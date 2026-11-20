큰사진보기 ▲20일 코스피와 코스닥이 5% 넘게 급락 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4,869.96에 거래를 마쳤다. 종가기준으로 3거래일 만에 다시 '5천피'(코스피 5,000) 밑으로 내려왔다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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금융시장이 또다시 '검은 금요일'을 맞았다. 코스피 5000선에 이어 4900선마저 붕괴했다. 미국발 인공지능(AI) 투자 불안과 반도체 규제 우려, 외국인 투자자의 대규모 매도세가 한꺼번에 몰리면서다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 주가 급락했고, 코스피와 코스닥 양 시장에서 매도 사이드카까지 발동됐다.20일 한국거래소 등에 따르면 코스피는 전날보다 267.93포인트(5.21%) 하락한 4869.96에 거래를 마쳤다. 지난 1월 16일 이후 약 10개월 만의 최저 수준이다. 전날 5137.89로 마감했던 지수는 개장과 동시에 5000선을 내줬고, 장중 한때 4831.69까지 밀렸다. 코스닥도 39.13포인트(5.71%) 떨어진 645.68로 마감했다. 원·달러 환율은 전날보다 6.2원 오른 1336.2원을 기록했다.외국인과 기관투자자가 하락을 주도했다. 유가증권시장에서 외국인은 약 1조1400억 원, 기관은 9500억 원을 내다 팔았다. 개인 투자자들이 1조5900억 원 넘게 사들이며 방어에 나섰지만, 역부족이었다.삼성전자는 이날 7.01% 하락한 18만3100원, SK하이닉스는 5.92% 떨어진 111만3000원으로 거래를 마쳤다. 삼성전기(-12.54%), SK스퀘어(-8.39%) 등 반도체 관련주도 일제히 급락했다. 현대차와 금융·화학 등 다른 업종으로도 매도세가 확산됐다.주가가 급락하면서 이날 오전 11시 54분 코스피 시장에 매도 사이드카가 발동됐다. 오후 1시 28분에는 코스닥시장에서도 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 양 시장에서 매도 사이드카가 동시에 발동된 것은 지난 6일 이후 10거래일 만이다.이번 급락의 배경은 미국 증시에서 시작된 AI·반도체주의 추락이다. 지난 19일(현지시간) 뉴욕증시에서 나스닥지수는 2.25%, S&P500지수는 2.02% 하락했다. 필라델피아 반도체지수도 2.41% 떨어졌다. 엔비디아가 3.30%, AMD는 7.72% 급락했다.눈에 띄는 것은 미국 AI 기업 앤트로픽이 증시에 성공적으로 데뷔했음에도 기존 AI·반도체 기업들의 주가는 오히려 하락했다는 사실이다. 앤트로픽은 상장 첫날 공모가보다 17% 넘게 올랐지만, 기존 기술주에서는 대규모 자금 이탈이 나타났다.시장에선 AI 산업의 성장성 자체에 대한 부정보다는 막대한 투자비용과 수익성, 기업가치에 대한 재평가로 받아들이고 있다. AI 산업이 성장하더라도 그 성과가 모든 반도체·기술 기업의 이익으로 이어질 수 있느냐는 의문이 커진 것이다.AMD를 둘러싼 미국의 대중국 반도체 수출 통제 관련 의혹도 투자심리를 악화시켰다. 공매도 관련 투자업체 헌터브룩 쪽에서 AMD와 중국 기업 사이의 거래에 문제를 제기하면서 주가가 급락했다. AMD는 의혹을 반박했지만, 주가 하락을 막지는 못했다. 여기에 미국 연방준비제도의 추가 긴축 가능성까지 부각되면서 기술주에 대한 경계심이 더욱 부각되는 모습이었다.특히 국내 증시의 외국인 자금 이탈이 심상치 않다. 금융감독원이 발표한 자료를 보면 외국인은 지난 10월 국내 상장주식 25조9780억 원을 순매도했다. 9월 19조1160억 원을 합치면 불과 두 달 동안 약 45조 원의 자금이 빠져나간 셈이다. 외국인의 매도세가 일시적인 충격을 넘어 상당 기간 이어지고 있음을 보여준다.문제는 앞으로다. 증권가에서는 최근 주가 하락이 기업의 실제 실적 전망에 비해 과도하다는 평가다. 한지영 키움증권 연구원은 최근 코스피 하락폭이 역사적으로 드문 과매도 구간에 진입했다고 분석했다. 과거 글로벌 금융위기 당시와 비교할 정도로 단기간 낙폭이 컸다는 것이다.하장권 한화투자증권 연구원도 이번 급락을 대형 IPO에 따른 수급 부담의 연장선으로 평가했다. 반도체 기업의 중장기 이익 전망까지 크게 훼손됐다고 보기 어렵다는 취지다.반면 당분간 금융시장의 변동성이 이어질 것이라는 신중론도 적지 않다. AI 기업들의 투자 수익성과 미국의 반도체 규제, 통화정책 불확실성이 해소되지 않았기 때문이다.당장 다음 주에는 코스피 4800선 방어 여부와 5000선 재진입이 중요한 관전 포인트다. 무엇보다 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 안정, 외국인 순매도 규모 축소 여부가 반등을 좌우할 것으로 보인다. 특히 국내 반도체 기업들의 실적 전망이 여전하다는 점에서 최근 주가 급락은 실물경제와 금융시장의 괴리를 여실히 드러내고 있다.코스피 4900선 붕괴가 일시적인 수급 충격으로 끝날지, 추가적인 하락장의 출발점이 될지는 다음 주 글로벌 기술주 움직임과 외국인 자금 흐름에 달려 있다.