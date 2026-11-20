큰사진보기 ▲이천시는 지난 9일부터 20일까지 시청 구내식당에서 직원들을 대상으로 '경마공원 유치 응원 메시지 이벤트'를 진행했다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

"마(馬)! 일로 온나!"

AD

경마공원 유치에 나선 경기 이천시 공무원들이 재치 있는 응원 문구로 유치전에 힘을 보탰다. 말(馬)을 소재로 한 익살스러운 표현부터 이천의 교통 여건과 말산업 기반을 강조한 문구까지 다양한 아이디어가 쏟아졌다.이천시는 지난 9일부터 20일까지 시청 구내식당에서 직원들을 대상으로 '경마공원 유치 응원 메시지 이벤트'를 진행했다고 밝혔다.시민사회에서 경마공원 유치 서명운동이 이어지는 가운데 공직사회 내부에서도 유치 필요성에 대한 공감대를 넓히기 위해 마련한 행사다.구내식당 한쪽 벽면에 설치된 게시판에는 직원들이 포스트잇에 적은 응원 문구가 빼곡히 붙었다.특히 말이라는 단어를 활용한 재치 있는 표현들이 눈길을 끌었다."이천말 유치해, 이런말 유치해, 웃으면 말이 와요", "말이 쉬어가던 고장 장호원(院), 이제 말들이 다시 장호원으로 옵니다", "마(馬)! 일로 온나!" 등이 우수 문구로 선정됐다."말이 필요 없는 선택, 경마공원은 이천", "말해 뭐해, 이천이 제격이지!" 등 경마공원 유치를 바라는 직원들의 메시지도 이어졌다.이천의 입지적 강점을 부각한 문구도 등장했다. "사통팔달 교통의 중심 경마공원 최적지 이천", "경마·승마 말산업특구 이천시! 경마공원 최적지 가즈아!" 등 교통 접근성과 기존 말산업 기반을 내세운 응원이다.성수석 이천시장은 지난 19일 오후 시청 5층 다올실에서 우수 메시지로 선정된 직원 10여 명과 차담회를 가졌다.성 시장은 직원들이 작성한 문구를 함께 살펴보며 아이디어를 격려했다. 우수작을 낸 직원들에게는 1만 원 상당의 커피 쿠폰과 함께 말의 먹이를 상징하는 당근을 선물했다.이천시 관계자는 "시민사회에서 경마공원 유치 서명운동이 활발히 전개되는 가운데 직원들도 한마음으로 뜻을 모으기 위해 이벤트를 기획했다"며 "공직자들의 참신한 아이디어와 열정이 실제 유치 성공으로 이어질 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.한편 이천시는 시민 서명운동과 공직자 참여 행사 등을 통해 경마공원 유치 분위기를 확산하고 있다.