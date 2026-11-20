큰사진보기 ▲민주당 대전시당과 대전지역 시민사회단체 회원 등 1000여 명은 20일 오후 국회 앞에서 '제2차 공공기관 대전 이전 촉구 결의대회'를 개최했다. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

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더불어민주당 대전시당과 지역 시민단체들이 국회 앞에서 제2차 공공기관 지방이전 대상에 대전을 포함하라고 촉구했다. 2020년 혁신도시 지정 이후 6년간 공공기관 이전을 기다려온 만큼, 이번에는 실제 기관 이전으로 이어져야 한다는 요구다.민주당 대전시당은 20일 오후 1시 서울 여의도 국회 본청 앞에서 '제2차 공공기관 대전 이전 촉구 결의대회'를 개최했다. 시당에 따르면 대전사랑시민협의회 등 지역 시민단체와 당원, 시민 등 1000여 명이 참석했다.이날 행사에는 장종태 시당위원장과 박범계·조승래·장철민·박용갑·박정현·황정아 국회의원, 허태정 대전시장, 조성칠 대전시의회 의장, 조광휘 대전사랑시민협의회 회장 등이 함께했다.참석자들은 1차 공공기관 이전 과정에서 혁신도시 지정 대상에서 제외됐던 대전의 불이익을 바로잡아야 한다고 주장했다. 대전의 과학기술·연구개발 기반과 원도심 혁신도시를 활용해 공공기관 이전이 지역 주도 성장과 국가균형발전으로 이어지도록 해야 한다는 점도 강조했다.장종태 시당위원장은 대회사에서 "대전은 1차 공공기관 이전 당시 혁신도시에서 제외됐고, 2020년 혁신도시로 지정된 지 6년이 지났지만 단 한 곳의 공공기관도 내려오지 못했다"며 "이제는 더 이상 물러설 곳이 없다"고 말했다.이어 "정부가 2차 공공기관 이전의 공정하고 효과적인 추진을 약속한 만큼 이제는 그 약속을 지켜야 한다"며 "이전 대상 기관 종사자들도 선호하는 과학과 민주주의의 도시 대전으로 공공기관을 이전해야 한다"고 촉구했다.허태정 대전시장은 혁신도시 지정이 기관 이전이라는 성과로 이어져야 한다고 강조했다. 그는 "민선 7기 재임 당시 지역 국회의원들과 함께 이뤄낸 대전 혁신도시 지정이 이제는 실질적인 결실로 이어져야 한다"며 "이재명 정부가 추진하는 거점 중심의 공공기관 배치와 지역 주도 성장 전략에 가장 부합하는 도시가 바로 대전"이라고 밝혔다.또한 "대전은 새로운 신도시를 조성하는 대신 원도심에 혁신도시를 조성해 공공기관 이전과 도시재생을 함께 추진할 수 있는 여건을 모두 갖추고 있다"며 "이번 2차 공공기관 이전에서 대전이 반드시 포함될 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 말했다.지역 국회의원들은 대전의 산업·연구 기반과 기관별 기능을 고려한 이전을 요구했다.박범계 의원은 혁신도시 지정을 이끌어낸 시민들의 단결된 힘을 강조했고, 조승래 의원은 대전·세종을 중심으로 행정수도권을 발전시켜 새로운 균형성장 모델을 구축해야 한다고 주장했다. 장철민 의원은 공공기관의 기능과 운영 효율성을 고려한 전략적 이전의 필요성을 제기했다.박용갑 의원은 대통령실과 정부 관계 부처에 공공기관 이전을 건의해온 경과를 설명하며 지역 정치권의 공동 대응을 강조했다. 박정현 의원은 대전역세권과 연축지구 주민들의 오랜 기다림을 언급하며 지역 주도 성장의 실현을 촉구했다. 황정아 의원은 대덕연구개발특구 등 대전의 과학기술 역량과 이전 공공기관을 연계해야 한다고 강조했다.조성칠 대전시의회 의장도 지역사회의 공공기관 유치 노력에 힘을 보태겠다고 밝혔다. 참석자들은 결의문을 통해 혁신도시 지정 이후의 기다림을 끝내고, 이번 2차 이전에서 실질적인 성과를 만들겠다는 뜻을 모았다.오는 23일에는 더불어민주당 소속 대전시의원과 5개 자치구 구의원들이 기자회견을 열어 공공기관 대전 이전을 촉구할 예정이다.