큰사진보기 ▲19일 서울 금옥여고에서 수능을 치른 주변 학교 학생이 써놓고 간 손 편지. ⓒ 손동빈 관련사진보기

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올해 대학수학능력시험을 앞두고 시험 부정행위 문제로 온 나라가 시끄러웠다. 인공지능을 이용한 부정행위가 잇따라 문제가 되었고, 회계사 시험에 이어 법학적성시험 만점자의 부정행위 의혹까지 불거졌다. 사실로 드러난 잘못과 아직 밝혀지지 않은 의혹이 뒤섞이면서 시험의 공정성을 걱정하는 목소리도 커졌다.수능을 앞두고 부정행위를 막아야 한다는 경고가 거듭 나왔다. 시험장에서는 작은 물건 하나까지 꼼꼼히 살펴야 했다. 정직하게 공부한 아이들이 억울한 일을 당하지 않도록 부정행위를 막는 것은 마땅히 해야 할 일이다.그러나 나는 이 소란을 지켜보며 마음이 무거웠다. 몇 사람의 잘못 때문에 모든 수험생을 의심하는 분위기가 만들어지고 있었기 때문이다. 누군가 시험을 잘 보면 혹시 부정행위를 한 것은 아닐까 의심부터 하는 세상. 우리는 언제부터 이렇게 서로를 믿지 못하게 되었을까.그런데 바로 그 수능날, 내 마음을 따뜻하게 해 준 두 학생의 이야기가 들려왔다. 서울 금옥여고에서 수능을 치른 한 학생은 자신이 앉았던 책상의 주인에게 손편지를 남겼다. 책상을 잘 썼다는 고마운 인사와 함께 내년에 시험을 치를 후배를 응원하는 글이었다."꼭 수능이 아니라도 뭐든 하고 싶은 대로 잘 풀릴 거예요." 나는 이 말이 참 좋았다. 우리는 아이들에게 늘 시험을 잘 보라고 말한다. 좋은 대학에 가고 남보다 앞서야 한다고 가르친다. 그런데 이 학생은 얼굴도 모르는 후배에게 시험보다 더 넓은 삶을 이야기하고 있었다. 사탕도 남기고 싶었지만 모르는 사람이 두고 간 음식을 먹기 꺼릴 수도 있겠다는 생각에 편지만 남겼다고 한다. 다른 사람의 마음을 헤아리는 모습이 참 곱다.강원도의 한 고등학교에서도 비슷한 일이 있었다. 수능 다음 날 아침, 선생님이 책상 위에서 초콜릿 두 개와 비타민 제품 두 개, 손편지 한 장을 발견했다. 전날 그 자리에서 시험을 치른 수험생이 남긴 것이었다."수능 보는 동안 자리 잘 썼어요! 다음 수능의 주인공일 텐데, 여기 앉았던 저처럼 안 떨고 끝까지 완주했으면 좋겠습니다." 간식을 먹고 힘내라는 말과 함께 두 팔을 들어 응원하는 그림까지 그려 놓았다. 자기 시험을 치르는 것만으로도 벅찼을 텐데 얼굴도 모르는 후배를 생각한 것이다.나는 이 두 이야기를 읽으며 오래 생각했다. 부정행위를 걱정하며 서로를 의심하던 바로 그날, 어떤 아이들은 낯선 후배에게 고마움과 응원을 남기고 있었다. 어쩌면 이것이 우리 아이들의 본래 마음이 아닐까.나는 교사와 학부모를 만나는 연수에서 '맑은 물 붓기'라는 활동을 한다. 투명한 유리컵에 맑은 물을 담고 검은 먹물 한 방울을 떨어뜨린다. 먹물은 금세 퍼지고 맑았던 물이 흐려진다. 그때 사람들에게 묻는다."이 물은 본래 어떤 물이었습니까?""맑은 물이었습니다.""그런데 지금은 어떻습니까?""검게 변했습니다."먹물 한 방울 때문에 물 전체가 흐려 보인다. 그러나 물의 대부분이 먹물로 바뀐 것은 아니다. 아주 적은 먹물이 퍼졌을 뿐이다. 그런데도 우리는 맑은 물보다 검은 먹물에 먼저 눈길을 준다. 사람을 바라볼 때도 그렇지 않을까.한 학생이 잘못하면 요즘 아이들이 문제라고 한다. 몇몇 사람이 부정행위를 하면 다른 수험생들까지 의심한다. 누군가 큰 잘못을 저질렀다는 소식을 들으면 세상이 온통 나쁜 사람들로 가득한 것처럼 느낀다.그러나 우리 곁에는 정직하게 살아가는 사람이 훨씬 많다. 남의 아픔을 헤아리고, 어려운 사람에게 손을 내밀고, 아무도 보지 않는 곳에서 자기 할 일을 묵묵히 해내는 사람들이다.그런 사람들의 이야기는 잘 알려지지 않을 뿐이다. 남을 속인 일은 크게 드러나지만 남을 도운 일은 조용히 지나간다. 폭력은 뉴스가 되지만 작은 친절은 뉴스가 되지 못할 때가 많다. 그러니 우리는 자꾸 세상이 나빠졌다고 생각한다. 먹물 한 방울만 바라보느라 그보다 훨씬 많은 맑은 물을 잊고 있는 것이다.올해 수능을 둘러싼 소란도 내게는 그렇게 보였다. 부정행위를 한 사람이 있고 의혹을 받는 사람도 있다. 그러나 그들이 모든 수험생의 모습일 수는 없다. 밤늦도록 공부하고 자기 힘으로 시험을 치르는 수많은 아이가 있다. 얼굴도 모르는 후배에게 따뜻한 편지와 간식을 남기는 아이들도 있다. 나는 그 아이들의 마음을 우리가 먼저 바라보아야 한다고 생각한다.나는 오래전부터 사람의 본래 마음에 관심이 많았다. 불교에서는 누구에게나 깨달음에 이를 수 있는 가능성이 있다고 가르친다. 기독교에서는 사람이 하나님의 형상대로 지음받았다고 말한다. 동학에서는 사람을 하늘처럼 섬기라고 가르친다. 서로 다른 가르침이지만 내가 마음에 새기는 뜻은 하나다. 사람을 눈앞에 드러난 모습만으로 다 판단하지 말라는 것이다.잘못한 행동은 바로잡아야 한다. 그러나 한 번 잘못했다고 그 사람의 모든 것을 나쁘다고 할 수는 없다. 시험 점수가 낮다고 아이의 귀함이 줄어드는 것도 아니다. 우리 아이들은 시험 점수보다 훨씬 큰 존재이며, 지금 드러난 모습보다 더 많은 가능성을 품고 있다.그런데 여기서 한 가지 더 생각해 보고 싶다. 아이들은 왜 남보다 앞서려고 그토록 애쓰는가. 왜 어떤 사람은 부정행위까지 하면서 높은 점수를 얻으려 하는가. 그저 개인의 욕심 때문이라고만 말할 수 있을까.물론 잘못된 선택을 한 사람에게는 책임이 있다. 아무리 경쟁이 심해도 부정행위가 옳아지는 것은 아니다. 그러나 그런 욕심을 키워 온 세상도 돌아보아야 한다. 우리는 아이들에게 끊임없이 남보다 앞서라고 가르쳐 왔다. 좋은 대학에 가고, 높은 자리에 오르고, 돈을 많이 벌어야 성공한 사람이라고 했다. 남보다 뒤처지면 실패한 사람처럼 여겼다. 아이들은 그런 말을 들으며 자랐다. 그러다가 누군가 이기기 위해 잘못된 방법을 썼다는 사실이 드러나면 우리는 그 사람만 꾸짖는다.잘못은 마땅히 꾸짖어야 한다. 그러나 그 잘못을 낳는 데 우리 사회가 어떤 몫을 했는지도 물어야 하지 않을까. 아이들에게 사람답게 살아가는 일보다 이기는 일이 더 중요하다고 가르쳐 온 것은 아닌가. 정직하게 살아가는 기쁨보다 높은 점수를 받는 기쁨을 더 크게 여겨 온 것은 아닌가. 아이들은 어른들의 말을 듣고 자라지만, 그보다 더 많이 어른들의 모습을 보고 자란다. 그러니 아이들의 욕심을 꾸짖기 전에 어른들의 삶부터 돌아보아야 한다.연수에서 나는 먹물로 흐려진 컵에 맑은 물을 다시 붓는다. 한 컵을 붓고, 또 한 컵을 붓는다. 처음에는 별로 달라지지 않는 것처럼 보인다. 그러나 물이 넘쳐흐르도록 붓다 보면 먹물이 조금씩 씻겨 나간다. 마침내 물이 다시 맑아진다. 나는 이 모습을 참 좋아한다. 먹물이 들어갔다고 먹물만 탓해서는 물이 맑아지지 않는다. 맑은 물을 부어야 한다.아이들이 서로를 미워한다면 서로를 이해할 기회를 만들어 주어야 한다. 경쟁에 지친 아이들에게는 함께하는 기쁨을 알려 주어야 한다. 잘못한 아이에게는 잘못을 깨닫게 하면서 다시 시작할 기회를 주어야 한다. 친구를 도운 아이에게는 그 마음이 얼마나 고마운지 말해 주어야 한다. 한 번의 친절이 맑은 물 한 컵이다. 한 번의 따뜻한 말도 맑은 물 한 컵이다. 아이의 이야기를 끝까지 들어 주는 일도 마찬가지다.무엇보다 아이 안에 있는 좋은 마음을 믿어 주는 것이 맑은 물을 붓는 일이다. 나는 교육이 그런 일을 해야 한다고 생각한다. 아이들의 잘못을 찾아내는 데서 그치지 않고, 아이들이 자기 안의 좋은 마음을 발견하고 키워 가도록 돕는 일 말이다.수능이 끝나면 어른들은 다시 아이들의 점수와 등급을 이야기한다. 어느 대학에 갈 수 있는지, 누구보다 앞섰는지, 앞으로 무엇이 될 수 있는지를 묻는다. 그런데 나는 다른 질문을 하고 싶다. 우리 아이들은 어떤 사람으로 자라고 있는가. 친구가 어려울 때 손을 내밀 줄 아는가. 자기보다 약한 사람을 업신여기지 않는가. 자신에게 이익이 되지 않아도 정직하게 행동할 수 있는가. 남의 마음을 헤아리고 고마움을 전할 줄 아는가.이런 물음은 수능 시험지에 나오지 않는다. 하지만 우리가 함께 살아가는 세상에는 이런 마음이 더없이 소중하다. 이제 어른인 우리에게도 물어야 한다. 우리는 아이들에게 맑은 물을 붓고 있는가. 아니면 먹물을 떨어뜨리고 있는가.아이들에게 정직하라고 말하면서 어른들은 얼마나 정직하게 살아왔는가. 서로 존중하라고 가르치면서 다른 사람을 얼마나 존중해 왔는가. 경쟁에서 이기는 사람만 칭찬하면서 아이들에게는 함께 살아가라고 말하고 있지 않은가. 아이들이 더 좋은 사람이 되기를 바란다면 어른들이 먼저 좋은 사람이 되려고 애써야 한다. 나는 그것이 교육의 시작이라고 믿는다.수능을 치른 두 학생이 남긴 편지를 다시 떠올린다. 한 학생은 책상의 주인에게 고마움을 전하며 시험뿐 아니라 앞으로 하고 싶은 일도 잘 풀리기를 바랐다. 또 다른 학생은 간식과 편지를 남기며 내년에 시험을 치를 후배가 떨지 않고 끝까지 해내기를 응원했다.두 학생 모두 누가 시켜서 한 일이 아니었을 것이다. 좋은 점수를 받기 위해서 한 일도 아니었을 것이다. 그저 마음에서 우러나온 작은 친절이었을 것이다. 나는 그런 마음이 우리 아이들 안에 살아 있다는 것이 참 고맙다.인공지능이 아무리 발달해도 다른 사람의 마음을 헤아리는 일은 우리가 놓치지 말아야 할 소중한 일이다. 시험에서 높은 점수를 받는 것도 중요하지만 정직하게 살아가는 일, 다른 사람을 아끼는 일, 함께 살아가는 기쁨을 아는 일도 그에 못지않게 중요하다.올해 수능은 의심과 불안 속에서 치러졌다. 그러나 그날 두 학생이 남긴 작은 편지는 우리에게 다른 세상을 보여 주었다. 서로를 의심하는 세상만 있는 것이 아니라 서로를 믿고 응원하는 세상도 있다는 것을 말이다.나는 그 세상을 믿고 싶다. 아니, 그 세상을 믿는 데서 교육이 시작되어야 한다고 생각한다. 몇 사람의 잘못 때문에 모든 아이를 의심하지 말자. 아이들의 욕심을 꾸짖기 전에 그 욕심을 부추겨 온 어른들의 세상부터 돌아보자. 그리고 아이들 안에 있는 맑은 마음이 자라도록 따뜻한 말 한마디를 건네고 작은 친절 하나도 귀하게 여겨 주자.세상이 어두워졌다고 한탄하는 것만으로는 아무것도 달라지지 않는다. 맑은 물을 부어야 한다.우리 아이들은 본래 맑은 물이다. 먹물 한 방울 때문에 그 맑음을 잊지 말자. 오늘도 나는 그 마음으로 맑은 물 한 컵을 붓고 싶다.