큰사진보기 ▲교실에 생긴 AI 장벽교실에 생긴 AI 장벽 ⓒ 이정민 관련사진보기

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"큰 욕심은 없어요. 토론의 형식이라도 배우도록 하는 거죠."

최근 교내에서 비교과 활동의 하나로 치러진 아이들의 찬반 토론을 참관한 적이 있다. 한 달 전쯤 게시판에 토론 참여자를 모집한다는 공고가 붙었고, 마음이 맞는 친구와 팀을 꾸리려는 아이들의 발걸음이 분주했다. 토론 프로그램은 생활기록부에 활동 내용을 기록할 수 있는 맞춤한 꼭지여서 특히 상위권 아이들을 중심으로 큰 관심을 보인다.주제가 몇 주 전 공지됐고, 토론 준비에 도움이 될 만한 책들이 안내됐다. 예상보다 참가 신청 팀이 많아 국어 교과를 중심으로 교사들이 여럿 힘을 보탰다. 방과 후 수업이 끝나고 저녁 급식까지 마친 저녁 시간, 며칠간 도서관과 빈 강의실 등을 이용해 토너먼트식 찬반 토론이 진행됐다.찬반이 명확한 주제인 데다 자발적으로 주장을 선택한 것이었지만, 토론은 의외로 밋밋했다. 입론과 반론, 재반론, 최종 변론에 이르기까지 자기 발언 순서에 따라 사전에 준비한 내용을 또박또박 읽어갈 뿐 치열한 논쟁은 찾아볼 수 없었다. 토론 도중 아이들의 시선도 발언하는 상대방을 향해 있지 않고, 오로지 자기 책상 위에 놓인 출력물에만 가 있었다.심지어 최종 변론은 물론이고, 반론과 재반론조차 입론의 연장이었다. 반론이 입론 내용에 관한 질문이 아니고, 재반론 역시 반론의 내용과는 상관없는 엉뚱한 반문이 튀어나왔다. 상대방의 질문에 신경 쓰지 않아선지 동문서답하기 일쑤였다. 주어진 시간 내에 자기가 미리 준비한 주장을 모두 발표하는 걸 목표로 삼은 것 같았다.나중에 알게 된 거지만, 찬반 토론은 초거대 언어 모델 인공지능(LLM)의 경연장이었다. 아이들의 토론 준비는 예외 없이 인공지능을 통해 이뤄졌다. 굳이 차이라면, 챗지피티와 제미나이, 클로드 중에 어떤 걸 활용했는지 정도다. 주장의 설득력을 높이기 위한 각종 통계와 이미지 자료 역시 죄다 인공지능을 활용해 제작한 것이었다.참고 도서를 찾아 꼼꼼히 읽었다는 친구도 별반 다르지 않았다. 책을 읽고 난 뒤 먼저 자신의 소감을 정리하기보다 파블로프의 개처럼 인공지능에 줄거리와 감상평을 묻게 되더라고 했다. 특히 찬반 토론의 핵심 쟁점에 대한 대응 논리를 찾고 근거를 챙기자면, 인공지능의 도움 없이는 사실상 불가능하다고 고개를 떨궜다.거칠게 말해서, 토론이 '인공지능별 성능 싸움'이 됐다. 어떤 인공지능을 활용하고 누가 더 상위 버전을 썼느냐가 토론 승패의 관건이 된 셈이다. 아이들이 발표하는 찬반 주장마다 논거가 확실해 나름의 설득력을 갖췄지만, 그건 아이들의 머릿속에서 벼려진 생각이 아닌 인공지능이 알려준 것일 뿐이다. 토론 내내 아이들은 인공지능의 '대변인'이었다.이럴 바에야 주제를 사전에 공지하지 말고, 토론 직전에 공개하는 게 나을 거라는 내 말에 프로그램을 주관한 동료 교사는 이렇게 답했다. 만약 주제를 즉석에서 건네면 찬반 논거 제시는커녕 기본적인 형식조차 지켜지지 않은 채 '말싸움'이나 '수다'로 끝나게 될 거라고 우려했다. 아예 토론의 진행이 불가능할 거라는 이야기다.토론뿐 아니라 수행평가도 이미 인공지능의 손아귀에 들어왔다. 수업 시간 내에 실시하는 게 원칙이지만, 학년 초 수행평가 계획이 공지되기에 아이들은 미리 인공지능을 통해 만반의 준비를 한다. 계획에는 애초 평가의 구체적인 내용뿐만 아니라 채점 기준까지도 제시되어 있어, 수업 시간에 실시해야 한다는 규정은 말 그대로 눈 가리고 아웅 하는 격이다.인공지능이 알려준 걸 수업 시간에 주어진 수행평가 양식에 그대로 옮겨 적기만 하면 된다. 출력물을 가져오지 못하게 하면, 조금 번거로울 테지만 미리 외워 오면 그만이다. 수행평가의 주제가 교과서의 성취 기준을 벗어나선 곤란하기에 교과서의 내용을 이미 훤히 꿰고 있는 인공지능에 의뢰하면 언제나 완벽한 정답을 알려준다.오죽하면, 교사는 인공지능에 물어 수행평가의 주제를 정하고, 아이들은 같은 인공지능에 물어 해당 주제에 대한 답변을 써낸다는 말까지 나오겠는가. 언제부턴가 토론이 인공지능끼리의 경연장이 됐듯, 수행평가 역시 인공지능이 쳐놓은 울타리 안에서 교사와 아이들이 묻고 답하는 '약속 대련' 같은 게 돼버렸다.지필고사라고 별반 다를 것도 없다. 예년 같으면 시험 문제를 만드느라 몇 날 며칠 끙끙 앓았을 테지만, 요즘엔 그마저도 옛 추억이 됐다. 인공지능의 도움을 받으면 불과 몇 분도 지나지 않아 수능 못지않은 완벽한 시험 문제를 뚝딱 만들어낸다. 교사는 출력한 뒤 오탈자 등 약간의 검수 과정만 거치면 된다.인공지능을 능수능란하게 다루는 젊은 교사들은 시험 출제와 채점은 물론, 수업 준비와 행정 업무, 학급 관리에 이르기까지 학교의 일상 대부분을 인공지능에 의존하는 모습이다. 그들은 손에 쥔 스마트폰처럼 이제 더는 인공지능이 없는 세상을 상상할 수 없다고 말한다. 인공지능 없이는 아무것도 할 수 없다고 선선히 말할 정도다.교사가 아이들의 생활기록부를 인공지능에 맡겨 기재하는 것도 이미 보편화했다. 아이들 각자의 교내 활동을 개조식으로 입력하면, 인공지능이 그에 따른 역량을 추론해 글자 수에 맞춘 완벽한 문장을 만들어준다. 이를 생활기록부의 해당 항목에 '복붙'하면 끝이다. 이젠 아이들의 역량과 잠재력도 인공지능에 판단을 맡기는 형국이다.아이들과 부대끼며 생활한 교사보다 인공지능의 판단을 더 신뢰한다는 학부모도 드물게 있다. 생활기록부 작성을 인공지능에 맡기는 게 하등 문제 될 게 없다는 주장이다. 교사는 '주관적'이지만, 인공지능은 '객관적'이라는 어처구니없는 이유를 댔다. 묻진 않았지만, 그 역시 모든 일상을 인공지능에 의존하며 살아가고 있을 게 분명하다.한 초등학교 교사로부터 이런 이야기도 들었다. 6학년 아이들에게 학교생활에서 불편한 점과 학교에 건의할 점을 적어 오라는 숙제를 내주었다고 한다. 그런데, 검사도 할 겸 구체적인 생각을 물으니 하나같이 인공지능이 알려준 대로 써왔다고 실토하더란다. 자신이 느끼는 불편함조차 인공지능에 묻는, 이 황당함을 어떻게 이해해야 하나.이제 인터넷 게임 중독 따위는 더 이상 사회 문제 축에도 못 끼게 됐다. 친한 친구보다 스마트폰이 더 중요하다는 아이들의 강퍅해진 정서 역시 혀를 끌끌 찰지언정 대수롭지 않게 넘길 수 있다. 요즘 아이들이 세상과 소통하는 유일한 창구라는 인스타그램이 극우 콘텐츠로 도배된 현실까지도 언젠가는 바룰 수 있으리라는 희망의 끈을 놓진 못한다.그러나 인공지능은 이전의 기술들과는 '차원'이 다르다. 각자의 생각과 판단, 나아가 결정마저 거리낌없이 인공지능에 맡기는 당혹스러운 상황에서 인공지능은 어느새 통제 불능의 '괴물'이 돼버렸다. 지금 아이들의 스마트폰과 노트북의 첫 화면은 인공지능 앱이 맨 앞자리다. 인공지능과의 대화로 하루를 시작한다는 아이들의 미래가 불안한 건 나만의 느낌은 아닐 것이다.