큰사진보기 ▲11월 19일 열린 세종지속가능발전협의회와 이순열 세종시의원의 자전거도로 정책 개선 간담회 모습. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲보행로 위에 파란색으로 겹쳐 그려진 자전거도로에 버스정류장과 우체통이 설치돼 통행에 불편을 주고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲야구공 하나가 들어갈 만큼 깊게 파인 자전거도로 노면. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거도로 위에 설치된 공영자전거 '어울링' 거치대 모습. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈라지고 파인 자전거도로 노면과 도로 위에 방치된 전동킥보드·전기자전거가 이용자 안전을 위협하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시 자전거도로의 안전 문제와 이용 불편이 해마다 반복되고 있는 가운데, 시민들이 직접 조사한 현장 자료를 바탕으로 실질적인 정책 개선을 요구하고 나섰다.세종지속가능발전협의회는 19일 환경분과 위원과 자전거점검단원 등 11명이 참석한 가운데 이순열 세종특별자치시의회 의원과 간담회를 갖고, 자전거도로의 안전 문제와 이용 환경 개선, 생활교통수단으로서의 자전거 이용 활성화 방안을 논의했다.이번 간담회는 세종지속가능발전협의회가 2022년부터 시민들과 함께 진행해 온 자전거도로 점검 활동을 통해 확인한 문제점을 공유하고, 반복되는 위험 요소를 행정의 정비계획과 예산에 반영하기 위해 마련됐다.세종지속가능발전협의회는 매년 생활권별로 자전거도로 현장을 직접 살피며 위험 요소를 기록해 왔다. 2022년에는 한솔·새롬·다정동 등 2생활권, 2023년에는 어진·종촌동 등 1생활권, 2024년에는 보람·소담동 등 3생활권, 2025년에는 해밀·산울동 등 6생활권을 중심으로 조사했으며, 올해는 생활권 전반으로 조사 범위를 넓혔다.2026년 하반기 조사에서는 모두 274건의 문제점이 확인됐다. 노면 파손과 단차가 101건으로 가장 많았으며, 볼라드 등 고정시설물 62건, 노선 단절과 표시 미흡 58건, 주차·거치시설 문제 23건, 보행 동선 충돌과 통행 폭 부족 20건, 식생과 토사 등 유지관리 문제 10건으로 집계됐다.특히 횡단보도 중앙에 설치된 볼라드와 신호등, 교량 접속부의 단차, 버스정류장과 자전거도로의 동선 충돌 등은 과거 조사에서도 반복적으로 제기됐던 문제들이다. 점검단은 "일부 시설을 보수하는 방식만으로는 한계가 있다"며 "위험 유형별로 시설 배치와 도로 연결성, 유지관리 방식을 종합적으로 개선해야 한다"고 강조했다.간담회에서는 파손된 볼라드의 관리 책임 문제도 도마 위에 올랐다. 한 점검단원은 "같은 장소에 설치된 볼라드 가운데 하나는 보수됐지만, 바로 옆 파손된 볼라드는 아파트 관리구역이라는 이유로 장기간 방치됐다"고 소개했다. 시민들이 이용하는 연속된 통행로임에도 토지 소유와 관리 주체가 다르다는 이유로 보수 여부가 달라지고 있다는 지적이다.이순열 의원은 "사유지와 공공부지의 구분에 따라 공공예산 투입이 제한되는 현실이 있다"며 "공동주택과 상가 주변 볼라드의 관리 문제에 대해 고민이 필요하다"고 밝혔다. 참석자들은 차량 진입 방지라는 본래 기능과 보행자·자전거 이용자의 안전을 함께 고려해 필요한 시설은 정비하고, 불필요하거나 위험한 시설은 철거하는 방안도 검토해야 한다고 제안했다.이날 간담회에서 중요하게 논의된 과제 중 하나는 신도심과 조치원을 연결하는 자전거도로의 확보였다. 세종시는 금강과 하천을 따라 자전거도로가 조성돼 있지만, 신도심에서 조치원으로 이동하려면 상당한 거리를 우회해야 한다.한 점검단원은 "하천변 자전거도로를 이용하면 조치원시장까지 약 1시간이 걸리지만, 직접 연결되는 안전한 도로가 확보되면 이동시간을 크게 줄일 수 있다"고 설명했다. 참석자들은 운동을 목적으로 장거리를 주행하는 이용자와 달리, 출퇴근이나 장보기 등 일상에서 자전거를 이용하는 시민들에게는 이동거리와 안전성이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 특히 해밀동과 고운동 등 신도심에서 조치원으로 이어지는 도로에 안전한 자전거 통행 공간이 부족해 일상적인 교통수단으로 이용하기 어렵다는 의견이 제기됐다.이에 대해 이순열 의원은 "오늘 조금 저의 생각이 바뀌었다. 자전거도로가 조성되면 실제로 이용하겠다는 시민들의 말이 와닿았다"며 "터널 내부의 안전한 통행이 어렵다면 외부 우회노선까지 검토하는 등 집행부와 협의해 신도심과 조치원을 연결하는 자전거도로가 현실화될 수 있도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다. 이는 자전거도로를 단순한 운동·레저시설이 아니라 신도심과 읍면지역을 연결하는 생활교통 기반시설로 접근해야 한다는 시민들의 제안에 공감한 것으로 풀이된다.공영자전거 '어울링'의 운영방식에 대한 개선 요구도 이어졌다. 한 점검단원은 "가족과 함께 자전거를 타고 축제장을 방문했지만, 행사장 인근 어울링 대여소가 임시 폐쇄돼 멀리 떨어진 곳까지 이동해 자전거를 반납해야 했다"고 소개했다. 자동차 이용을 줄이고 자전거 이용을 장려해야 할 축제장에서 오히려 공영자전거 이용이 불편해지는 상황이 발생한 것이다.참석자들은 "대규모 행사 때 대여소를 폐쇄하기보다 임시 반납구역을 확대하고, 이용 수요에 맞춰 자전거를 재배치하는 운영방식이 필요하다"고 제안했다. 또한 학교와 학원가 주변에는 자전거 거치대가 부족하거나 설치된 거치대가 보행로를 침범하는 사례가 많다며, 기존 고정식 거치대 외에 일정 공간을 자전거 주차구역으로 지정하는 방식도 검토할 것을 요구했다.이순열 의원도 거치대 중심의 운영방식에서 벗어나 자전거 주차구역을 활용하고, 특히 축제 기간에는 공영자전거 이용을 더욱 활성화해야 한다는 제안에 공감을 나타냈다.방치자전거 문제에 대해서도 새로운 접근이 제안됐다. 참석자들은 방치자전거를 단순히 수거해 폐기하는 방식에서 벗어나, 수리 가능한 자전거를 정비해 시민들에게 다시 제공하는 재사용 체계를 마련해야 한다고 강조했다.한 점검단원은 자신이 거주하는 공동주택에서 방치자전거 약 200대를 수거한 뒤 이 가운데 70대를 간단히 수리해 주민들에게 다시 제공했던 경험을 소개했다. 그는 "자전거 상당수가 타이어나 튜브 교체, 간단한 부품 정비만으로 다시 사용할 수 있다"며 "공공 순회수리센터 운영과 방치자전거 재사용 사업을 연계할 필요가 있다"고 제기했다. 이러한 사업은 자전거 이용 활성화뿐 아니라 자원순환과 폐기물 감량, 시민들의 수리비 부담 완화에도 도움이 될 수 있다는 설명이다.이순열 의원은 "방치자전거를 폐기물이 아닌 자원으로 접근할 필요가 있다"며 "현재 행사 중심으로 운영되는 공공 자전거 수리서비스를 상시화하는 방안에 대해 고민하겠다"고 밝혔다.세종지속가능발전협의회는 이날 시민점검 결과를 실제 정책으로 잇기 위한 개선 과제로 ▲ 시와 시의회, 시민점검단의 반복 위험지점 공동 점검 및 정비 결과 확인 체계 마련 ▲ 노선 단절·노면 불량 등의 문제 자전거 이용 활성화계획 반영 및 생활권별 우선 개선 목록·연차별 정비계획 수립 ▲ 학교·정류장 주변 거치·방치 문제, 공영자전거 재배치, 개인형 이동장치(PM) 관리 개선 등을 제안했다.이순열 의원은 "자전거 정책이 시 예산 편성 과정에서 상대적으로 우선순위가 낮아지는 경향이 있다"고 설명하면서, 어울링 자전거 추가 구입을 위한 예산 5억 원이 내년도 예산안에 반영돼 있다고 소개했다. 또한 자전거와 전동킥보드의 불법 주정차에 따른 견인료 부과 조례 논의 등 제도적 개선 움직임에 대해서도 설명했다.세종지속가능발전협의회는 "지난 5년간 시민들이 직접 현장을 조사하고 문제를 기록해 왔지만, 유사한 위험 요소가 여러 생활권에서 반복되고 있다"며 "점검 이후의 행정 조치와 개선 결과를 확인하는 체계가 중요하다"고 강조했다. 특히 앞으로는 개별 위험지점을 찾아내는 활동에서 나아가, 자전거를 대중교통과 연계한 생활교통수단으로 활성화하고 시민들의 이동권을 확대하는 정책활동으로 발전시켜 나갈 필요가 있다는 의견을 제시했다.이번 간담회는 시민들이 직접 확인한 자전거도로의 문제를 시의회와 공유하고, 현장 경험을 바탕으로 정책적 대안을 논의했다는 점에서 의미가 있다. 자전거 친화도시는 자전거도로의 길이가 긴 도시가 아니라, 시민 누구나 안전하고 편리하게 자전거를 일상적인 교통수단으로 이용할 수 있는 도시다. 시민점검단이 5년간 축적한 현장 자료와 개선 요구가 세종시의 자전거 정책과 예산, 시설 정비에 얼마나 반영될지 주목된다.