큰사진보기 ▲이현재 하남시장이 국회를 찾아 개발제한구역(그린벨트)과 수도권 규제 완화를 요구했다. 도시관리계획 결정 권한을 지방자치단체로 이양하고, 교산신도시의 산업기반 확충과 하남시민의 주택 우선공급 비율 확대를 추진하겠다는 구상이다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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이현재 하남시장이 국회를 찾아 개발제한구역(그린벨트)과 수도권 규제 완화를 요구했다. 도시관리계획 결정 권한을 지방자치단체로 이양하고, 교산신도시의 산업기반 확충과 하남시민의 주택 우선공급 비율 확대를 추진하겠다는 구상이다.하남시는 이 시장이 지난 19일 유의동 국회 국토교통위원장을 만나 지역 여건에 맞는 도시발전과 자족도시 조성을 위한 제도개선 방안을 건의했다고 밝혔다.하남시는 시 승격 당시 전체 면적의 약 97%가 개발제한구역으로 지정됐으며, 현재도 약 72%가 개발제한구역으로 남아 있다. 수도권 과밀억제권역 규제까지 중첩되면서 도시개발과 산업시설 유치에 제약을 받아왔다는 것이 시의 설명이다.이번 건의의 핵심은 개발제한구역에서 해제된 지역에 대한 도시계획 자율성 확대다. 현재는 개발제한구역에서 해제된 지 15~20년이 지난 지역도 도시관리계획을 수립하거나 변경하려면 국토교통부와 경기도의 협의·심의 절차를 거쳐야 한다.이에 하남시는 개발제한구역 해제 후 15년이 경과한 지역에 대해서는 시장·군수·구청장이 도시관리계획을 직접 결정·변경할 수 있도록 권한을 이양해 달라고 요청했다.개발제한구역 해제 총량을 시·군 단위로 재배분하는 방안도 건의했다. 지역별 개발 수요와 도시 여건을 반영할 수 있도록 제도를 개선해야 한다는 취지다.개발제한구역 훼손지 복구사업과 관련해서는 현금 형태의 보전부담금 납부를 우선할 수 있도록 하고, 납부된 부담금을 해당 지방자치단체에 재투자할 수 있도록 관련 법령을 개정해 달라고 요구했다.주택공급 분야에서는 하남시민의 우선공급 비율 확대를 제안했다. 하남시가 제시한 주택보급률은 80.0%로 서울 93.9%, 경기도 99.4%보다 낮다.시는 경기도 내 공공주택지구에서 해당 시·군 거주자에게 공급하는 주택 비율이 30%인 반면, 서울과 인천은 해당 지역 거주자에게 50%를 우선 공급하고 있다는 점을 들어 형평성 문제를 제기했다.이에 교산신도시 등 대규모 공공주택 공급사업에서 하남시민 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 높일 수 있도록 제도개선을 요청했다.교산신도시의 자족기능 확보를 위한 산업용지 규제 완화도 주요 건의사항에 포함됐다.하남시는 수도권 과밀억제권역 규제로 공업지역 신규 지정과 도시첨단산업단지 조성에 어려움이 있다고 설명했다.이를 개선하기 위해 공공주택지구 내 성장관리권역 지정이나 공업지역 총량 배정이 가능하도록 '수도권정비계획법'을 개정해 달라고 건의했다.주택공급 확대와 함께 기업 유치 및 일자리 창출 기반을 마련해 교산신도시가 단순한 주거 중심 도시로 조성되는 것을 방지하겠다는 취지다.유의동 국토교통위원장은 "하남시의 지역 여건과 주요 건의사항에 공감하며, 제도 개선이 이뤄질 수 있도록 국토교통부에 검토를 요청하겠다"고 말했다.이현재 시장은 "하남시는 개발제한구역과 수도권 규제 등으로 오랜 기간 도시발전에 제약을 받아왔다"며 "이제는 과거의 획일적인 규제에서 벗어나 지역 여건과 특성을 반영한 합리적인 제도개선이 필요한 시점"이라고 강조했다.이어 "이번 건의가 실질적인 제도개선으로 이어져 지방자치단체의 도시관리계획 자율성을 높이고, 시민의 주거 안정과 신도시의 자족기능을 확보할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.