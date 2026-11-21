큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 지명한 사이버보안 및 인프라 보안국 수장 후보인 마이클 로사피오가 워싱턴 국회의사당에서 상원 국토안보 및 정부 업무 위원회에 출석해 의원들의 질문에 답하고 있다. 2026.11.19 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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인공지능(AI)이 소프트웨어 보안 취약점을 예전보다 훨씬 빠르게 찾아내면서, 이를 고치는 과정에서 생기는 대규모 IT 장애가 앞으로 일상이 될 수 있다는 경고가 나왔다. 이런 가운데 이를 책임질 미국 사이버보안·인프라안보국(CISA) 국장 지명자가 2021년 1월 6일 의사당 난입 사태를 '공격'으로 인정하지 않아 인준 논란이 불거졌다.미국 정치 전문매체 <폴리티코>는 19일(현지시간) 이번 주 연방 기관과 민간 기업을 가리지 않고 장애가 잇따랐다고 보도했다.<폴리티코>에 따르면 마이크로소프트(MS)는 결함 있는 수정 프로그램 탓에 서버에 과부하가 걸려 아웃룩과 코파일럿, 팀스 접속이 일시 차질을 빚었다. 연방항공청(FAA)에서는 정기 점검 중 문제가 생겨 미국 내 모든 항공편이 4시간 넘게 운항하지 못했다. JP모건체이스는 '소프트웨어 버그'로 온라인 뱅킹 거래가 지연됐다고 밝혔고, 국가안보국(NSA)의 내부 통신망도 정기 점검 중 마비됐다.보안업체 팔로알토네트웍스의 헬무트 라이징어 유럽 최고경영자(CEO)는 취약점 발견과 그에 따른 장애가 빨라지는 현상을 '뉴 노멀'(새로운 표준)이라고 규정하며 "우리는 이제 막 이런 시기의 초입에 서 있다"고 말했다.취약점 발견 규모는 가파르게 늘고 있다. MS는 지난 10월 한 달에만 1천 건 넘는 취약점을 찾아 조치했는데, 이는 지난해 10월(200건 미만)의 5배가 넘는 수준이다. 구글 위협정보그룹의 9월 조사에서는 월간 취약점 공개 건수가 올해 1월 이후 두 배로 늘었다. 앞서 PHP 프로그래밍 언어에서 심각한 취약점이 발견되자 각국 정부가 웹 관리자들에게 신속한 패치를 촉구하면서 다수 웹사이트가 일시 접속 불능 상태가 됐고, 17일에는 포천 500대 기업의 90%가 쓰는 시스템의 기반인 자바(Java)에서도 '치명적' 취약점이 발견됐다.구글 위협정보그룹의 존 헐트퀴스트 수석 분석가는 "시스템을 안전하게 지키기 위해 일시적으로 가동을 중단하는 선택에 직면할 가능성이 크다"고 말했다. 병원과 전력망, 항공 관제 같은 핵심 기반시설은 낡은 시스템 비중이 높고 업데이트하려면 가동을 멈춰야 해 패치가 특히 어렵다는 지적이다. 인터넷보안센터(CIS)의 랜디 로즈 보안운영 부사장은 18일 브리핑에서 이를 "가장 큰 걱정"으로 꼽았다.트럼프 행정부는 이번 장애가 해킹과 무관하다는 입장이다. 마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 18일 하원 국토안보위원회에서 "적대 세력의 해킹과는 관련이 없다고 98% 확신한다"고 밝혔다. 제이 클레이턴 국가정보국(DNI) 국장도 같은 청문회에서 새로 발견된 취약점의 패치와 노후 연방 시스템의 정기 업데이트가 원인과 관련 있다고 설명했다. 다만 일부 사이버보안 전문가들은 연방 당국이 아직 증거를 찾지 못했더라도 사이버 공격 가능성을 배제할 수 없다고 경고한다.의회에서는 마크 워너 상원 정보위 부위원장(민주·버지니아)이 19일 "이런 일은 멈추지 않을 것"이라며 업계가 패치에 시간이 걸린다는 점을 대중에 더 잘 설명해야 한다고 말했다. 모건 러트렐(공화·텍사스), 리치 토레스(민주·뉴욕) 하원의원은 18일 대형 사이버 사고의 원인을 조사해 재발 방지책을 권고하는 '국가 사이버·AI 조사위원회'를 CISA 산하에 두는 '루트 코즈법'을 발의했다.문제는 이를 책임질 인력이 부족하다는 점이다. <폴리티코>는 트럼프 대통령이 승인한 대규모 감축으로 CISA 인력의 약 3분의 1이 지난해 떠났고, 지방정부 사이버 방어를 돕던 연방 보조금 프로그램도 올해 초 종료됐다고 전했다. 팀 호 전 사이버사령부·NSA 수장은 18일 아스펜 사이버 서밋에서 보안팀이 "과거에 없던 규모로 싸우고 있다"며 "보안팀을 먹이고 돌봐야 한다"고 강조했다.2018년 트럼프 1기 행정부 때 출범해 국토안보부 산하에 있는 CISA는 댐과 원자력발전소부터 은행, 통신, 투표 시스템에 이르기까지 핵심 기반시설 보안을 맡는다. < AP통신 >에 따르면 이 기관은 다수의 주·지방 선거 관리 당국으로부터 초당적 호평을 받아왔으나, 트럼프 대통령과 측근들은 2020년 대선과 코로나19 관련 허위정보에 대응해 온 활동에 불만을 품어 왔다. 초대 국장 크리스 크렙스는 2020년 대선을 '미국 역사상 가장 안전한 선거'라고 평가한 선거 당국 성명을 부각했다가 트럼프 대통령에게 해임됐다.CISA는 거의 2년째 상원 인준을 받은 수장 없이 운영되고 있다. 젠 이스털리 전 국장이 지난해 트럼프 대통령의 복귀와 함께 물러난 뒤 닉 앤더슨이 지난 2월부터 국장 대행을 맡고 있으며, 숀 플랭키 지명자는 인준이 지연되자 지난 4월 지명을 철회했다.< AP통신 >에 따르면 트럼프 대통령이 CISA 국장에 지명한 마이클 로사피오 팔란티어 최고정보보안책임자(CISO)는 19일 상원 국토안보위원회 인준 청문회에서 1·6 사태를 '공격'으로 보지 않는다고 밝혔다. 블루먼솔 의원은 그간 여러 트럼프 행정부 지명자에게 1·6 사태와 2020년 대선에 관한 질문을 해 왔다. < AP통신 >은 로사피오 지명자가 취임하면 허위 선거 주장 대응 역할을 둘러싼 당파 갈등에 휩싸인 기관을 물려받게 된다고 전했다. 이번 답변은 내년 초 민주당이 의회 권력을 넘겨받기 전에 트럼프 대통령의 지명자들을 서둘러 인준하려는 공화당의 움직임 속에 나온 것이다.리처드 블루먼솔 상원의원(민주·코네티컷)이 "2021년 1월 6일 의사당에 대한 공격이 있었느냐"고 묻자 로사피오 지명자는 머뭇거리다 "잘 모르겠다"고 답했다. 블루먼솔 의원이 "정말이냐"고 되묻자 "아니다, 공격이었다고 생각하지 않는다"며 "당시 정치에 관여하지 않았고 뉴스에서 본 것만 안다"고 말했다. 블루먼솔 의원이 "그때 이 지구상에 살고 있지 않았느냐"고 몰아붙이자 "살고 있었다"고 답했다.블루먼솔 의원이 "한 번 더 기회를 주겠다"며 같은 질문을 던졌지만 지명자는 "아니다"라고 답했고, "공격받지 않았다는 말이냐"는 추가 질문에도 "그렇다"고 답했다.2020년 대선 승자를 묻는 질문에는 "6년 전 선거에 대해서는 답하지 않겠다"고 했다. 블루먼솔 의원이 "선거 보안을 책임지는 자리인 만큼 사실을 살피고 말해야 한다"고 거듭 묻자 지명자는 "2020년 대선에서 내가 관여한 것은 투표뿐"이라고 답했다. 블루먼솔 의원은 "질문을 회피하는 것은 독립성과 객관성이 없음을 드러내는 것"이라고 지적했고, 지명자가 "나는 미래에 대해 말하러 왔다"고 하자 "지명된 직책에 자격이 없다"고 비판했다. 트럼프 대통령은 2020년 대선에서 자신이 이겼다고 근거 없이 주장해 왔다.블루먼솔 의원은 같은 청문회에 나온 다른 지명자들에게도 같은 질문을 던졌다. 외신에 따르면 마이클 챔벌린 정부윤리청장 후보자는 "조 바이든은 4년간 대통령이었다"고만 두 차례 답했고, 마크 프리브 교육부 감찰관 후보자는 "바이든이 총득표에서 이겼다"고 분명히 답했다. 데니스 커크 내무부 감찰관 후보자는 "조 바이든이 대통령이었다"고만 말했다. 블루먼솔 의원은 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 대통령의 지명자들이 정치적 충성 시험을 통과하기 위해 청렴성과 독립성을 팔아넘기고 있다"고 적었다.비슷한 사례는 처음이 아니다. < AP통신 >에 따르면 지난 6월 법무부 감찰관 후보 청문회에서 돈 버티오메 지명자는 "의사당 경내에서 폭력이 있었다"면서도 "공격이라는 표현을 쓸지는 모르겠다"고 답했고, 일부 판사 후보자들도 같은 표현을 피했다.로사피오 지명자는 청문회에서 CISA를 "사이버보안판 911"에 비유하고, 인력·예산 삭감으로 생긴 공백을 분석해 위원회에 보고하겠다고 약속했다. 다만 최근 IT 장애에 대해서는 현재 CISA 내부에 있지 않다는 이유로 답을 피했다. 예산 증액 필요성을 묻는 엘리사 슬롯킨(민주·미시간) 의원에게는 "돈을 더 쓴다고 반드시 보안이 강화된다고 믿지는 않는다"면서도 분석 결과 필요하면 추가 자원을 요청하겠다고 말했다.톰 틸리스(공화·노스캐롤라이나) 상원의원은 로사피오 지명자가 1·6 사태를 '공격'으로 인정하지 않았다며 인준안을 진전시키지 않겠다고 밝혔다. 같은 당 대통령의 지명자에 공화당 의원이 제동을 건 것이다.틸리스 의원은 현지 매체에 "이분법적인 문제"라며 "그런 일이 없었던 것처럼 행동하거나 인정조차 하지 못한다면 더 이상 논의할 가치가 없다. 사려 깊은 사람이 아니라는 뜻"이라고 말했다.<폴리티코>에 따르면 틸리스 의원과 론 와이든(민주·오리건) 상원의원은 인준에 보류(hold·인준 절차를 지연시키는 조치)를 걸 계획이다. 와이든 의원은 이 매체에 "내란 가담자 격인 팔란티어 임원이 국가 사이버보안과 선거 보안을 책임지게 할 수는 없다"고 말했다. 랜드 폴(공화·켄터키) 상원 국토안보위원장은 인준 표결이 12월 초 열릴 것이라고 밝혔다.