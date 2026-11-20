큰사진보기 ▲경기 광주시가 2028년 말 한국수자원공사와의 지방상수도 위탁운영 계약 종료를 앞두고 직영 전환을 포함한 운영체계 개편에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

AD

경기 광주시가 2028년 말 한국수자원공사와의 지방상수도 위탁운영 계약 종료를 앞두고 직영 전환을 포함한 운영체계 개편에 나섰다.광주시는 20일 시청 이음홀에서 '광주시 지방상수도 직영 전환 타당성 검토 용역' 최종보고회를 열고 향후 상수도 운영 방향을 논의했다고 밝혔다.이번 용역은 한국수자원공사와 체결한 지방상수도 운영 효율화 사업 위·수탁 협약이 2028년 12월 종료됨에 따라 현행 운영체계의 효율성과 공공성을 진단하고, 지역 여건에 적합한 운영 방안을 마련하기 위해 추진됐다.광주시는 2008년 한국수자원공사와 위·수탁 협약을 체결한 뒤 2009년부터 지방상수도 시설 운영을 맡겨왔다. 계약 기간은 2028년까지 20년이다.이날 보고회에는 박관열 광주시장과 시의회 의장 및 시의원, 관계 공무원 등이 참석했다.용역 수행기관은 완전 직영과 일부 직영 등 운영 방식별 경제성과 공공성을 비교·분석한 결과를 보고했다.특히 직영 전환에 필요한 조직 규모와 인력 배치, 업무 수행체계 등을 중점적으로 검토했다. 운영 방식 변경에 따른 행정·재정적 부담과 시설관리 방안도 논의 대상에 올랐다.시는 용역 결과와 이날 제시된 의견을 토대로 상수도 운영체계 개편의 기본 방향을 마련할 계획이다.이후 조직과 인력, 예산, 시설관리 등 분야별 준비를 단계적으로 추진해 위탁계약 종료에 대응한다는 방침이다.다만 완전 직영과 일부 직영 가운데 어떤 방식을 채택할지는 아직 결정되지 않았다.박관열 시장은 "상수도는 시민의 일상과 직결되는 필수 공공서비스인 만큼 안정적인 수돗물 공급과 효율적인 운영체계 마련이 중요하다"고 말했다.이어 "다양한 운영 방식의 장단점과 우리 시의 재정·행정 여건을 종합적으로 고려해 합리적인 운영 방안을 마련하고, 위탁 운영 종료에 철저히 대비해 달라"고 당부했다.