축사와 경과보고가 이어졌다. 축사에 나선 각계 원로와 인사들은 엄중한 한반도 안보 상황과 남북 단절의 현실을 진단하며, 사단법인 남북평화회의가 민족의 화해와 동북아시아 평화 연대를 이끄는 구심점이 되어줄 것을 당부했다.박석무 다산연구소 명예이사장은 축사에서 "60여 년 전 잡지 <사상계>를 통해 장준하 선생은 대한민국 국민이 이루어야 할 두 가지 과제로 '통일'과 '경제발전'을 꼽으셨다"며 "우리나라가 세계 4번째로 수출 1조 달러를 달성하며 경제발전은 어느 정도 이뤘지만, 분단 80년이 다 되도록 남북 대화마저 끊긴 통일 문제는 여전히 과제로 남아 있다"고 진단했다. 이어 "북한이 우리를 적국으로 규정하며 앞이 보이지 않는 어려운 시기지만, 오늘 발기인대회에 모인 열정으로 실낱같은 돌파구라도 뚫어내어 하루속히 전쟁 위기에서 벗어나 하나 되는 평화로운 세상을 만들어 가자"고 당부했다.김삼열 독립유공자유족회 회장은 축사에서 "그동안 남북의 평화와 화해·협력을 위해 헌신해 온 주역들이 오늘 새로운 다짐으로 사단법인 남북평화회의의 출범을 맞이하게 되어 뜻깊다"고 축하를 전했다. 김 회장은 "남북의 평화는 우리 민족에게 주어진 숙명적 과제이자, 지금 우리가 직면한 가장 위험한 전쟁의 위기를 막아내는 최선의 방법"이라며 "오늘 이 자리가 남북 화해와 협력, 그리고 한반도 평화를 실질적으로 이끌어내는 특별한 힘과 구심점을 지닌 단체로 자리매김하기를 진심으로 기원한다"고 강조했다.김성곤 전 국회의원 역시 인사말을 통해 "유네스코 헌장에 '전쟁이 인간의 마음에서 시작되었듯이 평화를 세워야 할 첫 번째 장소도 인간의 마음'이라는 명언이 있다"며 "지금 남북 문제와 미·중 관계, 그리고 우리 사회 내부의 진영 갈등까지 모든 문제의 가장 근본에는 결국 우리의 마음이 자리 잡고 있다"고 짚었다.이어 "비무장지대(DMZ)를 사이에 두고 놓인 엄청난 화기들도 결국 우리 한민족의 마음이 투영된 것"이라며 "마음을 한 번 돌리면 화기를 물리고 통일도 이룰 수 있는 만큼, 오늘 이 자리에 모인 모든 분들이 마음을 하나로 합쳐 사단법인 남북평화회의가 힘차게 나아갈 수 있도록 도와달라"고 호소했다.이어진 장신환 전 원광대 교수의 경과보고에서는 지난해 창립 보고대회 이후 한반도평화선언대회 개최 등 그간 추진해 온 주요 활동과 사단법인 설립을 위한 준비 과정이 상세히 보고됐다.본격적으로 막을 올린 발기인대회에서는 발기인 대표 선출과 개회선언에 이어 법인 설립을 위한 5개 핵심 안건(설립취지와 목적, 정관, 이사선임, 사업계획 및 예산, 재산출연) 심의가 원안대로 가결됐다.남북평화회의는 이날 채택한 취지문을 통해 "우리나라는 80여 년이나 지속된 분단 상황 속에서도 세계에서 인구가 5000만 명이 넘고, 개인당 소득이 3만 달러를 넘는 선진국으로 발전했다"면서도 "전 세계 곳곳에서 전쟁이 벌어지는 다극화 시대 속에서 한반도는 긴장이 심화되고 전쟁의 위험에서 벗어나지 못하고 있다"고 진단했다.이어 "싸우지도 이기지도 않고 하나가 되는 길, 남과 북이 공심·공존·공영하는 새로운 길을 모색해야 한다"며 ▲ 세상을 널리 이롭게 하는 대동사상 실현 ▲ 통일의 지상과제를 위한 한반도 평화 우선 확립 ▲ 자주·자립 정신 구현 및 실용외교를 통한 남북대화 전환점 마련 ▲ 남북관계의 새로운 출구로서 '남북경제연합' 제안 등 4대 핵심 방향을 천명했다.조직 배경과 관련해서는 ▲ 북한의 '적대적 두 국가론' 선언 및 남북대화 기구 해산 등 통일노선 변경에 대한 능동적 대처 ▲ 트럼프 2기 행정부의 북미 대화 가능성과 북러 동맹 강화 등 급변하는 국제정세 속에서 대한민국이 배제되는 이른바 '통미봉남(通美封南)' 우려 해소 ▲ 청·장년층 참여 확대를 통한 평화통일운동의 대중적 토대 강화 ▲ 동아시아 평화를 위한 해외 네트워크 구축 등을 분명히 했다.정관 심의에서는 서울특별시에 사무소를 두고 이사회와 대표회의, 운영위원회, 집행위원회 등을 중심으로 조직을 체계적으로 운영하기로 확정했다.이어진 임원 선임에서는 참석자들의 추대와 의결을 거쳐 이재정 전 통일부장관이 초대 이사장으로 선임됐다. 이사진에는 김삼열 독립유공자유족회 회장, 도천수 단군민족평화통일협의회 상임공동대표, 김태일 몽양 여운형선생기념사업회 회장, 조광흠 희망시민연대 이사장이 선임됐으며, 감사에는 김동진 남북풍력사업단 대표가 이름을 올렸다.향후 주요 사업계획으로는 ▲ 개성공단·금강산관광 재개 촉구 및 남북공동선언 국회 비준 등 남북 신뢰 회복 사업 ▲ 정기포럼 및 국회 한반도평화통일심포지엄 개최 ▲ 시민과 함께하는 평화음악회 ▲ 갈마지구 및 백두산 관광 등 민간 차원의 교류·협력 물꼬를 트는 다양한 실천 과제를 추진하기로 의결했다.발기인대회 직후 이어진 2부 행사에서는 이날 초대 이사장으로 선임된 이재정 전 통일부장관이 '막힌 남북관계 어떻게 풀어가야 하나'를 주제로 특별 강연에 나섰다.이재정 전 장관은 강연 내내 현재 한반도가 직면한 구조적 안보 위기와 남북 단절의 본질을 날카롭게 짚으며, 진정한 평화 프로세스 재가동을 위한 두 가지 핵심 열쇠로 '주권국가로서의 전시작전통제권(전작권) 환수'와 '민간단체 주도의 통일운동'을 역설했다.이 전 장관은 먼저 한반도 문제의 주도권을 되찾기 위한 근본적인 조건으로 군사적 주권 회복을 꼽았다. 그는 "분단 80여 년을 넘기면서 대한민국은 세계 10위권의 경제 대국이자 성숙한 민주주의 국가로 발돋움했지만, 정작 국가 안보의 핵심인 전시작전통제권조차 온전히 행사하지 못하는 모순 속에 놓여 있다"고 강하게 지적했다.이어 "주권국가로서 전작권을 조속히 환수받는 것은 한반도 문제의 당사자로서 우리의 운명을 스스로 결정하기 위한 필수 전제"라며 "군사적 주권과 자율성이 온전히 확보될 때 비로소 주변 강대국의 이해관계나 패권 경쟁에 휘둘리지 않고, 남북관계의 운전대를 직접 쥐고 평화 협상을 이끌어갈 수 있다"고 강조했다.급변하는 국제정세 속에서 이른바 '통미봉남'의 위기를 돌파하기 위한 민간 영역의 역할과 책임에 대해서도 목소리를 높였다. 이 전 장관은 "북한이 '적대적 두 국가'를 선언하고 당국 간 대화 채널이 모두 단절된 현 상황에서 정부 당국만의 노력이나 외교적 접근만으로는 한계가 분명하다"며 "정권의 변화나 정치적 부침에 흔들리지 않고 민족의 동질성을 회복하며 인도적·경제적·문화적 교류의 끈을 끈질기게 이어갈 수 있는 주체는 결국 시민사회와 민간단체"라고 진단했다.특히 이 전 장관은 남북평화회의가 제안한 '남북경제연합'과 실용적 접근의 중요성을 언급하며 "과거의 관 주도의 경직된 틀에서 과감히 벗어나야 한다"고 주문했다. 그는 "오늘 사단법인으로 새롭게 닻을 올린 남북평화회의가 민간 통일운동의 최전선에 서야 한다"며 "시민사회가 주도하는 창의적이고 실용적인 평화운동을 통해 꽉 막힌 남북관계의 물꼬를 트고, 남과 북이 다시 마주 앉을 수 있는 튼튼한 평화의 다리를 놓자"고 호소해 참석자들의 뜨거운 박수를 받았다.이날 발기인대회를 성공적으로 마친 사단법인 남북평화회의는 주무관청의 법인 설립 허가 절차를 마무리하는 대로 정기포럼과 국회 심포지엄 등 본격적인 대내외 활동에 돌입할 예정이다.