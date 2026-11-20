큰사진보기 ▲천안시의회 제294회 2차 정례회 1차 본회의가 20일 본회의장에서 진행되고 있다. ⓒ 천안시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄소영 의장이 20일 열린 제2차 정례회 제1차 본회의에서 개회사를 통해 내실 있는 행정사무감사와 2027년도 예산안 심의를 당부하고 있다. ⓒ 천안시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류제국 의원이 5분 자유발언을 통해 소하천 수해 예방 대책 마련과 재난관리기금의 적극적인 활용을 촉구하고 있다. ⓒ 천안시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲황경수 의원이 5분 자유발언에서 성성호수공원 일대의 보행 안전과 순환 교통 대책, 문화·체육시설 건립을 제안하고 있다. ⓒ 천안시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

천안시의회(의장 엄소영)가 20일부터 다음 달 18일까지 29일간의 일정으로 제294회 제2차 정례회에 돌입했다.이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사를 통해 시정 전반의 업무 추진 상황을 점검하고, 2027년도 예산안과 2026년도 제3회 추가경정예산안, 시민 생활과 밀접한 조례안 등 각종 안건을 심사한다. 이를 통해 주요 사업의 적정성과 재정 운용의 효율성을 면밀히 살펴볼 계획이다.세부 일정으로는 각 상임위원회가 오는 23일 조례안 및 기타 안건을 심사한 뒤, 24일부터 다음 달 2일까지 9일간 행정사무감사를 실시한다. 이어 2026년도 제3회 추경안과 2027년도 예산안에 대한 상임위 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐, 다음 달 18일 열리는 제4차 본회의에서 2027년도 예산안을 의결하고 폐회할 예정이다.엄소영 의장(성거읍·부성1동, 더불어민주당)은 개회사를 통해 "이번 정례회 기간 동안 행정사무감사를 비롯해 조례안 등 각종 안건과 2027년도 예산안 및 기금운용계획안을 심의·의결하게 된다"고 밝혔다.이어 전날 대학수학능력시험을 치른 지역 수험생들에게 격려와 응원의 메시지를 전했다. 엄 의장은 "그동안 최선을 다해 달려온 수험생 여러분 모두 정말 수고 많았다"며 "더 넓은 세상으로 나아갈 여러분의 새로운 출발을 천안시의회가 진심으로 응원하겠다"고 말했다.또한 2027년도 예산안 심의의 중요성을 강조했다. 엄 의장은 "한정된 재원을 어디에 어떻게 배분하느냐에 따라 시민의 삶과 시의 미래가 달라진다"며 동료 의원들에게 시민의 삶의 질 향상과 지역의 지속 가능한 발전을 위해 예산안을 꼼꼼하고 면밀하게 살펴줄 것을 당부했다.집행부 공직자들을 향해서는 "행정사무감사와 예산안 심의가 내실 있게 이루어질 수 있도록 충실한 자료 준비와 성실한 답변으로 의회와 적극 소통해 달라"고 요청했다. 끝으로 겨울철 건강 관리를 당부하며 참석자들의 가정에 건강과 행복이 늘 함께하기를 기원하며 개회사를 마무리했다.이날 열린 제1차 본회의에서는 5명의 의원이 5분 자유발언에 나서 재난 예방과 교통안전, 지역 인프라 확충, 아동 건강권 보호 등 시민 생활과 밀접한 현안에 대해 집행부의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.먼저 류제국 의원(목천읍·북면 등, 더불어민주당)은 반복되는 소하천 수해를 줄이기 위한 재난관리기금의 적극적인 활용과 선제적 예방 대책 마련을 촉구했다. 류 의원은 "천안시 전체 하천의 84%를 차지하는 소하천이 정비 우선순위와 예산 확보에 어려움을 겪으며 제방 유실과 농경지 침수 피해가 반복되고 있다"고 지적했다. 특히 "지난해 하천 수해 복구액이 662억 원에 달했음에도 같은 지역에서 피해가 반복된다면 하천 관리체계와 예산 운용 방식의 개선이 필요하다"고 강조했다.이에 류 의원은 "하천 유지관리 사업에 재난관리기금 약 30억 원을 투입하고 기편성된 일반회계 재원을 소하천 정비사업에 활용해야 한다"며 기금의 적극적인 운용 방안을 제시했다. 아울러 "최근 수해 자료를 분석해 반복 피해 소하천을 전수조사하고 위험도에 따라 정비 우선순위를 정하는 종합적인 치수 대책을 수립해야 한다"며 농촌지역 소하천의 특성과 주민 생활을 고려한 세심한 관리를 당부했다.이어 김민호 의원(쌍용동, 더불어민주당)은 도로표지판을 비롯한 교통안전시설의 야간 시인성 개선을 촉구했다. 김 의원은 2021~2025년 천안시 교통사고 사망자 188명 중 106명(56.4%)이 야간 사고로 숨져 전국 평균(44.1%)보다 12.3%포인트 높다는 점을 지적하며, 시속 60km 주행 차량이 표지판을 3초 늦게 인지하면 약 50m를 더 이동하게 된다고 설명했다. 그러면서 "그만큼 표지판은 멀리서도 잘 보이고 쉽게 읽혀야 한다"고 강조했다.이에 김 의원은 타 지자체와 정부의 정책 변화에 발맞춰 도로표지판 야간 시인성 실태조사, 위험구간 시인성 개선 시범사업, 설치 후 정기점검·보수이력 관리체계 마련 등 세 가지 방안을 제안했다. 아울러 "비용이 더 들더라도 시인성 확보에 투자하는 것이 시민의 안전을 지키는 길"이라며 "단순히 표지판을 더 밝게 만드는 것이 아니라, 누구나 밤길에서도 필요한 정보를 제때 확인하고 안전하게 이동할 수 있는 도로환경을 만들어야 한다"고 당부했다.황경수 의원(부성2동, 국민의힘)은 성성호수공원 일대의 보행 안전과 순환 교통 대책, 문화·체육시설 건립을 제안했다. 황 의원은 "성성호수 주변에 6,700여 세대가 살고 있고, 2~3년 사이 1만 5천여 세대가 더 들어오는데 공원으로 가는 길은 여전히 위험하다"고 지적했다. 이에 당장 필요한 과제로 호수공원 연결도로(대로3-44호) 인도의 내년 완공, 가람중 버스정류장 인도 설치 및 업성수변로 확장의 시 선제 추진, 방문자센터 진입로 입체화를 요구하며 "시민의 안전과 불편을 시행자의 일정에 맡겨 둘 수는 없다"고 강조했다.아울러 최대 10만 명이 거주하게 될 호수권역의 교통난에 대비해 부성역에서 출발하는 순환 교통수단 도입을 제안하고, 방문자센터 부지 내 호수 조망 도서관·문화시설 건립과 유수지를 활용한 체육시설 조성을 촉구했다. 황 의원은 "책을 펴면 창밖으로 호수가 펼쳐지는 전국에서 찾아오는 명소를 만들어 달라"며 "길은 미룰수록 위험해지고 시설은 미룰수록 비싸지는 만큼, 주민과 함께 끝까지 지켜보겠다"고 밝혔다.김재구 의원(청룡동, 더불어민주당)은 "청룡동 주민의 광역교통 접근성을 높이기 위해 기존 시외버스 노선을 조정해 청룡동에 정류소를 마련해야 한다"고 제안했다. 김 의원은 청룡동 인구가 6만 명을 넘어서고 청수행정타운 방문 수요까지 더해졌지만, 남부권 터미널 신설 지연과 청수역 개통 장기화로 주민들이 여전히 원도심 터미널까지 이동하는 불편을 겪고 있다고 지적했다. 이어 "새 터미널을 짓는 것이 아니라 이미 운행 중인 노선을 조정하는 방식인 만큼 시 재정 부담이 비교적 적다"며 "청룡동에서 효과가 확인되면 다른 인구 밀집 지역으로 넓혀 가는 출발점이 될 수 있다"고 강조했다.이를 위해 김 의원은 집행부에 운송사업자 및 시내버스 업계와의 협의를 통한 상생 운행 방안 마련, 노선 운영에 필요한 제도 정비와 예산 확보 방안 검토, 청수역 추진 상황의 정기적인 주민 안내를 요청했다. 끝으로 "청수역 개통이라는 장기 과제와 주민이 지금 체감할 수 있는 교통 개선을 함께 추진해 달라"며 "의회에서도 할 수 있는 역할을 다하겠다"고 밝혔다.끝으로 유영채 의원(쌍용1·2·3동, 더불어민주당)은 관내 석면건축물 관리 실태를 지적하고, 어린이집과 지역아동센터 등 아동 이용시설에 대한 석면 철거 지원 대책 마련을 촉구했다. 유 의원은 관내 석면건축물 241동 가운데 민간어린이집 23곳과 지역아동센터 14곳에서 석면이 확인됐음에도, 학교 석면 철거를 추진 중인 교육청과 달리 천안시는 자체 예산 집행 실적과 편성 계획조차 없다고 꼬집었다. 그러면서 "교육청이 관리하는 학교 아이들과 천안시가 관리하는 어린이집·지역아동센터 아이들의 건강권이 관리 주체에 따라 달라져서는 안 된다"며 행정 사각지대 해소를 강조했다.이에 유 의원은 아동 이용시설 석면 실태조사 및 철거·처리 비용 지원 기준 마련, 관계 부서 협력체계 구축을 통한 종합 관리체계 및 단계별 정비계획 수립, 다중이용시설 점검 및 위해성 높은 시설 우선 제거 등 세 가지 정책 대안을 제시했다. 끝으로 "아이들의 안전보다 우선하는 행정 과제는 없다"며 "우리 아이들이 석면 걱정 없이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 천안시가 적극적으로 예산을 확보하고 실질적인 철거 대책을 마련해야 한다"고 당부했다.