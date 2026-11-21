큰사진보기 ▲세종시청 전경 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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만성적인 재정 부족에 시달려온 세종특별자치시의 살림살이에 숨통이 트일 전망이다. 정부가 내년부터 세종시의 보통교부세 산정 기준을 광역시 수준으로 상향하기로 확정한 데 이어, 올해 말 종료 예정이던 '세종시법 재정특례' 연장안도 국회 첫 관문을 넘어서면서다.행정안전부는 20일 지방교부세위원회 의결을 거쳐 '2027년도 보통교부세 개선방안'을 확정·발표했다. 이 가운데 세종시 입장에서 가장 주목할 만한 변화는 단층제 구조와 행정중심복합도시의 특수성을 반영해, 기존 '특별자치시 단위비용'을 적용받던 기초수요 산정 방식을 '광역시 단위비용'에 준하는 수준으로 끌어올리는 것이다. 광역·기초 기능을 함께 수행하는 세종시의 현실을 산정 체계에 본격 반영한다는 점에서 의미가 크다.특히 전날인 19일 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회에서 올해 말 일몰 예정이던 세종시 및 세종시교육청의 보통교부세 재정특례(재정부족액의 25% 가산) 적용 기한을 2029년 12월 31일까지 3년 연장하는 내용의 '세종시법 일부개정안'이 통과된 점도 시너지를 낼 전망이다. 기본 파이에 해당하는 기초수요 산정 기준이 광역시급으로 커지면, 이에 연동해 25%를 가산해 주는 재정특례 보정액(올해 기준 약 240억 원) 역시 함께 늘어나는 구조이기 때문이다.세종시 입장에서는 그야말로 '가뭄의 단비'다. 세종시는 겉으로 드러나는 재정자립도(올해 51.6%)는 전국 평균(42.4%)보다 높지만, 실제 지자체가 자율적으로 쓸 수 있는 재원 비율인 재정자주도는 59.9%로 전국 평균(64.1%)을 밑도는 기형적 재정 구조를 안고 있다. 정부로부터 이관받는 공공시설 유지관리비와 법정·의무지출 급증으로 2027년 이후 연평균 약 3500억 원의 재정부족이 전망되는 상황에서, 지방채 미발행 기조와 통합재정안정화기금 고갈까지 겹쳐 한계에 다다랐다는 호소가 이어져 왔다.행안부는 내년도 정부 예산안 기준 보통교부세 총액이 약 67조 5000억 원 규모로 편성됐다고 밝혔다. 이 재원 틀 안에서 세종시의 상향된 산정 기준이 적용될 예정이다. 다만 실제 세종시가 손에 쥘 구체적인 증액 규모는 오는 12월 중순까지 진행되는 행안부의 '지방교부세법 시행규칙 개정안' 입법예고 및 공포 절차가 마무리되어야 최종 윤곽이 드러날 전망이다. 국회 법안소위를 통과한 세종시법 개정안 역시 행안위 전체회의와 법제사법위원회, 본회의 의결을 남겨두고 있다.세종시 관계자는 "내년도 보통교부세 규모는 시행규칙 개정과 절차가 마무리되는 시점에 정확히 확인할 수 있겠지만, 올해보다 확대될 것으로 예상된다"며 "교부액이 늘어나면 공공시설 유지관리비 부담 완화는 물론, 중앙행정기관 2차 이전에 따른 이전 기관 종사자들의 정주여건 안정화 지원에도 큰 보탬이 될 것으로 기대한다"고 말했다.한편 행안부는 이번 개선방안에 ▲ 통합특별시 기초수요 신설 ▲ 지방세 체납관리단 인건비 결산액 100% 수요 반영 신설 ▲ 예산 이월·불용액 페널티 반영률 20% 상향 ▲ 기준인건비 자율범위 반영 및 버스재정지원·지방정부 협력 산정 기준 개선 ▲ 재난안전투자·취약계층 보호구역 보정 수요 일몰 연장(2029년까지) 및 소규모 급수시설 반영 등 지방재정 전반의 건전성과 기반을 다지는 개편안도 함께 담았다.