큰사진보기 ▲(사)세종민주화운동계승사업회 성명 이미지 ⓒ AI 제작 관련사진보기

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사단법인 세종민주화운동계승사업회(이사장 김갑년, 아래 세종민회)가 대법원 전원합의체의 한덕수 전 국무총리 사건 판결을 두고 날선 비판을 쏟아냈다. 세종민회는 20일 성명을 내고 조희대 대법원장의 즉각 사퇴와 국회의 탄핵소추, 근본적인 사법개혁을 촉구했다.대법원 전원합의체는 19일 12·3 비상계엄을 위헌·위법한 내란으로 규정했다. 세종민회도 이 대목에는 "대한민국 민주주의 역사에서 중요한 의미를 갖는다"고 평가했다. 다만 대법원은 한 전 총리가 계엄 선포 이후 내란에 가담한 행위에 대해서는 유죄 판단을 유지하면서도, 계엄 선포 전 국무회의 소집을 건의한 행위는 국헌문란 목적을 인정하기 어렵다고 보고 징역 15년을 선고한 원심을 파기환송했다.이에 세종민회는 "내란의 실체를 인정하면서도 가담자의 책임을 축소한 대법원의 판결을 강력히 규탄한다"며 "위헌적 비상계엄을 저지해야 할 국무총리가 오히려 계엄 선포에 절차적 정당성을 부여하는 데 기여한 행위를 정당한 직무수행으로 보는 것은 시민의 상식으로 납득하기 어렵다"고 지적했다.판결이 미칠 파장에 대한 우려도 이어졌다. 세종민회는 "내란의 전개 과정과 개별 행위의 연관성을 외면한 이번 판결은 향후 다른 내란 가담자들에게도 면죄부를 주는 선례가 될 수 있다"고 짚었다. 판결에 반대의견을 낸 세 대법관이 "친위 쿠데타는 정상적인 국가 행위의 외양을 띠고 진행된다"고 지적한 점도 함께 언급했다.세종민회는 이번 판결을 하루 전 선고와 연결지어 문제 삼았다. 지난 18일 추경호 전 국민의힘 원내대표가 1심에서 무죄를 선고받은 데 이어 한 전 총리 사건에서도 일부 무죄 취지의 파기환송이 나오면서, 사법부의 내란 단죄 의지에 의문이 커졌다는 것이다. 대법원의 갑작스러운 재판 일정 변경도 불신을 키운 요인으로 꼽았다.세종민회는 "시민의 상식과 보편적 정의감에 반하는 판결이 잇따른다면, 사법부는 결과적으로 내란 세력에 동조하고 있다는 비판을 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.세종민회는 12·3 내란 당시 시민들이 지켜낸 민주주의에 사법부의 독립도 포함돼 있다고 강조했다. 계엄이 성공했다면 사법부 역시 위협을 피하지 못했을 것이라는 설명이다. 세종민회는 "사법부의 독립은 내란 세력에게 면죄부를 주기 위한 특권이 아니다"라며 "내란을 막아낸 시민들이 이제 내란을 단죄해야 할 사법부마저 걱정해야 하는 현실이 참담하다"고 토로했다.이에 세종민회는 조희대 대법원장은 국민의 신뢰를 훼손한 책임을 지고 즉각 사퇴하라고 요구했다. 아울러 국회에는 탄핵소추안의 즉각 발의와 의결을, 국회와 정부에는 사법 정의 실현과 민주주의 수호를 위한 근본적인 사법개혁을 주문했다. 세종민회는 "전국의 민주화운동 계승단체 및 시민사회와 연대하여 내란의 완전한 청산과 사법 정의의 실현을 위해 끝까지 싸울 것"이라고 밝혔다.