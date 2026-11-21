큰사진보기 ▲경기도의회에서 열린 ‘경기도의회-베트남 럼동성 지도부 간담회’에서 안광률 경기도의회 더불어민주당 대표의원(맨 오른쪽), 김미숙 경기도의회 부의장(왼쪽 두 번째), 호 반 므어이 베트남 럼동성 인민위원회 위원장 겸 대표단장(왼쪽 세 번째), 쩐 하이 린(Dr. Tran Hai Linh) 베트남-한국 기업인 및 투자협회(VKBIA) 회장(맨 왼쪽)이 기념품을 교환한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기도의회에서 열린 ‘경기도의회-베트남 럼동성 지도부 간담회’에서 김미숙 경기도의회 부의장과 호 반 므어이 베트남 럼동성 인민위원회 위원장 겸 대표단장 등 양국 주요 참석자들이 관광·농업·물류 분야 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

경기도의회와 베트남 럼동성 지도부가 관광·농업·물류 분야의 경제협력 확대 방안을 논의했다. 특히 공항 시설 개선 공사 이후 중단된 한국과 달랏 간 직항 항공노선 재개가 주요 현안으로 떠오르면서 양측은 후속 협의를 이어가기로 했다.경기도의회는 20일 오전 10시 의회 2층에서 김미숙 부의장(더불어민주당·군포3) 주최로 '경기도의회-베트남 럼동성 지도부 간담회'를 개최했다.이번 간담회는 베트남-한국 기업인 및 투자협회(VKBIA) 쩐 하이 린(Tran Hai Linh) 회장과 서국현 대외협력위원장이 중심이 돼 마련했다. 양측은 지방정부와 민간기업 간 교류를 확대하고 관광과 농업 분야의 협력 사업을 구체화하는 방안을 논의했다.한국 측에서는 김미숙 부의장을 비롯해 안광률 경기도의회 더불어민주당 대표의원(시흥1), 김운남 도의원(고양11), 박상현 경기대학교 국제교육원장, 남기웅 ㈜이루텔럭키 대표 등 관계자들이 참석했다.베트남 측에서는 호 반 므어이(Hồ Văn Mười) 럼동성 인민위원회 위원장을 단장으로 주요 국장단과 기업대표단이 참석했다. 보 투 흐엉(Võ Thu Hương) 베트남공항공사(ACV) 항공노선개발 부장과 보 광 궉(Võ Quang Quốc) 리엔크엉 국제공항 부공항장도 자리를 함께했다.간담회에서는 관광 인프라 개발과 농산물 교역, 한국 내 베트남 진출 기업의 물류혁신단지 조성 등이 주요 의제로 다뤄졌다.럼동성 대표단은 고원도시 달랏의 자연환경을 활용한 스포츠·웰니스 관광을 소개하며 한국 관광객 유치와 공동 관광상품 개발에 관심을 나타냈다. 고양국제꽃박람회와 달랏 꽃축제를 연계하는 방안도 제안했다.농업 분야에서는 아보카도와 두리안, 커피 등 럼동성의 주요 농산물을 중심으로 한국 시장 진출과 유통·홍보 협력 방안이 논의됐다. 럼동성 측은 지역 농업의 생산 경쟁력을 강조하며 한국 기업과의 교류 확대를 요청했다.가장 큰 관심을 모은 현안은 한국과 달랏을 잇는 직항 항공노선의 재개였다. 베트남 대표단은 2025년 초 공항 시설 개선 공사로 한국발 직항편이 중단됐으며, 공사가 완료된 이후에도 운항이 재개되지 않고 있다고 설명했다. 이에 관광객 이동 편의와 양국 간 교류 활성화를 위해 경기도의회가 협력해 줄 것을 요청했다.항공노선 재개는 관광객 유치뿐 아니라 기업인과 투자자의 이동 편의를 높이는 데도 중요한 과제로 거론됐다. 다만 실제 취항 여부는 항공사의 운항 계획과 여객 수요, 공항 운영 여건 등을 종합적으로 검토해야 한다.이에 양측은 민간 차원의 실무 소통 채널을 마련하고 관광·항공 분야의 협력 가능성을 구체적으로 검토하기로 했다.김미숙 경기도의회 부의장은 "이번 간담회가 경기도와 베트남 럼동성 간 교류를 넘어 관광·농업·물류 분야에서 실질적인 협력으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"며 "특히 한국과 달랏을 잇는 직항노선 재개는 관광 활성화와 경제교류 확대를 위한 중요한 과제인 만큼, 양국 관계기관과 민간기업이 긴밀히 협력할 수 있도록 경기도의회 차원에서도 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.호 반 므어이 베트남 럼동성 인민위원회 위원장 겸 대표단장은 "럼동성은 천혜의 자연환경과 풍부한 농업자원을 바탕으로 관광·농업·물류 분야에서 높은 성장 잠재력을 갖춘 지역"이라며 "이번 경기도의회 방문을 계기로 한국과 럼동성 간 경제·문화 교류가 더욱 확대되기를 기대한다"고 말했다.이어 "특히 한국과 달랏을 연결하는 직항 항공노선 재개는 관광객 유치와 기업 간 교류 활성화를 위한 중요한 과제"라며 "경기도의회와 한국 기업들이 적극적인 관심을 갖고 협력해 주길 바라며, 럼동성도 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 필요한 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.김 부의장은 베트남 측의 제안과 애로사항을 청취하고 경기도의회 차원에서 지원할 수 있는 협력 방안을 참석자들과 논의했다. 간담회 이후 오찬에서도 관광 및 경제교류 확대를 위한 의견 교환이 이어졌다.이번 만남은 지방의회 차원의 국제교류를 민간기업의 실제 사업 협력으로 연결하려는 시도라는 점에서 의미가 있다. 특히 달랏 직항노선 재개와 농산물 유통, 관광상품 개발이 후속 실무 협의를 통해 구체화될 수 있을지가 관심사다.한편, 럼동성 대표단은 춘천과 수원, 파주 등 국내 주요 시설을 시찰하는 6박 7일간의 방한 일정을 마치고 21일 베트남으로 귀국한다.