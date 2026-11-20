큰사진보기 ▲남양주시는 20일 올해 본예산 2조 3,458억 원보다 2,411억 원(10.28%) 증가한 2027년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 민생경제 회복과 교통 인프라 확충에 중점을 둔 2조 5868억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다. 복지 수요 증가에 따른 재정 부담 속에서 불필요한 지출을 줄이고 시민이 체감할 수 있는 사업에 재원을 집중한다는 방침이다.남양주시는 20일 올해 본예산 2조 3458억 원보다 2411억 원(10.28%) 증가한 2027년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 밝혔다.회계별로는 일반회계 2조 2875억 원, 특별회계 2993억 원이다.시는 신도시 개발에 따른 지방세수 증가가 예상되지만 고령화와 복지 수요 확대로 의무적 지출도 지속적으로 늘어나고 있다고 설명했다. 실제 장기요양급여 예산은 2024년 514억 원에서 올해 776억 원으로 증가했다.이에 따라 시는 지출구조조정과 외부재원 확보를 병행하면서 민생경제 회복과 시민 생활 개선에 예산을 우선 배분했다.주요 분야별 예산은 사회복지 1조 3038억 원, 교통·도로 2391억 원, 지역경제 활성화 620억 원 등이다.지역경제 분야에서는 남양주사랑상품권 인센티브와 신규 캐시백 지원에 163억 원을 편성했다. 지역 내 소비를 촉진하고 골목상권에 활력을 불어넣겠다는 취지다. 중소기업과 소상공인 금융 지원, 지역 일자리 창출 사업에도 재원을 투입한다.복지 분야에서는 기초연금과 노인 요양급여에 4211억 원을 반영했다. 보훈·참전 명예수당 인상과 발달장애인 일상생활 배상책임보험 지원 신설 등 취약계층 지원도 확대할 계획이다.교통 분야에서는 시민들의 출퇴근 불편 해소에 무게를 뒀다. 진접선 증차를 포함한 진접선·별내선 철도 운영에 417억 원을 편성했으며, GTX-B 노선 건설에 24억 원, 다산 미금로 확장사업에 547억 원을 반영했다. 시는 철도 운영 개선과 광역교통망 확충, 주요 도로 정비를 통해 시민들의 이동 편의를 높인다는 구상이다.이와 함께 2027년 세계청년대회와 대한민국 독서대전 등 문화행사 개최를 지원하고, 재해·재난 예방과 생활환경 개선 사업도 추진한다.재정 운영 방식에도 변화를 예고했다. 시는 유사·중복 사업을 정비하고 불필요한 지출을 줄여 확보한 재원을 민생 안정과 시민 편익 증진에 재투자할 계획이다.특히 예산 집행 실적뿐 아니라 실제 시민 편익과 정책 목표 달성도를 평가해 다음 연도 예산에 반영하는 '시민 체감형 재정 성과관리체계' 도입을 추진한다.단순히 예산을 얼마나 집행했는지가 아니라 투입된 재정이 시민 생활에 어떤 변화를 가져왔는지를 평가하겠다는 것이다.최현덕 남양주시장은 "다산 정약용 선생이 강조한 '아껴 쓰는 절용(節用)'과 '기꺼이 베푸는 낙시(樂施)'의 정신을 바탕으로 불필요한 지출을 줄이고 확보한 재원을 민생 회복에 집중 투자하겠다"고 밝혔다.이어 "이번 예산안은 행정의 규모를 보여주는 숫자에 그치는 것이 아니라 시민의 삶을 지키고자 하는 약속"이라며 "시민의 삶이 얼마나 나아졌는지를 기준으로 향후 정책의 성과를 평가하겠다"고 강조했다.한편 이번 예산안은 제324회 남양주시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 오는 12월 17일 최종 의결될 예정이다.