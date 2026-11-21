"좋은 작품을 만드는 일도 중요하지만, 좋은 사람들이 모여 함께 걸어갈 길을 마련했다는 것이 가장 큰 보람입니다."

큰사진보기 ▲한국서예협회 송현수 이사장의 찬조작품 '운산청(雲山靑)'. 구름이 감도는 산봉우리와 맑게 흐르는 계곡의 샘물을 역동적인 붓놀림으로 표현했다 ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국서예협회 서산지부 김광호 지부장 ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

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"서예가 단순히 붓을 잡고 글씨를 쓰는 취미에 머물러서는 안 된다고 생각합니다. 서예에는 오랜 세월 이어져 온 법도와 정신이 있으며, 이를 올바르게 익히고 계승하는 자세가 중요합니다."

큰사진보기 ▲한국서예협회 서산지부 차일성 회원의 출품작 ‘치신이도 정가이례(治身以道 正家以禮)’. 자신을 다스릴 때는 올바른 도리를 따르고, 가정을 바르게 이끌 때는 예의를 지켜야 한다는 가르침을 담고 있다. ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

"꿈이라기보다는 나이가 들어가면서 혼자서도 할 수 있는 일이 있다는 것, 거기에서 느끼는 자기만족이죠."

큰사진보기 ▲한국서예협회 서산지부 문혜영 사무국장의 출품작. 은혜와 의리를 널리 베풀고 원한을 맺지 말라는 글귀를 통해 사람 사이의 배려와 존중, 올바른 인간관계의 중요성을 전하고 있다. ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국서예협회 충남지회장 효산 손복자 작가의 찬조작품. 꽃향기가 가득한 골짜기와 새소리가 들리는 숲, 구름에 둘러싸인 봄 산의 풍경을 한시와 붓글씨로 표현했다. ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲가은 양순영 작가의 작품 ‘몽중매화(夢中梅花)’. 붉게 피어난 매화를 수묵과 담채로 표현한 작품으로, ‘사람이 매화에 취해 꿈속에도 향기롭다’는 시적인 정취를 담고 있다. ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산지부 초대 지부장인 서호 김광호 작가 역시 작품을 출품했다. 그의 작품에는치우침 없이 올바른 마음을 지니고, 다른 사람을 공경하며 예의를 갖추어야 한다는 가르침을 전한다. ⓒ 한국서예협회 서산지부 관련사진보기

"비록 시작은 소박하지만, 그 첫걸음이 앞으로 서산 서예문화의 든든한 토대가 되기를 바라는 마음에서 제목을 정했습니다."

"한 글자에는 뜻이 담기고, 한 획에는 마음이 담기며, 한 폭의 작품에는 쓰는 사람의 삶과 철학이 스며 있습니다."

"서예를 어렵게 생각하지 마시고, 한 획의 멋과 먹빛의 깊이를 편안한 마음으로 느껴 보셨으면 합니다. 시민 여러분의 관심과 격려는 이제 첫발을 내딛는 서산지부에 큰 힘이 될 것입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.



작품의 세로 길이가 너무 깁니다. 화면 구성을 고려해 작품 사진을 부득이하게 가로로 배치했습니다. 양해 부탁드립니다.

김광호 한국서예협회 서산지부장이 첫 전시를 앞두고 전한 말이다. 충남 서산에서 저마다 붓을 잡고 글씨를 써오던 서예인들이 하나의 이름 아래 모였다. 지난해 11월 20일 한국서예협회 서산지부를 창립한 이들은 1년 만에 첫 전시를 연다.한국서예협회 서산지부(지부장 김광호)는 오는 22일부터 29일까지 서산시 음암면 세아평미술관에서 창립전 '섬돌 디디다'를 개최한다. 회원 작품 38점과 협회 임원들의 찬조작품 17점 등 모두 55점을 선보인다. 이번 전시는 지역 서예인들이 함께 활동할 기반을 마련하고, 그동안 각자의 자리에서 익혀온 글씨를 시민들에게 선보이는 자리다.서산에는 오래전부터 서예를 배우고 작품 활동을 이어온 사람들이 있었다. 그러나 개별적으로 활동하는 경우가 많아 서로의 작품을 나누고 함께 연구하거나 전시를 통해 성과를 발표할 기회는 충분하지 않았다.20일 서산의 한 작은 카페에서 만난 김광호 지부장은 지역 서예인들이 함께 작품을 나누고 교류할 기회가 부족했던 현실이 서산지부 창립의 계기가 됐다고 설명했다.뜻을 같이하는 지역 서예인들은 창립에 필요한 절차를 밟아 2025년 11월 20일 한국서예협회 서산지부를 출범시켰다. 현재 회원은 30명이며 김광호 지부장이 초대 지부장을 맡고 있다.단체를 만들고 첫 전시를 준비하는 과정이 순탄하지만은 않았다. 서로 다른 환경에서 서예를 공부하던 회원들의 의견을 모으고, 단체 운영과 작품 전시를 위한 준비도 하나씩 해나가야 했다.김 지부장은 "어려움이 있을 때마다 회원들이 서로 양보하고 격려하면서 해결해 나갔다"며 "그 과정에서 서예가 개인의 예술 활동을 넘어 사람과 사람의 마음을 이어주는 문화라는 사실을 다시 느꼈다"고 말했다.이번 창립전에 참여하는 차일성 회원에게도 첫 전시는 남다른 의미가 있다. 초등학교 시절 처음 서예를 접했다는 그는 나이가 들면서 혼자 집중하고 꾸준히 이어갈 수 있는 일을 찾던 중 다시 서예에 관심을 갖게 됐다. 서예를 배우는 과정에서 만난 선생님의 헌신도 그에게는 특별하게 다가왔다. 대가 없이 서예를 가르치는 모습에 감동했고, 그 마음에 보답하고자 더욱 열심히 배우고 있다고 했다.차 회원이 이번 전시에 출품한 작품은 '치신이도 정가이례(治身以道 正家以禮)'다. <율곡집(栗谷集)>에 실린 글귀로, 자신을 다스릴 때는 올바른 도리를 따르고 가정을 바르게 이끌 때는 예의를 지켜야 한다는 뜻이다. 남에게 바른 삶을 요구하기에 앞서 스스로 몸가짐을 바로 하고, 가까운 가족 사이에서도 존중과 예절을 잊지 말라는 가르침으로 읽힌다.차 회원은 첫 전시에 참여하는 소감을 묻자 "너무 뿌듯하다"며 "이런 단체가 생겨 지역에서 함께 활동할 수 있게 됐다는 것이 회원 입장에서 참 기쁘다"고 말했다. 서예를 통해 이루고 싶은 꿈이 있는지 묻자 그는 소박한 대답을 내놓았다.그에게 서예는 무엇인가를 성취해야 하는 과제라기보다 자신만의 시간을 갖고 꾸준히 이어갈 수 있는 활동이다. 이번 창립전은 그렇게 써온 글씨를 다른 사람들과 나누는 기회가 됐다.이번 창립전에서는 삶의 지혜를 담은 서예 작품부터 자연의 아름다움을 표현한 문인화까지 다양한 작품을 만날 수 있다. 글씨의 형태와 붓의 움직임을 감상하는 즐거움에 더해, 작품 속 글귀가 전하는 의미를 되새겨 볼 수 있는 자리다.한국서예협회 서산지부 문혜영 사무국장의 작품에는 '은혜와 의리를 널리 베풀고 원한을 맺지 말라'는 가르침이 담겨 있다.사람은 살아가면서 어디에서든 다시 만날 수 있으니 서로에게 은혜를 베풀고 불필요한 원한을 만들지 말라는 뜻이다. 좁은 길에서 마주치면 피하기 어렵다는 비유는 가까운 사람일수록 배려와 존중이 필요하다는 사실을 돌아보게 한다.한국서예협회 충남지회장 손복자 작가의 찬조작품은 자연의 풍경을 한시로 풀어냈다.꽃향기가 골짜기에 가득하고 숲 너머로 새소리가 들리는 가운데, 구름에 둘러싸인 봄 산과 절집의 정경을 붓글씨로 옮겼다. 시구에 담긴 풍경과 유려한 필치가 어우러져 봄날의 정취를 전한다.가은 양순영 작가의 문인화 '몽중매화(夢中梅花)'도 눈길을 끈다. 굽은 나뭇가지 사이로 붉은 매화가 피어난 모습을 수묵과 담채로 표현했다. '사람이 매화에 취해 꿈속에도 향기롭다'는 글귀와 함께 먹의 농담, 붉은 꽃잎이 어우러지며 봄의 생동감을 느끼게 한다. 글씨와 그림이 하나의 화폭에서 조화를 이루는 문인화의 매력도 엿볼 수 있다.서산지부 초대 지부장인 서호 김광호 작가의 작품에는 '중정무사(中正無邪)'와 '장경공순(莊敬恭順)'이라는 글귀가 담겨 있다. 치우침 없이 올바른 마음을 지니고, 다른 사람을 공경하며 예의를 갖추어야 한다는 가르침이다. 서예가 글씨의 아름다움을 넘어 삶의 태도와 정신을 표현하는 예술임을 보여준다.이처럼 이번 전시는 저마다 다른 글귀와 소재, 필치를 통해 작가들의 개성을 보여준다. 삶의 도리를 되새기게 하는 글씨와 자연의 정취를 담은 작품들은 관람객에게 각기 다른 감상의 즐거움을 전한다.전시 제목인 '섬돌 디디다'에는 서산지부가 앞으로 걸어갈 길에 대한 다짐이 담겨 있다. 섬돌은 집 안으로 들어서기 위해 가장 먼저 발을 올려놓는 돌이다. 작고 낮지만 그 돌을 디뎌야 다음 걸음을 내디딜 수 있다. 김광호 지부장은 이제 막 공동의 활동을 시작한 서산지부의 모습을 섬돌에 빗댔다.서예를 익히는 과정도 이와 다르지 않다는 것이 그의 설명이다. 한 획을 익히고 한 글자를 완성하는 시간이 쌓여 비로소 자신만의 예술세계를 이루게 된다는 것이다. 김 지부장은 "'섬돌 디디다'에는 서두르지 않고 기본을 지키며 한 걸음씩 서예의 바른 길을 걸어가겠다는 회원 모두의 다짐이 담겨 있다"고 말했다.이번 전시에는 회원 작품 38점 외에도 한국서예협회 이사장과 부이사장, 이사 등 협회 임원들이 서산지부의 창립을 축하하며 출품한 찬조작품 17점이 함께 전시된다. 전시 공간도 실내에만 한정하지 않았다. 미술관 주변 야외 공간에도 출품작을 배너로 제작해 선보일 예정이다. 관람객들이 미술관 안팎을 오가며 서예 작품을 감상할 수 있도록 한 구성이다.김광호 지부장은 서예가 오랜 전통을 지닌 예술이면서도 오늘날의 삶과 연결될 수 있다고 말한다.빠르게 변화하는 사회에서 잠시 자신을 돌아보고 마음을 가다듬는 시간을 가질 수 있다는 것도 그가 생각하는 서예의 가치다. 김 지부장은 서예의 의미가 단순히 옛것을 보존하는 데 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 전통을 바탕으로 오늘의 삶을 표현하고 다음 세대에 새로운 문화적 가치를 전하는 일도 중요하다는 것이다.서산지부는 앞으로 정기 회원전과 작품 발표회를 열고 회원 간 연구와 교류를 이어갈 계획이다. 다른 지역 서예단체와의 교류를 넓히고, 시민들이 서예를 보다 친근하게 접할 수 있는 기회도 마련하고자 한다. 젊은 세대와 서예에 관심 있는 시민들의 참여 문턱은 낮추되, 서예가 지닌 기본 정신과 법도는 지키겠다는 방침이다.김 지부장은 "단체의 외형적인 성장보다 내실을 다지는 일이 중요하다"며 "서예의 정도(正道)를 지키고 회원 간 화합을 바탕으로 서산을 대표하는 신뢰받는 서예단체로 성장하고 싶다"고 밝혔다.첫 전시를 앞두고 시민들에게 전하는 말도 잊지 않았다.어린 시절 접했던 붓을 다시 잡은 회원부터 지역 서예인들이 함께 활동할 자리를 마련한 지부장까지, 이번 전시에는 저마다의 시간이 담겨 있다. 서산 서예인들이 함께 디딘 첫 섬돌이 앞으로 어떤 작품과 만남으로 이어질지 관심이 모인다.한편 창립전 '섬돌 디디다'는 11월 22일부터 29일까지 서산시 음암면 세아평미술관에서 열린다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 개막식은 22일 오후 1시에 진행된다.