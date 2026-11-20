큰사진보기 ▲장생탄광희생자귀향추진단이 20일 오후 동화사에서 불교인권위원회 인권상을 수상했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20일 오후 대구 동화사에서 열린 불교인권위원회 인권상에 장생탄광희생자귀향추진단이 수상했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

일제강점기 일본 해저탄광에서 목숨을 잃고 84년째 고국으로 돌아오지 못한 조선인 강제동원 희생자들의 귀향을 위해 활동해온 시민들이 불교인권상을 받았다.불교인권위원회는 20일 오후 대구 팔공산 동화사 통일대불전에서 창립 36주년 기념식과 함께 제32회 불교인권상 시상식을 열고 대구를 중심으로 결성된 '장생탄광희생자 귀향추진단'에 인권상을 수여했다.이날 시상식에는 불교인권위 명안 스님(인권상 심사위원장), 진관 스님(심사위원), 해관 스님, 범상 스님 등과 장생탄광희생자 귀향추진단 최봉태·조덕호·권오칠(공동대표) 등 30여 명이 참석했다.정치권에서는 김민석 더불어민주당 대표와 문진석 의원, 주호영 국민의힘 의원, 차규근 조국혁신당 의원이 축하기를 보냈고 송영길 민주당 의원은 화환을 보내 축하했다.앞서 불교인권위원회는 지난 8일 심사위원회를 열어 추진단이 2024년 7월부터 6차례 일본 야마구치현 우베시 장생탄광을 방문하고 일본 시민단체와 연대해 희생자 추모와 유해 송환, 유족 찾기 운동을 이어온 점을 높이 평가해 인권상 수상자로 결정했다.특히 위원회는 귀향추진단의 활동이 올해 1월 한일 정상회담에서 장생탄광 희생자 유해의 DNA 감정을 추진하기로 합의하는 데 기여하고 진실 규명과 역사 회복을 통한 한일 화합을 기원했다는 점을 높이 평가했다.권오칠 귀향추진단 공동대표는 "희생자의 대다수는 식민지 조선에서 동원되어 위험한 해저 갱도로 내몰린 힘없고 가난한 조선인 노동자들이었다"며 "매 맞고 굶주린 이들의 호소와 울부짖음의 대가는 가혹하고 처절한 짓밟힘이었다"고 말했다.권 대표는 "그로부터 84년이 흘렀지만 희생자들은 지금도 차가운 바닷속 갱도에 잠들어 있고 일본 정부는 책임 있는 자세를 보이지 않았다"며 "한국 정부 역시 적극적으로 나서지 않아 한일 양국 시민들과 유족들의 손에 맡겨져 왔다"고 했다.그러면서 "일본 시민단체(장생탄광의 수몰사고를 역사에 새기는 모임)와 유족, 시민들의 끈질긴 노력으로 유해 발굴의 기이 열렸지만 신원확인과 유해 봉환이라는 과제는 완전히 해결되지 않은 채 남아 있다"고 지적했다.권 대표는 "불교인권위의 이번 시상 취지는 가난한 자의 생명을 경시하고 무참하게 약자의 인권이 유린당한 사실을 세계만방에 선포함으로써 다시는 이러한 비인도적 행위가 발생하지 않도록 하는 데 그 의미가 있다"고 강조했다.일제강점기인 1942년 2월 3일 장생탄광 해저 갱도에 바닷물이 밀려들면서 노동자 183명이 숨지는 사고가 발생했다. 이 가운데 136명이 조선인이었고 대구경북 출신은 절반이 넘는 73명에 달했다. 이들의 유해는 사고 이후 지금까지 바닷속에 방치돼 있다.일본 시민단체인 새기는모임은 지난 1991년부터 희생자 추모와 유해 발굴을 위한 활동을 이어왔고 2024년 8월 수몰된 탄광의 갱도를 찾아내는 성과를 거뒀다. 귀향추진단도 2024년 7월 첫 현지 방문을 시작으로 희생자 유해 발굴과 귀향을 위한 활동에 동참했다.이러한 노력은 지난해 8월 장생탄광에서 희생자의 것으로 추정되는 유골을 찾아냈고 올해 1월 3일 열린 한일 정상회담에서는 신원을 확인하기 위한 DNA 감정을 추진하기로 합의하는 성과를 거뒀다.추진단은 이번 수상을 계기로 한일 양국 정부가 희생자 유해 발굴과 신원 확인, 귀환에 적극적으로 나설 것을 거듭 촉구하고 있다. 순국선열의 날이었던 지난 17일에는 성명을 내고 한일 정상이 장생탄광 희생자 귀향 문제를 공식 의제로 다룰 것을 요구하기도 했다.귀향추진단은 내년 1월 다시 장생탄광을 찾아 희생자들의 명복을 빌고 유해 발굴을 위해 한일 양국 시민단체 및 시민들과 함께 노력할 예정이다. 또 장생탄광 부지와 우베시 도코나미 해안 등을 평화공원으로 만들기 위한 활동도 지속해 나간다는 방침이다.한편 1988년 설립된 불교인권위원회는 1992년부터 불교인권상을 수여해왔다. 역대 불교인권상 수상자는 박종철 열사의 부친인 박정기씨가 1회 수상자로 선정된 이후 군 양심선언을 한 윤석양 이병, 정수일 단국대 교수(무하마드 칸슈), 최상재 전국언론노조 위원장 등이며 지난해에는 윤석열 정부 당시 경북 예천에서 사망한 채 상병 사망사건 수사단장으로 활동했던 박정훈 대령이 수상했다.