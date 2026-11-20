큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관(오른쪽)과 제이비어 브런슨 유엔군사령관이 20일 오후 판문점을 함께 방문해 기념촬영을 하고 있다. 두 사람은 한반도 평화 정착을 위해 한국 정부와 유엔사 간 협력을 강화하기로 했다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 20일 제이비어 브런슨 유엔군사령관과 판문점을 함께 방문해 한반도 긴장 완화와 평화 정착을 위한 협력 방안을 논의했다.통일부에 따르면 정 장관은 이날 오후 2시 브런슨 사령관과 경기도 파주시 판문점을 방문해 자유의 집과 군사정전위원회 회의실 등을 둘러봤다. 두 사람은 정전협정의 안정적인 이행과 한반도 긴장 완화의 중요성에 대해 의견을 나눴다.정 장관은 유엔군사령부가 지난 70여 년 동안 정전협정을 관리하고 군사적 긴장을 완화하는 데 기여해 온 역할을 평가했다. 이어 한반도 평화 정착을 위해 한국 정부와 유엔사 간 협력이 중요하다고 강조했다.정 장관은 "한반도에서 긴장을 완화하고 항구적인 평화를 구축하는 과정에서 한국정부와 유엔사 간 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.브런슨 사령관도 "정전협정은 지난 70여 년간 한반도 평화를 유지하는데 기여하였으며, 한반도 평화 유지를 위해서는 지속적 노력과 한국정부와의 긴밀한 협력이 필요하다"고 강조했다.이어 "유엔사는 정전협정을 준수하고 이행해 나가는 한편, 한반도의 항구적 평화를 위한 여건을 조성하기 위해 노력해 나갈 것"이라고 말했다.이번 방문은 통일부와 유엔사가 비무장지대(DMZ) 출입·관리 권한을 둘러싸고 견해차를 보여 온 상황에서 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 통일부는 DMZ의 평화적 이용을 위한 한국 정부의 역할 확대를 추진해 왔지만, 유엔사는 정전협정에 따른 관리 권한을 강조해 왔다.정 장관은 "앞으로 유엔사 및 유관기관과의 긴밀한 협조하에 판문점을 연결과 협력의 공간으로 만들어 나가도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.통일부도 이번 방문을 계기로 유엔사와의 소통과 협력을 지속해 나갈 계획이라고 설명했다.