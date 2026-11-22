세종지역 총 11개 여성단체 및 기관으로 구성된 세종여성연대가 여성폭력 추방주간을 맞아 오는 28일(토) 오후 2시 조치원 문화정원 커뮤니티 공간 뜰에서 '2026 여성폭력 추방주간 기념식'을 개최한다.
여성폭력 추방주간은 매년 11월 25일부터 12월 1일까지 운영되는 법정 주간으로, 11월 25일 유엔(UN)이 정한 '세계 여성폭력 추방의 날'을 계기로 여성폭력 근절과 피해자 보호를 위해 마련됐다.
'함께 만드는 폭력없는 성평등한 사회'를 슬로건으로 내건 이번 기념식은 세종특별자치시와 (사)한국피해자지원협회가 주최하고 세종여성연대가 공동주관하며, 세종여성기업인협의회 후원, 뉴스피치 협력으로 운영된다.
기념식은 1부 '마음을 모으다'(여성폭력 추방주간 기념식), 2부 '빛나는 순간을 나누다'(AI콘텐츠 공모전 시상), 3부 '함께 이야기하다'(수상작과 함께하는 열린 대화) 순으로 진행된다.
특히 이날 기념식에서는 여성긴급전화1366 세종센터(센터장 이옥분)가 'AI로 만드는 폭력 없는 세상'을 주제로 진행한 AI 콘텐츠 공모전 시상식이 열린다. 전 국민을 대상으로 영상(60초 이내)과 이미지 부문을 모집한 이번 공모전은 대상 1작품, 최우수상 2작품, 우수상 2작품, 장려상 10작품 등 총 15개 작품을 선정해 이날 시상하고 수상작과 함께하는 열린 대화를 이어간다. 기념식 참여 신청은 온라인 네이버폼(▶바로가기)으로
하면 된다.
이번 행사를 공동주관하는 이옥분 여성긴급전화1366 세종센터장은 "최근 여성폭력 피해자들의 참혹한 희생을 마주하며 폭력예방의 의미를 되새기고 사회적 경각심을 일으키기 위하여 기념식을 준비했다"며 "기념식을 통하여 젠더폭력의 사회적 책임을 공유하고 피해자 보호와 안전한 사회를 위한 대화의 장을 만들고자 하오니 시민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 전했다.
기념식과 함께 추방주간을 알리는 다채로운 연계 행사도 지역 곳곳에서 펼쳐진다.
먼저 세종YWCA성인권상담센터(센터장 진숙)는 오는 24일(화) 오후 6시 센터 대회의실(조치원읍 군청로 87-16 3층)에서 '성매매 뿌리 뽑기 북토크 in 세종'을 연다. '우리에겐 [ ]이 필요하다'를 주제로 진행되는 이날 북토크에는 도서 <성매매 뿌리뽑기> 저자 중 한 명인 황금명륜 성평등 교육활동가를 초청해 세종YWCA성인권상담센터 성문화연구회 윤현희 활동가와 함께 대담을 나누며 시민들과 소통할 예정이다. 참여 신청은 온라인 구글폼(▶바로가기)으로
하면 된다.
26일(목) 오후 6시에는 사단법인 세종여성(대표 김태원)이 세종여성 사무실(한누리대로 2275 알파메디컬센터 6층 621호)에서 공동체 상영회 '영화 <세계의 주인> 함께 나누기'를 개최한다. 이 자리에서는 윤가은 감독의 영화 <세계의 주인>을 함께 관람하며 여성의 삶과 경험, 사회적 편견 및 여성폭력·인권 문제에 대해 목소리를 나눈다. 참여 신청은 온라인 구글폼(▶바로가기)으로
하면 된다.
이어 27일(금)에는 세종가정폭력·성폭력통합상담소(소장 정혜련)가 '평등이 일상이 되는 곳, 폭력이 멈추는 도시 세종'을 슬로건으로 현장 캠페인을 펼친다. 상담소는 이날 오전 10시 한국영상대학교, 오후 2시 조치원역 일대에서 대학생과 시민들에게 홍보물을 나누어 주며 여성폭력 추방주간의 취지와 상담소·세종디지털성범죄피해자지원센터의 피해자 지원 서비스를 안내하고 폭력 예방 인식 개선을 유도할 계획이다.
한편, 이번 행사를 주관하는 세종여성연대에는 여성긴급전화1366 세종센터, 세종YWCA성인권상담센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소 등 젠더폭력 피해 지원·상담 기관을 비롯해 (사)세종YWCA, (사)세종여성, 나다움사회적협동조합, 세종여성기업인협의회, 세종여성살림터복숭아공동체, 세종지속가능발전협의회 성평등분과, 세종특별자치시여성단체협의회, 지속가능여성발전연구원 등 총 11개 단체 및 기관이 참여하고 있다. 자세한 사항은 각 홍보 포스터 내 QR코드 또는 주최 기관을 통해 확인할 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.