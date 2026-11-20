큰사진보기 ▲충남도교육청 전경지난 19일 천안에서 스마트안경을 사용한 수험생이 적발됐다. 사진은 충남도교육청 전경. ⓒ 어청식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

2027학년도 대학수학능력시험 당일 충남 천안의 한 시험장에서 스마트안경을 숨긴 수험생이 적발됐다. 이 수험생은 소지한 스마트 안경은 숨기고 사용한 안경을 보여달라는 감독관에게 일반 뿔테 안경을 내놓은 것으로 드러났다.충남교육청에 따르면 천안시 서북구 신당동 천안신당고 시험장에서 2교시 수학 영역 시험 중 스마트안경을 소지한 수험생이 적발됐다. 이 수험생은 재학생이 아닌 고등학교 졸업생으로 파악됐다.20일 충남교육청 관계자에 따르면 수험생의 행동이 2교시 시험 도중 감독관의 눈에 띄었다. 감독관은 수험생이 안경을 자주 만지고, 시험 중 그 안경을 입고 있던 후드티 주머니에 넣는 모습을 목격했다. 감독관은 이를 수상히 여겨 유심히 지켜보고 시험이 진행 중이어서 곧바로 제지하지는 않았다.감독관은 2교시 시험이 끝난 직후 수험생에게 안경을 보여달라고 했다. 수험생은 후드 주머니에 넣었던 안경이 아닌 일반 뿔테 안경을 건넸다. 감독관이 신체와 소지품을 검사해도 되겠느냐고 묻자 수험생이 동의했고, 검사 결과 스마트안경이 나왔다.시험장 관리자 측은 오후 1시 56분쯤 충남경찰청에 신고했다. 충남에서 스마트안경 관련 부정행위가 확인된 것은 이번이 처음이다.교육청 관계자는 교육청이 확인할 수 있는 것은 적발 경위까지며, 나머지는 경찰 수사로 밝혀야 한다는 입장을 밝혔다.앞으로 경찰 수사에서 밝혀야 할 쟁점은 크게 세 가지다. 첫째는 스마트안경의 반입 경위다. 수험생이 입실할 때부터 스마트안경을 따로 숨겨 지니고 있었는지, 1교시가 끝난 뒤 들여왔는지 확인해야 한다. 2교시 중간에 화장실에 다녀올 때 반입했는지도 확인해야 한다.둘째는 조력자가 있었는지다. 셋째는 스마트안경을 시험 중 실제로 착용하거나 문제 풀이에 사용했는지다. 수험생이 스마트안경을 실제로 쓰거나 시험에 사용했는지는 아직 확인되지 않았다.충남경찰청은 사건을 접수해 수사에 착수했다. 경찰청 관계자는 "아직 수사 초기 단계여서 현재로서는 조사 중이라는 것 외에 밝힐 수 있는 내용이 없다"고 말했다. 수사는 충남경찰청 반부패수사경제범죄수사대가 맡는다.피의자 조사 일정도 아직 정해지지 않았다. 이 관계자는 "수사 내용은 공개 범위를 정해 공식 입장으로 내놓게 될 것"이라며 "사회적으로 큰 이슈가 된 사안이어서 다른 사건보다 빠르게 진행되지 않겠느냐"고 말했다.교육부 지침상 수능 시험장에서 스마트안경을 단순히 가지고만 있어도 해당 시험은 무효가 된다. 시험 중 착용하거나 사용하면 다음 해 수능 응시 자격도 제한된다.교육부는 수능 부정행위자의 응시자격제한을 기존 1년에서 최대 10년으로 늘리고, 위계에 의한 공무집행방해·업무방해 등에 따른 형사처벌까지 이뤄질 수 있도록 엄정 대응하기로 했다.시험 부정행위는 위계에 의한 공무집행방해죄를 적용하면 5년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금, 업무방해죄를 적용하면 5년 이하 징역 또는 1500만 원 이하 벌금에 처할 수 있다.