큰사진보기 ▲합동 출판기념식에 참석한 화순나드리금요시동인 회원들이 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲김경수 회장은 “세 분의 회원이 오랜 시간 마음을 기울여 개인 시집을 펴낸 것을 진심으로 축하한다. 무엇보다 회원들이 시를 배우고 창작할 수 있도록 열정적으로 지도해 주신 윤예주 지도교수님의 노고에 깊이 감사드린다.”고 했다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲(왼쪽부터)김준종, 박성섭, 류광열 시인. ⓒ 정채하 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동인 회원인 신채봉 시낭송가가 회원들의 개인 시집 속 시를 낭송하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲아내(오른쪽)와 함게 출판기념식에 참석한 류광열 시인(왼쪽)이 아내에 대한 애정을 담은 시를 낭송할 때 눈물을 보이고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤예주 지도교수는 “회원들이 지금의 열정과 감성을 잃지 않고 건강하게 창작활동을 이어가면서 더 많은 작품을 남겼으면 좋겠다.”고 했다. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순나드리금요시동인(회장 김경수)은 20일 오후 2시 화순나드리노인복지관 2층에서 동인지 <나드리 강변의 노래> 제5집과 회원 3인의 개인 시집 출간을 기념하는 합동 출판기념식을 개최했다.이번 출판기념식은 회원들이 일상에서 마주한 삶의 풍경과 세월 속에 쌓인 감정들을 시로 빚어낸 결실을 함께 축하하고, 문학을 통해 이어온 인연과 창작의 기쁨을 나누기 위해 마련됐다.<나드리 강변의 노래> 제5집은 회원들이 꾸준한 창작활동을 통해 다듬어 온 작품을 한데 모은 동인지로, 평범한 일상에서 발견한 삶의 의미와 인간의 내면을 향한 성찰을 담고 있다.이날 출판기념식은 형식적인 의전보다는 회원들이 서로의 작품과 창작 경험을 나누는 자유롭고 따뜻한 분위기 속에서 진행됐다. 개인 시집을 출간한 회원들은 시를 접하게 된 계기와 창작 과정에서의 어려움, 작품을 한 권의 책으로 엮어낸 소감 등을 진솔하게 풀어냈다.김경수 회장은 "세 분의 회원이 오랜 시간 마음을 기울여 개인 시집을 펴낸 것을 진심으로 축하한다. 무엇보다 회원들이 시를 배우고 창작할 수 있도록 열정적으로 지도해 주신 윤예주 지도교수님의 노고에 깊이 감사드린다"고 했다.이어 "시를 쓴다는 것은 세상을 깊이 바라보고 자신의 내면에 귀 기울이며 삶의 의미를 찾아가는 과정이라고 생각한다. 우리 회원들이 고독과 사랑, 희망 등 삶의 다양한 감정을 진실한 언어로 담아내고, 사람의 마음을 위로할 수 있는 시를 써 나가길 바란다"고 했다.한편 이날 개인 시집을 출간한 회원은 박성섭·류광열·김준종 시인으로, 각각 <한결같은 사랑 모산에 물들다> <노을에 물든 언덕에서> <가을 스케치>를 선보였다. 세 시인은 저마다의 삶에서 길어 올린 기억과 감정을 시어로 풀어내며 자신만의 문학 세계를 펼쳐 보였다.<한결같은 사랑 모산에 물들다>를 펴낸 박성섭 시인은 "2024년 등단한 이후 2년 만에 이렇게 제 이름으로 된 시집을 내게 됐다. 선배님들과 윤예주 지도교수님의 지도와 격려가 있었기에 가능했던 일이다. 제게는 또 하나의 소중한 결실이자 영광이며, 함께해 주신 모든 분께 감사드린다"고 소감을 밝혔다.<노을에 물든 언덕에서>를 출간한 류광열 시인은 "처음 시를 접했을 때는 무엇을 어떻게 써야 할지 몰라 어려움도 많았지만, 꾸준히 배우고 쓰면서 제 마음을 표현하는 기쁨을 알게 됐다. 시를 쓰는 데는 세심한 관찰과 좋은 지도가 중요하다고 생각한다. 윤예주 지도교수님의 적극적인 지도와 회원들의 격려 덕분에 자랑스러운 시집을 펴낼 수 있었다"고 했다.<가을 스케치>를 펴낸 김준종 시인은 "일상과 여행에서 마주하는 풍경과 순간들이 제게는 시를 쓰는 소중한 영감이 된다. 훌륭한 회원들과 함께 시를 배우고 서로의 삶을 나눌 수 있어 행복하다. 앞으로도 시를 통해 삶의 즐거움을 발견하고, 건강하게 좋은 시간을 함께 이어가고 싶다"고 했다.이날 동인 회원인 신채봉 시낭송가는 개인 시집에 수록된 작품들을 낭송하며 출판기념식에 특별한 의미를 더했다. 아내와 함께 출판기념회에 참석한 류광열 시인은, 아내에 대한 애정을 담은 시를 낭송할 때 눈시울을 붉히기도 했다.특히 회원들은 시 창작의 길을 이끌어 온 윤예주 지도교수에 대한 감사의 마음을 전했다. 참석자들은 시를 처음 접했을 때의 막막함부터 한 편의 작품을 완성하기까지의 과정을 돌아보며, 윤 회장의 꾸준한 지도와 격려가 창작활동을 이어가는 데 큰 힘이 됐다고 입을 모았다.윤예주 지도교수는 "시는 특별한 장소나 도구가 있어야만 쓸 수 있는 것이 아니다. 마음속에 떠오르는 생각과 감정을 놓치지 않고 기록하는 습관만 있다면 누구나 자신의 이야기를 시로 표현할 수 있다. 회원들이 지금의 열정과 감성을 잃지 않고 건강하게 창작활동을 이어가면서 더 많은 작품을 남겼으면 좋겠다."고 했다.한편, 화순나드리금요시동인은 회원들이 함께 시를 배우고 창작하며 서로의 작품을 나누는 문학 모임으로, <나드리 강변의 노래>를 통해 회원들의 문학적 결실을 꾸준히 이어가고 있다.