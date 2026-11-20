큰사진보기 ▲경기 용인시는 12월 1일부터 지역 주민의 대중교통 이용 편의를 위해 마을버스 502번 1대를 추가 운행한다고 20일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 12월 1일부터 지역 주민의 대중교통 이용 편의를 위해 마을버스 502번 1대를 추가 운행한다고 20일 밝혔다.마을버스 502번은 마북동 주민들의 구성역 접근성을 높이기 위해 운행을 시작한 노선이다. 시는 3월 3일부터 마북동과 연결되는 도로 개통에 맞춰 단국대학교까지 운행 구간을 연장했다.502번은 단국대·치과병원을 기점으로 교동마을, 마북동행정복지센터와 연원마을 등을 거쳐 구성역까지 왕복 운행하고 있다.시는 차량 1대를 추가 투입해 출퇴근 시간대 배차간격을 기존 45분에서 25분으로 단축한다. 또한 평일과 토요일에만 운행하던 버스를 일요일과 공휴일까지 확대하기로 했다.이에 따라 마북동 주민들은 물론 단국대 학생과 교직원의 구성역 접근성이 향상되고, 주말과 공휴일에도 대중교통 이용 편의가 개선될 것으로 기대된다.시 관계자는 "마을버스 증차와 운행일 확대를 통해 단국대와 마북동 일대 주민들의 대중교통 이용 불편이 크게 줄어들 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역별 교통 수요와 이용 여건을 면밀히 살펴 시민들이 체감할 수 있는 대중교통 서비스를 지속적으로 확충하겠다"고 말했다.