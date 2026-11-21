큰사진보기 ▲고위공무원을 지낸 김형만 금과미래발전포럼 대표는 “국책사업의 필요성을 이해하고 우리 지역은 안 된다는 지역 이기주의인 측면도 알지만, 주민 의견을 대하는 한전의 태도를 그냥 지켜볼 수 없어 포럼 대표를 맡아 앞장서게 됐다”고 말했다. ⓒ 최육상 관련사진보기

- 신광주~신임실 송전선로 문제는 처음 어떻게 알게 됐나요.

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- 입지선정위원회에 두 번 참여했는데, 어떤 사항이 가장 문제였나요.

큰사진보기 ▲한국전력공사가 지난 11월 16일 순창군 군민예술회관에서 345kV 신고흥-신임실 송전선로 건설사업 사업설명회를 개최했다. ⓒ 최육상 관련사진보기

- 한전이 노선을 어떤 방식으로 정해야 한다고 보나요.

- 이번 '신고흥~신임실 선로'는 아직 경과지가 정해지지 않았는데, 금과면에서는 무엇을 걱정하나요.

- 먼저 추진된 '신광주~신임실 선로'에 대해서도 주민 입장을 꼭 전해 달라고 하셨는데요.

- 순창군과 순창군의회에는 무엇을 요구하나요.

- 금과미래발전포럼은 송전선로 문제에 어떻게 대응할 건가요.

지난 16일 전북특별자치도 순창군 순창읍 순창군민예술회관에서 열린 345킬로볼트(kV) 신고흥~신임실 송전선로 주민설명회가 끝날 무렵, 김형만 금과미래발전포럼 대표가 한국전력공사(한전) 측에 입장문을 건넸다. 설명회에 참석하려고 집을 나서다가 손으로 급히 쓴 글을 포럼 사무국장이 문서로 정리했다. 말로 항의하는 것과 주민 입장을 글로 남겨 한전이 보고하도록 하는 것은 다르다는 생각에서였다.이번 '신고흥~신임실 송전선로' 사업 후보지에는 순창군 1개 읍과 10개 면 가운데 복흥면·쌍치면을 제외한 9개 읍·면이 포함됐다. 금과면을 지나는 노선이 확정된 단계는 아니다. 그럼에도 금과면 주민들이 첫 설명회부터 적극 나선 데는 이유가 있다. 올봄 별개 사업인 '신광주~신임실 송전선로'가 금과면 농경지를 지나는 문제로 이미 한전과 다퉈본 경험이 있기 때문이다.김 대표는 고위공무원을 지내고 고향 순창에서 노년을 보내려고 귀향했다. 그는 "국책사업의 필요성을 이해하고 우리 지역은 안 된다는 지역 이기주의인 측면도 알지만, 주민 의견을 대하는 한전의 태도와 행정의 미온적인 대응을 그냥 지켜볼 수 없어 포럼 대표를 맡아 앞장서게 됐다"고 했다.20일 오후 순창군 금과면 부근 카페에서 만난 김 대표는 "금과면에서 먼저 추진된 '신광주~신임실 선로'를 금과면 주민들이 수용한 것으로 쓰지 말아 달라"고 거듭 강조했다."이장이 우리 마을 앞으로 선로가 난다는 얘기를 해요. '형님이 좀 어떻게 해봐야 하지 않겠느냐'고요. 내가 처음 한 말이 '그전에 미리 얘기를 해야지'였어요. 그 얘기가 나오기까지 면에서도, 주민대표들 사이에서도 논의가 있었을 것 아닙니까. 정작 마을 사람들은 우리 앞으로 지나간다는 얘기를 듣고서야 알았어요. 그때 가서 주민더러 어떻게 해보라고 하면 할 수 있는 일이 얼마나 되겠습니까. 한전이나 행정이나 정보를 감춘다는 의심이 듭니다."순창군에서 송전시설을 두고 주민들이 반대 목소리를 낸 것은 지난해부터다. 2025년 순창군과 임실군이 후보지로 거론된 시설은 송전선로를 연결하거나 차단하는 '남서권 개폐소'였다. 순창군의회는 그해 6월 설치 반대 결의안을 채택했다. 이후 임실군 신정리 부지에 대한 재해영향평가 사전검토가 이뤄졌다.올봄 금과면 주민들이 항의한 대상은 '신광주~신임실 송전선로'의 경과지, 곧 선로가 지나갈 구간이었다. 2월 26일 서순창농협 금과지점 2층 회의실에서 열린 금과면 생존권수호대책위원회 출범식과 결의대회에 주민과 지역 단체장 등 300여 명이 모였다. 이장 회의를 중심으로 꾸린 비상대책회의에 선로의 영향을 받는 마을 주민들이 합류해 대책위로 확대됐다. 대책위는 당시 금과면 25개 마을 가운데 11개 마을이 영향을 받을 것으로 봤다.3월 5일 순창군의회가 노선 결정 철회를 요구했고, 이튿날 대책위와 주민들은 전남 담양군에서 열린 입지선정위원회 회의장 앞에서 위원 선정 과정과 회의록을 공개하라고 요구했다. 3월 30일 금과면 생활체육관에서 열린 첫 주민설명회는 입지선정위원회 주민대표로 새로 선임된 김 대표가 한전에 요구해 마련됐다. 주민 약 200명이 참석한 이날 설명회는 질문과 항의가 이어지면서 예정 시각보다 한 시간 늦게 끝났다. 주민들은 노선 선정 과정을 책임 있게 설명할 수 있는 한전 처장급 인사가 다음 설명회에 참석해 달라고 요구했다."어느 쪽으로 선로를 보내는 게 나은지 조사까지 했으면, 그 결과를 놓고 얘기하는 시간이 있어야지요. 마을이 어디 있고, 문화재가 어디 있는지 따져서 점수를 냈으면, 왜 이런 차이가 났는지 전문가가 설명하고 위원들도 서로 물어봐야 합니다. 내가 참여했을 때는 그런 토론 없이 결과가 나왔으니 표결하자고 했어요. 그러면 누구든 우리 마을로 안 오는 쪽에 표를 주고 싶지 않겠습니까. 주민들끼리 선로를 다른 쪽으로 밀어내는 셈인데, 나중에는 한전이 '주민들이 결정했다'고 합니다. 내가 가장 답답한 게 그겁니다."대책위에 따르면 주민 선호도 조사에서는 두 후보 구간 가운데 A대역을 선호하는 의견이 많았다. 한전이 3월 30일 설명회에서 밝힌 입지선정위원회 표결 결과는 B대역 29표, A대역 26표, 기권 2표였다. 주민들은 "전체 위원 61명의 과반에 못 미치는 29표로 노선을 정할 수 있느냐"고 물었다. 한전은 "당일 참석 인원과 전체 위원 수가 달랐다"고 답했다. 당시 의결에 어떤 기준을 적용했는지는 회의록과 의결 규정으로 확인할 과제다.4월 10일 같은 장소에서 열린 2차 설명회에도 주민 약 200명이 참석했다. 4월 16일 3차 설명회에는 주민들이 참석을 요구했던 한전 전력망입지처장이 나왔다. 이날 쟁점은 표결에서 선택된 B대역의 일부 구간을 바꿔 달라는 주민 제안을 어떻게 다룰지였다.김 대표는 제8차 입지선정위원회 소집을 알릴 때 변경안을 정식 안건으로 올려 달라고 요구했다. 한전 측은 주민대표가 회의에 참석해 의견을 내면 논의할 수 있다고 답했다. 김 대표는 위원장이 미리 안건을 올리는 것과 주민대표가 회의 당일 동의를 얻어 안건을 올리는 데는 차이가 있다고 지적했다."한전이 먼저 안을 내놓고 설명해야 합니다. 이쪽으로 가면 어느 마을에 어떤 영향이 있고, 저쪽으로 가면 비용이 얼마나 더 드는지 한전과 전문가들이 가장 잘 알 것 아닙니까. 주민대표들과 생각이 다르면 그 차이를 놓고 끈질기게 설득해야지요. 위원회에 참여하는 위원들도 그 과정에서 할 일이 있고요. 충분히 얘기한 뒤에 표결하면 주민들에게 돌아가서 왜 그런 결정을 했는지 설명이라도 할 수 있습니다. 한전은 주민 의견을 존중하되 자기가 추진하는 사업의 결정에는 책임을 져야 합니다."3차 설명회에서 주민들은 마을 가까운 구간의 선로를 땅에 묻는 '지중화'도 요구했다. 사업 설명을 맡은 용역사 관계자는 지중화 기준이 한전의 대외비여서 자료를 제공하기 어렵다고 답했다. 김 대표는 구체적인 설계자료는 몰라도 어느 지역에 지중화를 적용할지 판단하는 기준까지 공개할 수 없는 이유가 무엇이냐고 따졌다."지난번 선로가 우리 마을 앞으로 오게 됐는데, 새 선로까지 기존에 논의된 구간에 붙여 보내지 않을까 하는 걱정이 있어요. 그건 어디까지나 내 개인적인 예상입니다. 다만, 이번에도 가만히 있다가 다 정해진 뒤에 얘기를 들으면 늦는다는 건 지난번에 겪어봤잖아요. 그래서 이번 설명회에는 처음부터 금과 사정을 알리자고 참석한 겁니다."김 대표는 금과면을 아미산·설산·서암산·덕진봉이 둘러싼 분지로 설명했다. '신광주~신임실 선로'의 금과면 통과 구간은 농경지를 가로지르는 6.4㎞다. 대책위가 2월 출범 당시 영향권으로 지목한 11개 마을에 대해 김 대표는 해당 가구를 619세대로 봤다. 그는 "국가전력망 확충의 필요성을 인정하지만, 앞선 사업으로 이미 영향을 받는 지역인지를 새 노선의 평가 기준에 포함해야 한다"고 주장했다."내가 주민대표에서 사퇴하고 그 뒤에 참여하지 않은 건 '반대한다'는 뜻이었어요. 다른 지역에서 절차를 마쳤으니 금과도 받아들였다고 생각하면 안 됩니다. 우리 의견을 충분히 듣지 않은 채 결정했다는 불만이 지금도 남아 있어요. 내가 알기로는 지금 측량을 하는 단계입니다. 실시계획 승인 전에 이 문제를 다시 제기하려고 합니다. 민원을 내는 방법도 있고, 그래도 풀리지 않으면 소송까지 검토할 수 있다는 생각입니다.""한전과 지자체가 협의한 일정이 있으면 즉시 주민들에게도 알려줘야 합니다. 노선이 정해지기 전이라도 어느 지역이 검토 대상이고 앞으로 어떤 절차가 남았는지는 말해줄 수 있잖아요. 이번에는 주민들이 다음주 월요일에 지역구 군의원들과 직접 얘기하려고 해요. 주민들은 어떻게 생각하는지, 의원들은 어디까지 알고 있고 무엇을 도울 수 있는지 한자리에서 들어보자는 겁니다. 송전선로처럼 주민 간 이해가 엇갈리는 시설에 대해 행정이 관련 절차를 접수하면 의회에서라도 주민에게 일찍 알릴 수 있도록 제도를 마련해야 해요.""지역에 중요한 일이 생기면 뒤늦게 알고 뒷북만 치지 말자, 우리끼리라도 의견을 모아서 행정에 전달하자고 만든 주민 모임이 금과미래발전포럼입니다. 한 가지 바람이 있다면 일을 조금씩 나눠 맡는 겁니다. 의견을 내는 분은 많아요. 그분에게 '그러면 이 일은 당신이 좀 맡아서 준비해보면 어떻겠느냐'고 하면 선뜻 나서는 분은 드뭅니다. 송전선로 문제도 한 사람이 대표로 가서 항의하는 데서 끝나면 지난번과 달라지기 어렵습니다. 주민들이 일찍 알고, 자기 생각을 말하고, 그다음 일도 같이 맡을 수 있어야지요."