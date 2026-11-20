큰사진보기 ▲대구 경북대 북문 인근에 정당이름의 이슬람 혐오 현수막이 걸려 있다(자료사진). ⓒ 이슬람사원대책위 관련사진보기

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대전시가 설치 기준을 위반하거나 타인의 권리·명예를 침해하는 혐오·비방 표현을 담은 정당현수막 특별 정비에 나선다. 위반 현수막은 자진 정비를 명령한 뒤 불응하면 철거하고, 교통 방해 등 안전을 위협하는 경우에는 즉시 조치할 방침이다.대전시는 행정안전부의 정당현수막 정비 강화 계획과 연계해 오는 23일부터 12월 말까지 시 전역에 게시된 정당현수막을 일제 점검한다고 밝혔다.대전시는 최근 설치 기준을 어기거나 혐오·비방 표현을 담은 현수막과 이른바 '변형 현수막'이 반복적으로 게시되고 있다며, 불법 현수막에 일관된 기준을 적용해 거리 안전과 도시 미관을 확보하겠다고 설명했다.정비 대상은 옥외광고물 관련 법령과 행정안전부 금지광고물 가이드라인을 위반한 정당현수막이다. 게시 개수와 위치, 기간, 높이 등 설치 기준뿐 아니라 현수막에 담긴 표현의 위법 여부도 살핀다.설치 기준을 위반한 경우에는 시정명령을 통해 24시간 이내 자진 정비하도록 하고, 이행하지 않으면 철거한다. 교통을 방해하는 등 시민 안전을 저해할 소지가 있는 현수막은 발견 즉시 조치할 계획이다.타인의 권리·명예를 침해할 우려가 있는 혐오·비방 표현에 대해서는 피해 당사자나 다수인의 민원이 제기되면 위법 여부를 신속히 검토한다. 시는 24시간 내 시정명령 등 행정절차를 진행하고, 불응하면 철거·보관 조치와 함께 표시·설치자에게 과태료를 부과하겠다고 밝혔다.사회적 파장이 커 자체 판단이 어려운 사안은 행정안전부에 유권해석과 의견 조회를 요청해 처리 기준을 정하기로 했다.대전시는 정비에 앞서 대전시선거관리위원회에 등록된 정당에 적법 게시 준수 요청과 특별 정비 계획을 안내하고, SNS 등을 통해 게시 기준을 홍보할 예정이다.대전시 관계자는 "정당의 자유로운 정치활동은 존중돼야 하나 시민 안전을 위협하고 혐오·비방으로 갈등을 유발하는 불법 현수막은 용납될 수 없다"며 "이번 특별정비기간 동안 불법 현수막 정비에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.