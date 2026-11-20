큰사진보기 ▲대구 금호강 팔현습지. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구 금호강 팔현습지지키기 동동대책위는 28일 오후 기자회견을 열고 보도교 공사 중단을 요구하며 무기한 천막농성에 들어간다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구 금호강 팔현습지의 생태계 훼손 논란을 빚어온 보도교 건설사업에 국회가 제동을 걸었다. 국가유산청이 천연기념물 남생이 보호대책 미비를 이유로 공사중지 명령을 내린 데 이어 국회에서 예산을 삭감하자 시민단체는 환영한다고 밝혔다.국회 기후에너지환경노동위원회는 지난 18일 전체회의를 열고 팔현습지 보도교 건설사업의 2027년도 예산 154억 7400만 원 가운데 50%인 77억 3700만 원을 삭감하는 내용의 예산안을 의결했다. 다만 국회 예산결산특별위원회와 본회의 심의가 남아 있어 최종 삭감 규모는 확정되지 않았다.상임위는 예산 삭감 이유로 팔현습지의 높은 생태적 가치와 주민 반대에 따른 사회적 수용성 부족을 지적했다. 보도교 건설이 습지를 훼손할 우려가 있는 만큼 주민 의견을 충분히 수렴하고 사업의 필요성과 대안을 재검토하기 전까지 관련 예산 집행에 신중해야 한다는 것이다.팔현습지 보도교 건설은 기후에너지환경부 산하 낙동강유역환경청이 추진하는 '금호강 고모지구 하천환경정비사업'의 일부로 대구 수성구 매호동에서 동구 망우당공원 일대까지 약 5.5㎞ 구간의 제방을 보강하고 산책로와 약 800m 길이의 보도교를 조성하는 사업이다.하지만 사업 추진 과정에서 팔현습지의 생태적 가치가 확인되면서 환경단체와 일부 주민들의 반대가 이어졌다. 팔현습지는 금호강을 따라 형성된 자연습지로 왕버들 군락과 하천·산림 생태계가 연결된 곳이다.수리부엉이와 남생이를 비롯해 수달, 삵, 담비, 하늘다람쥐 등 다양한 법정보호종의 서식이 확인되자 환경단체들은 보도교와 산책로가 설치되면 야생동물의 이동 경로가 단절되고 서식지가 훼손될 수 있다고 우려했다.특히 사업 초기 실시된 환경영향평가의 적정성을 둘러싸고 논란이 계속됐다. 2021년 소규모환경영향평가에서는 수달과 삵, 원앙 등 법정보호종 3종이 확인됐지만 이후 조사에서는 더 많은 보호종의 서식이 확인됐기 때문이다.사업 시행자인 낙동강유역환경청이 자체적으로 실시한 전문가 자문에서도 사업 재검토 의견이 제시된 사실이 드러났다. 지난해 1월 전문가 자문회의에서는 하늘다람쥐와 담비 등 보호종 서식지에 미칠 영향을 고려해 보도교 공사를 중단하고 기존 시설을 활용한 우회로를 검토할 필요가 있다는 의견이 나왔다.환경단체와 반대 주민들은 보호종 조사와 환경영향평가가 충분하지 않았다며 재조사를 요구해 왔으나 낙동강유역환경청은 지난 10월 16일 사업계획을 승인해 논란이 커졌다.대구환경운동연합, 대구경실련, 대구시민단체얀대회의, 대구참여연대 등 18개 지역 시민사회단체로 구성된 팔현습지지키기공동대책위원회(공대위)는 지난달 28일부터 천막농성에 들어갔다. 하지만 지난 2일 굴착기와 덤프트럭 등 중장비가 반입되자 이를 저지하면서 갈등이 격화됐다.같은 날 국가유산청은 천연기념물이자 멸종위기 야생동물 2급인 남생이의 서식 현황을 충분히 파악하고 실효성 있는 보호대책을 마련하라며 낙동강유역환경청에 공사중지를 명령하면서 공사는 중단된 상태이다.국가유산청의 공사중지 명령에 이어 국회에서 예산까지 절반으로 삭감되면서 당초 계획대로 사업을 추진하기는 어려울 것으로 보인다.국회가 예산을 삭감하기로 하자 공대위는 환영하면서도 사업 전면 폐기를 거듭 촉구했다. 공대위는 20일 입장을 내고 "전액 삭감과 사업 폐기가 아닌 50% 삭감이라는 불분명한 예산안을 의결한 것에 아쉬운 점은 있다"면서도 "행정적·법적 절차를 모두 마쳤던 사업에 제동을 걸었다는 점에서 부족하나마 환영한다"고 밝혔다.이어 "이는 팔현습지의 뭇생명을 지키고자 했던 모든 연대자들과 지역 주민, 그리고 정치권의 노력으로 이루어낸 값진 결과물"이라고 평가했다.다만 공대위는 예산 삭감만으로 사업이 중단됐다고 볼 수는 없다고 강조했다. 상임위 의결 이후에도 예결산특위와 본회의 심의가 남아 있고, 올해 이미 배정된 예산 20억 원에 내년도 상임위 의결 예산을 합하면 약 97억 원의 사업비가 남기 때문이다.공대위는 "이 돈이 팔현습지를 파괴하는 개발비용으로 쓰일지 아니면 실질적인 하천환경 정비사업으로 쓰일지는 우리의 싸움과 정치권의 지속적인 감시에 달려 있다"며 "보도교 공사 저지와 팔현습지 보존이 확실시될 때까지 변함없이 농성을 이어갈 것"이라고 밝혔다.