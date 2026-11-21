큰사진보기 ▲군산 ‘째보선창’에 정박한 소형 목선들(1959) ⓒ 군옥대관 관련사진보기

큰사진보기 ▲동중국해 어장 개척한 만수호(가운대) 진수식 ⓒ 금강, 그 물길따라 100년 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1975년 4월 25일 자 <경향신문> 기사 ⓒ 경향신문 관련사진보기

"전북 옥구군 비응리(현 군산시 비응항) 섬 주민들이 용단을 내려 고루한 풍습을 깬 것은 지난 3월 중순, 이 마을 부녀 클럽(회장 정문자 34세)의 결의에서 비롯되었다. 이 마을 부녀 클럽 회원들이 이 같은 억척 결의를 하자 이에 감동한 군산어협(군산수협)은 여성을 태우고 출어하는 고깃배에는 돛 달 자금을 융자해 주고 여성 어부에게는 유니폼을 무상 공급하기에 이르렀다."

큰사진보기 ▲여왕호 진수식 모습(1976) ⓒ 군산수협50년사 관련사진보기

큰사진보기 ▲어부 32년 경력의 채화숙씨 ⓒ 조종안 관련사진보기

"험한 일을 일찍 시작혀서 그런지 여기저기 아픈디가 많아요. 여러 번 받은 수술 후유증인지 움직이기도 힘들고. 그러니 앞으로 일을 얼마나 더 하겠어요. 애들도(1남 1녀) 시집 장가 다 보냈으니까, 5년만 더 해야겠다고 했다가도 용돈 생각허믄 몸이 허락하는 날까지 남편과 함께 어장에 나다녀야 할 것 같아요. 부부가 함께 조업하는 70대 어부도 주변에 많거든요."

덧붙이는 글 | 참고자료

<군산수협 50년사>(1984), 경향신문, 동아일보, 조선일보

포구마다 쌍돛대 달린 목선이 헌책방 책꽂이처럼 꽉 들어찼던 50~60년대. 당시 어부들 직장은 1~3톤급 목선이었고, 작업장은 끝없이 펼쳐지는 바다였다. 자그만 돛단배가 어민의 생계 수단이었던 것. '망망대해'에서 거센 파도와 싸워야 했던 어부들은 자신의 목숨을 담보로 가족의 생계를 책임졌다. 어부들의 어로작업은 조업이 아니라 사활이 걸린 투쟁이었던 것.60년대에도 어민들은 영세성을 벗어나지 못하였다. 최신형 디젤 엔진을 갖춘다고 해도 기계를 조작할 기술자가 없어 출어를 못 할 정도였다. 해안가 주민들 부업은 주로 조개잡이와 굴따기, 사람들은 주변 갯바위와 운동장처럼 넓은 갯벌을 텃밭처럼 이용했다. 아낙들은 조개잡이와 굴 채취로 수입을 올렸고, 배·그물 등을 수리하느라 바쁠 때는 아이들까지 동원되었다.군산시 수협 자료에 따르면 1962년 그해 어선은 총 711척으로 나타난다. 그 가운데 동력선은 158척으로 동력화 비율은 22%에 불과했다. 어선의 80% 가까이가 5톤 이하 소형 선박이었던 것. 어구와 어로 장비까지 부실해서 해상 사고도 잦았다. 그럼에도 째보선창 어부들은 조기철이면 칠산 앞바다까지 나갔고, 겨울 명태잡이 철에는 강원도 속초 앞바다까지 진출했다.1969년 가을 군산 째보선창 어부들은 20톤급 목선(만수호)을 이끌고 제주도 남쪽 바다까지 진출, 국내 최초로 '동지나해'(동중국해) 어장을 개척해서 세상을 깜짝 놀라게 하였다. 이후 근해에서만 이뤄지던 어로작업이 제주도 근해까지 확장된다. 자신감을 얻은 어부들은 먼바다로 진출하였고, 만선을 거듭하면서 당시 정부의 어업정책을 바꿔놓기에 이른다.새로운 어업 정책은 다양하게 전개된다. 대표적인 변화는 '어선 대형화'. 예전엔 20~30톤급을 대형으로 분류했는데 60~100톤급 어선이 속속 건조되면서 인식도 바뀌게 된다. 이후 많은 어부가 안전도 높고, 임금도 많은 대형 선박을 선호하게 된다. 소형 어선 어부가 부족해지자 군산 수협은 타개책으로 소형 어선은 가족끼리, 혹은 부부가 승선하여 조업할 것을 권한다.부녀자들의 고깃배 승선은 연근해 자그만 섬에서 시작된다. 당시 중앙지 신문들은 '전북 군산의 섬(島) 지역 어민들이 부부동반 가족 협업으로 조업에 나서 큰 수익을 올리고 있다'고 보도하였다. 아래는 1975년 4월 25일 자 '경향신문' 기사 "'재수없다' 터부 깨고 여어부 만선 귀항-옥구군 비응리 섬마을에 새바람"이다.이어 신문은 "남자 어부 1명을 고용하려면 음식을 제공하고도 매월 최하 2만 원은 줘야 하고 1.5톤 거룻배의 경우 적어도 4~5명은 승선해야 하므로 인건비만도 엄청나게 들어 고민해 오던 선주들은 이같은 여성들의 주장에 무릎을 꿇은 것"이라고 부연하였다.수협은 부부 조업 권장으로 그치지 않는다. 섬 주민 체육대회와 부녀자들이 출전하는 어촌 대항 그물 짜기 경연대회를 개최한다. 이 대회는 여성만 출전하여 자웅을 겨뤘다. 예로부터 고깃배는 남자만 승선할 수 있었다. 여성은 부정 탄다고 해서 뱃일은커녕 뱃고사 지내는 날도 떡시루이고 배에 오르는 것조차 막았던 것. 그렇게 수백 년 내려오던 금기사항이 깨지는 순간이었다.군산 수협은 비응도, 말도 등에 부녀 승조원 양성을 목적으로 20명을 선발하고 교육비를 지원한다. 1976년에는 5톤급 목선(여왕호) 다섯 척을 건조하여 비응도에 네 척(여왕 1, 2, 5, 6호) 말도에 한 척(여왕 3호) 배정한다. 이후 부녀자가 여왕호를 운영할 수 있도록 지도하여 큰 성과를 거둔다. 당시 비응도는 군산에서 18km쯤 떨어진 낙도였다.수협에서 공급받은 녹색 유니폼을 걸친 여성들이 소형 어선에 앞다퉈 승선하게 된다. 그중에는 3남매를 둔 30대 아낙과 결혼 자금 마련을 위해 나선 처녀 어부(20대)도 있었다. 이후 놀라운 변화가 일어난다. 만선과 경비 절감으로 수익이 엄청나게 증가한 것. 또한, 남자 어부들은 고기 판 돈을 탕진하기 일쑤였으나 부부가 협업하면서 남편의 낭비벽도 사라진다.한편, 군산 수협은 비응도 부녀들이 승선하여 크게 성과를 내자, 관내 23개 어촌계에도 이를 적극 권장한다. 이후 어법·어구 발전으로 여성 어부는 급속히 증가한다. 알뜰살뜰 모은 돈으로 소형 어선(선외기)을 장만하는 부녀 선주도 등장한다. 90년대 중반에는 '(사)한국여성어업인연합회'가 발족한다. 군산에도 산하 단체인 '군산시수협 분회'가 활발히 활동 중이다.90년대 초부터 어부로 종사해 온 채화숙(61)씨를 만났다. 군산 연근해에서 남편과 협업으로 어로작업 해오고 있는 채씨는 남편과 경남 울산의 한 직장에서 근무하다 32년 전 회사를 그만두고 부부 어부가 됐다. 이후 거친 파도와 싸워가며 알뜰히 돈을 모은다. 몇 년 후에는 소형 선외기(2.5톤) 한 척을 소유한 선주가 되고, 25년째 남편과 협업을 해오고 있다.채씨는 "옛날에는 '숭어'도 많이 잡았고, 통발로 '돌게(민꽃게)'도 잡고, 우럭, 놀래미 등도 많이 잡았는데. 요즘은 조업이 허가제여서 그런 걸 못 잡는다"라며 "우리 같은 경우는 '복합'이다 보니 낚시나 주낙, 아니면 '주꾸미잡이'를 하는데, 주꾸미잡이는 봄 한 철 잠깐이라서 어장이 잘 맞지도 않고, 어획량도 적고, 그래서 어장 하기 힘들다"라고 고충을 털어놨다.이어 "그래도 새만금방조제 완공 전에는 고기가 '흔전만전'해서 하루에 몇백만 원 올릴 때도 있었는데, 지금은 인건비 따먹기가 됐다"라며 아쉬워했다. "요즘은 일당 벌러 간다고 생각해야 맘이 편하다. 하루 작업하면 5~60만 원 되는데, 기름값 등 경비 빼면 두 사람 일당에도 미치지 못하는 때가 많다. 그래도 노는 것보다 나아서 나다니고 있다"라고 했다.부부 조업을 하늘이 내려준 천직으로 여기고 파도가 잔잔한 맑은 날이면 남편과 함께 연근해 바다로 출어한다는 채씨. 힘은 들지만, 몸이 허락하는 날까지 남편과 조업하고 싶다고 덧붙였다.