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신정훈 국회의원(더불어민주당, 나주·화순)은 20일 '민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)'이 국회 본회의를 통과한 데 대해 "참으로 오래 기다렸고, 너무나 늦었지만 반드시 해야 했던 일"이라며 법안 통과의 의미를 강조했다.이날 민주유공자법은 더불어민주당 주도로 국회 본회의에서 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결됐다. 법안은 민주화운동 과정에서 희생된 이들과 유가족에 대한 국가적 예우를 제도화하고, 의료·양로·요양 등의 지원 근거를 마련하는 내용을 담고 있다.신 의원은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 '민주유공자법 국회 통과, 고귀한 희생에 이제야 국회가 답했습니다'라는 제목의 글을 올리고, 민주주의를 위해 헌신한 희생자들과 오랜 세월 아픔을 견뎌온 유가족들에게 깊은 존경과 위로의 뜻을 전했다.신 의원은 "우리가 당연하게 누리는 민주주의는 결코 저절로 주어진 것이 아니다. 이름조차 널리 알려지지 않은 수많은 이들이 독재에 맞서 자신의 소중한 삶을 바쳐 이룬 금자탑"이라고 밝혔다. 이어 "민주주의를 위해 헌신한 분들이지만, 부모님들에게는 다시는 품에 안을 수 없는 아들이자 딸이었고, 남겨진 가족들은 가슴에 평생 피멍을 안고 살아야만 했다"며 민주화운동 희생자 유가족들이 감내해 온 아픔을 되짚었다.특히 법 제정을 위해 오랜 세월 국회 앞을 지켜온 유가족들의 기다림에 안타까움을 드러냈다.신 의원은 "그 부모님들이 백발이 되도록 기다린 끝에, 매서운 추위 속 국회 앞에서 밤을 지새우며 법 제정을 호소해야 했다. 그 오랜 세월을 생각하면, 한 어머니의 아들로서, 송구한 마음을 금할 수 없다"고 토로했다.이번 법안이 특정인에 대한 특혜가 아니라 민주주의를 위해 희생한 이들과 유가족에 대한 국가의 최소한의 책임이라는 점도 분명히 했다.신 의원은 "이번 법은 누구에게 특혜를 주기 위한 법이 아니다. 민주화운동 과정에서 희생되거나 평생 한을 안고 살아오신 그 유족들에게 의료·양로·요양 등 최소한의 지원을 제공하기 위한 법"이라고 설명했다. 또한 "그분들의 고귀한 희생은 그 어떤 예우나 보상으로도 바꿀 수 없는 일"이라며 민주주의와 국민의 삶이 성장하기까지 헌신한 이들의 희생을 역사와 기억 속에 새겨야 한다는 뜻을 강조했다.법안 통과가 유가족들이 겪어온 고통을 온전히 치유할 수는 없지만, 국가가 마땅히 져야 할 책임을 이행하는 출발점이 돼야 한다는 메시지도 전했다.신 의원은 "오늘의 법안 통과가 유가족들의 오랜 아픔과 상처를 모두 씻어드릴 수는 없을 것"이라며 "그러나 이제라도 국가가 그 희생을 기억하고 마땅한 책임을 다해야 한다"고 밝혔다. 끝으로 "민주주의를 위해 산화해 간 밤하늘의 별들께 깊은 존경의 마음을 전하며, 오랜 세월 견뎌오신 유가족께도 진심 어린 위로를 드린다"고 덧붙였다.이번 민주유공자법의 국회 통과는 오랫동안 제도적 예우를 기다려온 민주화운동 희생자와 유가족에 대한 국가적 지원의 법적 토대를 마련했다는 점에서 의미를 갖는다. 앞으로 법률에 따른 예우와 지원이 실질적으로 이뤄질 수 있도록 후속 조치를 충실히 추진하는 것이 중요한 과제로 남게 됐다.