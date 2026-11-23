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큰사진보기 ▲앤 카슨의 <빨강의 자서전>(민승남 옮김) 표지. 신화 속 괴물 게리온의 시선으로 '다름'과 사랑, 상처의 시간을 풀어낸 '시로 쓴 소설'이다. ⓒ 예스24 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

김이 모락모락 나는 찻잔을 앞에 두고 밀리의 서재에서 앤 카슨의 <빨강의 자서전>(민승남 옮김)을 들었다. 올해 노벨문학상 수상 작가라는 화제성보다 내 발길을 붙잡은 건, 신화 속 괴물로만 알았던 '게리온'이 사실은 어깨에 작은 빨강 날개를 달고 살아가는 소년이라는 설정이었다.영웅 헤라클레스에게 소떼를 빼앗기는 괴물 대신, 화살을 맞고 쓰러진 소년의 눈으로 세상을 바라보는 이야기다. 귀로 듣고 눈으로 문장을 따라가다 보니 어느새 낯선 도시에서 홀로 서야 했던 나의 열일곱 시절이 겹쳐졌다.고등학교를 대구로 유학 나오면서 마주한 대도시의 공기는 익숙하던 시골 생활과는 너무 달랐다. 시골에서는 다들 비슷한 형편으로 살았기에 부끄러울 것도 없었고, 늘 곁에 있던 친구들과 부모님 덕분에 외롭거나 쓸쓸할 겨를이 없었다. 하지만 낯선 도시에서 대부분 제 집에 살며 부모의 살뜰한 보살핌 아래 공부에만 매달리는 또래들 사이에서, 시골에서 올라온 오빠의 끼니까지 챙기며 살림과 학교생활을 함께 꾸려가다 보니 마음이 자꾸 작아졌다. 외롭고 쓸쓸하고, 또 초라했다.게리온이 지닌 빨강 날개는 남들과 조금 다르다는 이유로 마음이 움츠러들고 숨기고 싶어지는 순간의 은유처럼 다가왔다. 책에서 형용사를 '존재의 걸쇠'에 빗댄 구절을 읽을 때는 잠시 멈춰 섰다. 누군가에게 붙는 말 한마디, 혹은 스스로에게 덧씌운 이름표가 마음을 좁은 자리에 가두기 때문이다. 동성애자로 그려지는 게리온의 모습이나 영화 <이반리 장만옥>에서 마주했던 배제의 장면들처럼, 다름을 낯설어하는 시선은 쉽게 사라지지 않는다.형에게 겪는 아픔 앞에서 스스로를 탓하며 버텨내던 게리온은 사춘기 시절 운명처럼 헤라클레스를 만난다. 수많은 사람 속에서 마치 강조의 '이탤릭체'처럼 서로를 단박에 알아보았지만, 자유분방하고 이기적인 헤라클레스는 "네가 자유롭기를 바란다"는 차가운 말로 이별을 통보하며 게리온에게 깊은 실연의 상처를 남긴다. 사랑의 열병과 상실감에 휩싸인 게리온이 선택한 생존 방식은 바로 '카메라'와 '자서전'이었다.어린 시절 글자를 알기도 전에 어머니 지갑 속 10달러 지폐를 찢어 토마토에 붙이며 내면의 기록을 시작했던 게리온은, 이제 카메라를 들고 한 걸음 물러서서 세상을 바라본다. 렌즈의 프레임 안에 담긴 장면들은 아픈 기억과 흔들리는 감정을 한 걸음 떨어져 다시 들여다보게 하며, 지나간 시간을 새롭게 읽어내는 성찰의 도구가 되어 주었다.열일곱 대도시 유학 시절 내게 유일한 위로는 고향 친구들과 주고받던 편지였다. 따뜻한 격려와 응원, 그리고 고향 소식은 흔들리던 나를 붙잡아 준 든든한 버팀목이었다. 지금도 마음이 분주하거나 사람 사이에서 피로를 느낄 때면 조용한 산책길이나 도서관 창가, 혹은 따뜻한 차 한 잔을 앞에 둔 자리로 걸음을 옮기곤 한다. 한 발짝 물러서서 호흡을 고르고 일기장과 공책, 메모장에 문장을 적어 내려가면, 요란하던 마음도 조금씩 가라앉는다. 게리온이 카메라 렌즈 너머로 대상을 담으며 스스로를 지켜냈듯, 내게 일기장과 글쓰기는 삶을 조망하며 숨을 고르게 해 주는 사진 같은 존재다.시간이 흘러 부에노스아이레스로 떠난 게리온은 그곳에서 헤라클레스, 그리고 그의 새로운 연인 앙카시를 마주한다. 연적에 가까운 사이임에도 사려 깊은 앙카시는 게리온이 평생 감춰 두었던 빨강 날개를 마주하고, 그 날개에 얽힌 전설을 건네며 있는 그대로 긍정해 준다. 오랫동안 스스로를 의심하던 소년이 자기 모습을 온전히 받아들이고 안데스의 화산 위로 날아오르는 계기가 된 순간이다.일상에서도 그렇다. 내 안의 서툰 구석이나 다름을 누군가가 있는 그대로 알아봐 줄 때, 비로소 어깨에 들어간 힘이 빠진다. 낯선 도시에서 흔들리던 시절 고향 친구들의 "넌 멋진 내 친구야"라던 편지 한 통이 건네던 다정한 온기처럼, 긴 시간을 건너온 게리온에게도 "잘 견뎌내었다"고 말을 건네고 싶어진다.<빨강의 자서전>은 시의 압축과 비유가 짙어 한 번에 술술 읽히는 책은 아니다. 다만 익숙한 영웅 이야기의 이면을 비추며 '다름'과 '상처'를 건너는 한 소년의 시간을 따라가다 보면, 내 일상의 소소한 장면들도 다시 보이게 된다.게리온의 엉뚱하고도 절실했던 자서전처럼, 나 역시 일기장과 글쓰기로 지나온 시간과 오늘의 감정을 붙잡아 둔다. 거창한 깨달음보다 중요한 건 오늘 하루 내 곁의 사람을 어떤 눈으로 바라보는가 하는 일이다. 빨강 날개를 숨긴 채 살아가는 수많은 '게리온'의 얼굴을 떠올리며, 오늘도 나는 익숙한 길 위에서 한 걸음 더 다정하게 걸어보려 한다.