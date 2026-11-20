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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

진보당충북도당(위원장 이명주)이 충북도의 도립파크골프장 내 사유지 무단 점유 및 불법 전용 사태와 관련해 철저한 책임자 문책과 수사기관 의뢰를 촉구하고 나섰다.20일 진보당 충북도당은 논평을 내고 "충북도가 47억 원을 들여 청주시 청원구 내수읍 옛 축산시험장 초지에 조성한 45홀 도립파크골프장은 사유지 6필지(4,048㎡)와 청주시 땅 1필지(99㎡)의 소유권도 사용권도 확보하지 않은 채 지어졌다"고 지적했다.진보당은 인허가 및 시공 과정의 불법 의혹을 문제 삼았다. 이들은 "충북도는 문제의 땅을 뺀 구역으로만 청주시에 개발행위허가를 받아 놓고, 실제 공사는 해당 사유지까지 밀고 잔디를 깔았으며 청주시는 지난해 12월 준공을 내줬다"고 비판했다.이어 "문제의 땅 가운데 4필지는 1929·1931년 개인이 취득한 미등기 토지로 코스 한가운데를 남북으로 가로질러 이 땅 없이는 골프장이 성립하지 않는다"며 "정상적인 시설결정과 수용 절차를 건너뛰고 '1년 내 조기 완공'을 택한 속도전이 행정의 원칙을 밀어냈다"고 꼬집었다.충북도의 자체 감사 결과에 대해서도 날을 세웠다.진보당은 "충북도가 지난 3일 특정감사로 이를 확인하고도 내린 처분은 담당 부서 '행정상 주의'뿐"이라며 "허가받지 않은 남의 땅을 깎아 시설을 지은 민간인이었다면 원상복구 명령과 고발이 뒤따랐을 것"이라고 강조했다.그러면서 충북도와 청주시를 향해 ▲토지 소유자와 도민 대상 공식 사과 및 지시 경위 문서 공개 ▲'주의' 처분 재검토 및 결정권자 문책 ▲허가 구역 밖 공사 및 인허가 서류 위법 여부 수사 의뢰와 청주시의 준공검사 경위 자체 점검 ▲토지 소유자·상속인 대상 무단 사용 기간을 포함한 정당한 보상 등을 요구했다.