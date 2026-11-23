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큰사진보기 ▲돌담을 품은 박수근 미술관소박한 돌담과 소나무가 어우러진 박수근미술관. 조용한 미술관 풍경 속에서 박수근 화백의 작품을 만나는 시간. ⓒ 김남정 관련사진보기

"근처에 박수근 미술관이 있어."

"입장료가 무료래."

큰사진보기 ▲박수근의 <빨래터>를 만나다.미술관 야외에 설치된 「빨래터」 작품 안내판과 낙엽 쌓인 실개천. ⓒ 김남정 관련사진보기

"저기 미술관 옆에 있는 실개천이 박수근 화백이 그린 빨래터의 배경인가요?"

" 일전에 어머님 점심을 가지고 빨래터에 갔을 때, 빨래하고 있는 당신을 본 후 아내로 맞이하기로 결심했습니다. 나는 그림 그리는 사람입니다. 재산이라고는 붓과 팔레트밖에 없습니다. 만일 당신이 승낙하셔서 나와 결혼해 주신다면 물질적으로는 고생이 되겠으나 정신적으로는 그 누구보다 행복하게 해드릴 자신이 있습니다. 나는 훌륭한 화가가 되고 당신은 훌륭한 화가의 아내가 되어 주시지 않겠습니까." 박수근 화백이 김복순 여사에게 보낸 편지 중에서.

"저 나이에 동생을 업고 돌봤을 테니, 어린아이지만 어른의 몫을 했겠지."

"그러게. 누군가를 돌보는 일이 그때는 당연한 일처럼 여겨졌겠지만, 저 아이도 누군가의 보살핌을 받아야 할 나이잖아."

큰사진보기 ▲박수근미술관에서 만난 예술 풍경박수근미술관 야외 조형물과 전시 안내 현수막, 미디어 전시 공간과 작품이 전시된 갤러리의 모습. ⓒ 김남정 관련사진보기

"제가 그리는 그림은 색조에 대해서 큰 변화는 없으며 단색조로 그리는 그림이 많습니다. 혹 전체 화면을 살리기 위해서 약간의 색을 쓸 정도입니다." - 박수근 -

큰사진보기 ▲늦가을 빛이 머무는 박수근 미술관의 산책길박수근 미술관으로 이어지는 계단과 유리 연결 통로, 숲길 곳곳에 세워진 안내 표지판을 따라 박수근의 예술과 자연을 함께 만나는 산책길. ⓒ 김남정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

11월은 쓸쓸함과 외로움의 차이, 낭만과 슬픔의 차이, 가을과 겨울의 차이를 느끼기에 충분한 달이다. 그 차이는 종이 한 장만큼 얇을지 모르지만, 마음에 따라 꽤 선명하게 다가온다. 한 해가 한 달 밖에 남지 않은 12월에 비해 아직 한 달이나 남은 11월. 나는 이 한 달에 조금 더 의미를 두고 싶다.18일 결혼 35주년을 맞아 남편이 바다를 보러 가자고 했다. 목적지는 강원도 양양이었다. 거창한 계획은 없었다. 함께 길을 나서고, 맛있는 밥을 먹고, 바다를 바라보며 하루쯤 일상에서 벗어나면 좋겠다고 생각했다. 그렇게 떠난 1박 2일 여행이었다.고속도로를 달려 국토의 중앙이라는 표석이 있는 강원도 양구에 들렀다. 점심을 먹으러 들어간 곳은 백년 손두부를 자랑하는 식당이었다. 창가로 보이는 나무에서는 낙엽이 난분분하게(눈이나 꽃잎 따위가 흩날리어 어지럽다) 흩날리고 있었다. 바람에 이리저리 날리며 떨어지는 나뭇잎이 마치 우리 부부의 35주년을 축하하는 작은 공연처럼 느껴졌다. 정성스럽게 차려진 손두부찌개와 밑반찬을 앞에 두니 따뜻하게 대접받는 기분이었다.맛있게 한 그릇을 비우고 나서 남편이 말했다.무심한 듯 말했지만, 미리 여행지와 밥집, 들를 곳까지 찾아놓았던 모양이다. 오래 함께 살아온 사람의 다정함은 가끔 이렇게 드러난다. 크게 말하지 않아도, 굳이 생색내지 않아도 상대가 좋아할 만한 것을 조용히 챙겨두는 마음.정말 코 닿을 거리였다. 승용차로 6분쯤 가니 박수근미술관이 있었다. 평일이라 미술관은 조용하고 한가로웠다. 입구부터 건축물이 인상적이었다. 돌담과 곡선으로 이어진 회색 건물, 나무가 어우러진 산책길. 건물 자체가 주변 풍경과 자연스럽게 어울려 있었다.먼저 매표소에 들어간 남편이 흐뭇한 얼굴로 말했다.매주 수요일은 문화가 있는 날로 무료 관람이 가능하다는 안내가 보였다. 평소 성인 관람료는6000원이고, 그중 3000원을 양구사랑상품권으로 환급받는다고 안내받았다. 뜻밖의 작은 기쁨이었다.박수근 화백의 생가 터에 2002년 문을 연 미술관은 박수근기념전시관을 비롯해 현대미술관, 박수근파빌리온, 어린이미술관, 라키비움 등 다섯 공간으로 구성되어 있다. 우리는 기념전시관부터 차례로 둘러보기로 했다. 우리가 방문한 날 마침 박수근기념전시관에서는 특별기획전시 <마티에르: 박수근과 함께한 동시대작가展>(2026년 7월 17일~2027년 3월 7일)이 열리고 있었다.미술관 입구를 지나는데 작은 실개천이 눈에 들어왔다. 박수근 화백의 그림에 자주 등장하는 빨래터가 떠올라 매표소 직원에게 물었다.직원은 그곳이 그림의 실제 배경은 아니라고 설명해 주었다. 그림 속 빨래터와 닮은 풍경을 기대하며 한 질문이었지만, 그림과 실제 장소를 구분해 바라보게 되는 계기가 되었다. 작가가 그려낸 풍경은 눈앞의 장소를 그대로 옮겨놓은 것만이 아니라, 기억과 경험이 함께 담긴 세계일 수도 있겠다는 생각이 들었다.미술관 입구에서 먼저 만난 작품은 <빨래터>였다. 그림 아래에는 작품 설명과 함께 박수근 화백이 아내 김복순 여사에게 보낸 편지의 일부가 적혀 있었다.그림 속 빨래터는 오래전 우리네 삶의 한 장면을 담고 있었다. 물가에 모여 빨래하는 사람들의 모습은 소박하고 평범했지만, 그 안에는 살아가는 사람들의 일상이 고스란히 담겨 있었다. 그림을 바라보다 아래에 적힌 편지를 읽으니 작품이 조금 다르게 다가왔다.빨래터에서 아내를 만나 결혼을 결심했다는 이야기, 가진 것이라고는 붓과 팔레트뿐이라는 고백, 물질적으로는 고생스럽겠지만 정신적으로 행복하게 해주겠다는 약속. 화가로서의 삶과 한 남자로서의 마음이 함께 담긴 글이었다.35년을 함께 살아온 우리 부부에게도 처음의 약속과 마음이 있었을 것이다. 결혼을 앞두고 서로에게 기대했던 삶과 지금 살아가는 모습은 얼마나 달라졌을까. 젊은 날에는 행복이란 무엇인지 막연하게 생각했을지 모르지만, 오랜 세월을 함께 건너온 지금은 행복이 조금 더 구체적으로 다가온다. 함께 밥을 먹고, 서로의 일상을 살피고, 때로는 말없이 곁에 있어 주는 일. 그런 평범한 순간들이 쌓여 오늘의 우리를 만들었으리라.물질적으로는 고생스러울지라도 아내를 행복하게 해주겠다는 박수근 화백의 약속. 그 마음은 어쩌면 지금 우리가 생각하는 행복과 크게 다르지 않을지도 모른다. 그림 앞에서 편지를 읽다 보니, 결혼 35주년을 맞아 함께 떠난 여행길에 우리 부부가 지나온 시간도 가만히 되짚어보게 되었다.미술 교과서에서 보았던 <아기업은 소녀> 앞에서도 한참 이야기를 나눴다. 어린 소녀가 어린아이를 업고 있는 모습은 단순한 생활 장면이면서도 그 시대의 무게를 담고 있었다.남편의 말에 나는 고개를 끄덕였다.그림 앞에서 가족이라는 단어를 다시 생각했다. 가족은 사랑만으로 이루어지는 것이 아니라 서로의 몫을 나누고, 누군가 힘들 때 조금 더 감당하고, 그렇게 함께 살아가는 관계일지도 모른다. 우리 부부의 지난 35년에도 그런 순간들이 적지 않았을 것이다.박수근 화백의 그림을 바라보면 돌 표면처럼 거칠고 단단한 질감이 느껴진다. 미술에서는 이를 마티에르(matière)라고 부른다. 화면에 남은 물감의 두께와 붓질, 나이프의 흔적 등이 어우러져 만들어내는 물질적인 질감이다. 박수근의 그림은 유독 그 질감이 살아 있어 그림을 바라보는 것만으로도 돌의 표면을 만지는 듯한 느낌을 준다.박수근이 태어나고 자란 양구에는 화강암이 많다고 한다. 그가 평생 그려온 평범한 사람들의 생활 풍경과 거친 화면의 질감에는 그가 살아온 환경과 경험이 자연스럽게 스며들었을 것이다. 화강암이 작품의 질감을 만들어낸 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없겠지만, 그의 그림을 바라보며 고향의 풍경과 작가의 삶이 서로 무관하지 않으리라는 생각이 들었다.전시 안내문에 실린 박수근 화백의 말이 눈에 들어왔다.그의 그림은 화려한 색으로 시선을 붙잡지 않는다. 오히려 절제된 색과 거친 화면, 단단한 선으로 평범한 사람들의 삶을 오래 바라보게 한다. 색을 덜어내고 형태를 단순하게 표현했지만, 그 안에 담긴 사람들의 온기는 결코 단순하지 않다. 소박한 삶을 꾸밈없이 바라보려는 작가의 태도가 그림의 표면에 남아 있는 듯했다.그림뿐 아니라 미디어아트도 감상할 수 있었다. 벽면 가득 펼쳐지는 영상 속 그림들이 천천히 움직이자 마치 우리도 그림 안에 들어와 있는 듯했다. 화면 속 인물들이 공간을 채우고 전시실 전체가 하나의 작품이 되어 다가왔다. 그림을 눈으로 보는 데 그치지 않고 온몸으로 감상하는 기분이었다.작품을 보고, 건축을 보고, 창밖의 풍경을 바라보며 서두르지 않았다. 늦가을의 나무와 돌담, 조용한 산책길까지 어우러져 미술관에서 보낸 시간이 더욱 깊어졌다. 막연하게 알고 있던 박수근 화백의 작품세계를 조금 더 가까이에서 만난 시간이었다.미술관을 나와 다시 차에 올랐다. 한계령을 넘어 양양으로 향했다. 바다는 아직 우리를 기다리고 있었다.돌아보면 함께 살아온 시간이 늘 순탄했던 것만은 아니다. 서로의 생각이 달라 서운했던 날도 있었고, 마음을 몰라 답답했던 순간도 있었을 것이다. 그래도 살아가다 보면 상대를 바꾸려 하기보다 그 사람의 마음을 헤아리는 일이 먼저라는 것을 조금씩 배우게 된다. 말하지 않아도 알아주기를 바라던 마음 대신, 말하지 못한 마음까지 살펴보려는 노력. 어쩌면 부부란 그렇게 서로에게 맞춰가기보다 서로를 알아가는 사람들인지도 모르겠다.앞으로도 서로의 마음을 다 헤아리지는 못하겠지만, 모르는 마음을 함부로 단정하지 않고 조금 더 들여다보며 살아가고 싶다. 특별한 말을 주고받지 않아도, 특별한 일을 하지 않아도, 나란히 앉아 하루를 나누는 일.오래 함께 살아온 사람에게는 그런 평범한 하루가 가장 큰 선물일지도 모른다.