큰사진보기 ▲ 6일 청와대 본관과 대정원 모습. 2026.5.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 가칭 '시험 공정성 회복 태스크포스(TF)'를 구성해 운영하기로 했다. 앞서 구성했던 '인공지능(AI) 부정행위방지 비상 TF'를 확대한 것으로, 임광현 대통령 비서실장이 단장을 맡는다.이재명 대통령이 20일 수석보좌관회의에서 "통상적인 방법으로는 더 이상 인공지능과 첨단 장비를 악용한 부정행위를 효과적으로 막기 어려운 것 같다"며 국가시험제도의 전면전 개편 등을 주문한 데 따른 조치로 보인다.청와대는 이날 오후 보도자료를 통해 이를 알렸다. 그에 따르면, TF는 AI·첨단장비 활용 부정행위 근절 대책을 마련하고 대학수학능력시험을 포함한 각종 시험의 감독 현황을 점검해 국가적 차원의 공정성 확보를 위한 근본적 대책을 마련하기로 했다.아울러 임 비서실장은 과거 국가시험 등 부정행위에 대해서도 엄단한다는 방침도 세웠다. 이를 위해 총리실이 주관하여 중앙제보센터를 가동하고 각 주권부처가 운영하는 제보센터와 연계, 운영하도록 지시했다.임 비서실장은 또한 접수된 제보는 관계기관 및 AI 기업들과 협조하여 부정행위 의심 사례인지 철저하게 조사하고 단호하게 그 책임을 물을 것을 강조했다.한편, 이 대통령은 이날 비공개 회의에서 "원칙과 상식, 공정성에 대한 청년들의 민감하고 섬세한 요구를 이해할 필요가 있다"고 회의 참석자들에게 당부했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 다양한 현장에서 청년들의 목소리를 많이 듣는 것과 함께" 이를 주문했다고 전했다. 또한 "이 대통령은 '정부가 청년들의 요구에 대해 합리적으로 수용하는 마음의 자세로 이들에게 기회를 줘야 한다'고 강조했다"고도 전했다.