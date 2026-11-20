큰사진보기 ▲최대호 안양시장이 20일 안양시의회에서 열린 본회의에서 2027년도 예산안 시정연설을 하고 있다. ⓒ 안양시청 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲20일 오전 안양시의회에서 열린 본회의에서 채진기 의원이 시정질의를 하고 있다. ⓒ 안양시의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오전 안양시의회에서 열린 본회의. ⓒ 안양시의회 제공 관련사진보기

"수요처가 여러 가지 문제 때문에 취소됐는데 해당 실적은 1365 자원봉사포털 상의 기록으로 남아 있어서 출력할 수 있다. 굉장히 모순적이 아닌가 생각한다. 이런 문제는 안양시 자원봉사센터의 문제라기보다는 자원봉사시스템을 관리하는 1365 자원봉사포털에서도 관심을 갖고 정정하든지 바로잡아야 하지 않을까 생각한다."

큰사진보기 ▲2026년 6월 4일 무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보(오른쪽)와 배우자 진은정 변호사가 부산 북구 선거사무소에서 투표 결과를 확인하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

한동훈 무소속 의원(부산 북구갑) 딸의 '2022년 안양시 지역아동센터 봉사활동 실적' 논란이 안양시의회 시정 질문에서 튀어나왔다.이날 시정 질문에선 2022년 6월 MBC PD수첩이 이 사안을 다룬 뒤 안양시 자원봉사센터가 해당 아동센터의 자원봉사 수요처 등록을 취소한 문제, 한동훈 당시 법무부 장관의 배우자 진은정 변호사 등이 안양시 자원봉사센터를 방문하고 소송위임장 등을 제출했다는 의혹까지 두루 거론됐다.2022년 당시 안양시 자원봉사센터 이사장이었던 최대호 안양시장은 '봉사활동 관리부실'에 대해선 "꿈에서도 생각 못 한 일"이라고 평가했다.20일 오전 10시부터 시작된 안양시의회 정례회 1차 본회의장. 회의 후반부 시정질의에 나선 채진기 더불어민주당 시의원(의회운영위원장)은 최 시장을 대상으로 질의를 진행했다. 채 시의원은 2022년 6월 PD수첩이 보도한 봉사활동 일지를 화면에 띄웠다. 해당 일지는 날짜가 도래하지 않았음에도 봉사활동 서명 확인이 돼 있는 것으로 보도됐다.이 설명을 들은 최 시장은 "시스템이 많이 무너졌구나라고 생각했다"며 "이 문제에 대해선 제가 할 수 있는 방법을 찾아서 강구해야 한다고 지시한 바 있다"고 답했다. 최 시장은 "이런 일이 있으리라 꿈에서도 생각을 못했다"면서도 "(PD수첩 방영 이후) 자원봉사 수요처에 방문해 조사를 한 바 있고, 등록 취소 결정까지 한 바 있다"고 설명했다.이 논란이 다시 불거진 것은 '한동훈 의원 배우자 진은정씨와 대형로펌 변호사들의 안양시 자원봉사센터 항의성 방문 의혹'이 제기됐기 때문이다. 강득구 민주당 국회의원은 지난 3일 기자회견에서 안양시 자원봉사센터가 해당 지역아동센터에 한 의원 딸의 봉사활동 증빙자료를 요구하던 과정에서 진씨가 변호인과 함께 센터를 두 차례 방문했다고 주장했다. 강 의원은 '증빙자료가 제출되지 않은 채 진씨 측 변호인이 명예훼손과 법적 책임을 거론했고, 이후 소송위임장과 법률대리인 의견서가 제출됐다고 밝혔다.최 시장도 항의성 방문과 관련 서류 제출에 대해 "보고를 받았다"고 밝혔다. 다만 센터에 제출된 소송위임장 등 서류에 대해 최 시장은 "당연히 (문서가) 공식 접수된 줄 알았는데, 이번에 '공식 접수 되지 않았다'는 이야기를 들었다"면서 "참 아이러니한데, 어떻게 (이 문제에) 접근해야 할지 막막하다"고 털어놨다.최 시장의 답변을 종합하면 해당 문서는 안양시 자원봉사센터가 '보관중'이라고 한다. 채 시의원은 진은정씨 등이 제출한 소송위임장 등의 서류를 확인하려 했으나 안양시는 개인정보보호 등의 이유로 공개하지 않고 있는 것으로 알려졌다.한동훈 의원의 딸이 봉사활동을 한 지역아동센터가 자원봉사 수요처 등록 취소가 된 사유에 대한 질의응답도 나왔다. 이는 '한동훈 딸 봉사활동 논란'의 쟁점 중 하나다. 2022년 10월 국회에는 등록 취소 사유가 '자원봉사자 관리 미흡 및 허위실적 입력'으로 기재된 자료가 제출됐다.그러나 안양시 측의 설명에 따르면 최초에는 '허위실적 입력' 내용이 있었으나 2022년 6월 30일에 최종 정정이 이뤄졌고 등록 취소 사유는 '자원봉사자 관리 미흡 및 일지 관리 부실'이라고 한다. 2022년 10월 국회 제출 내용에 대해 안양시는 "최종 정정 통보일과 최초 취소 사유를 혼용하여 기재한 자료작성상 착오"라고 해명했다.최 시장 역시 "센터장을 통해 이야기를 들었는데 '실무적 착오였다', 그런 얘기였던 것 같다"면서도 "그런데 근본적인 이유에 대해서는 한번 살펴볼 필요가 있다고 생각한다"고 설명했다.채 의원은 지역아동센터의 수요처 등록이 취소됐는데도 봉사실적이 유지되는 상태를 '비정상적'이라고 평가했다. 이에 대해 최대호 시장은 이렇게 답했다.이 밖에도 이날 채 시의원은 "외부의 거센 법적 압박을 받았을 때 시가 개입해 든든한 보호막이 돼주는 대응 매뉴얼을 만들어야 한다"고 제안했고, 최 시장도 동의했다.한편, 한동훈 의원은 지난 10월 딸의 '봉사활동 실적' 관련 의혹을 제기하는 민주당을 향해 "정치 보복을 위해 상관도 없는 자녀에 대한 허위사실을 유포하고 있다"며 "강력한 민형사상 법적 조치를 할 것"이라고 밝힌 바 있다.그는 "코로나 기간 제 자녀와 소속 단체 봉사자들이 비대면 영어교습 봉사를 수행했다"면서 "2022년 6월경 MBC 보도에서 자원봉사 실적을 복지시설에서 미리 기재했다고 보도돼 사세행 고발로 경찰이 수사했고, '꾸준히 봉사활동을 했었고 위조나 허위 기재가 아니라는 이유로 무혐의 결정'을 했다"고 반박한 바 있다. 또한 한 의원은 고발인의 이의신청으로 수사심의회가 두 차례 열렸지만 무혐의로 결론이 났다는 점도 덧붙였다.지역아동센터의 수요처 등록 취소 사유에 대해서도 한 의원은 경찰과 안양시 조사에서 확인된 건 봉사 실적 조작이 아닌 아동센터의 관리 부실이었다고 반박했으며, '허위 실적 입력'이라는 표현 역시 센터 측의 소명 뒤 '관리부실'로 수정됐다는 입장이다.