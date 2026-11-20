"차라리 파병이나 갔으면 좋겠다."
요즘 친구들 사이에서 심심치 않게 듣는 말이다. 농담처럼 던지는 말이지만 웃고 넘기기 어렵다. 파병을 가면 해외파병 수당이 붙고, 몇 달만 버티면 목돈을 쥐어 나올 수 있다는 계산이 깔려 있다.
"해외파병에 선발되면 병들도 월 300만 원을 번다"는 말이 있을 정도다. 2021년 <한국경제>에 실린 군 취업 칼럼
은 간부의 경우 파병 기간 월 500~600만 원의 봉급을 받는다고 계산했다. 파병을 아예 '군 취업'의 한 갈래로 소개한 글이다.
취업은 막막하고 월세와 생활비는 달마다 빠져나간다. 그런 청년에게 파병은 위험한 임무가 아니라 '조건 괜찮은 일자리'로 보인다. 문제는 파병을 일자리로 볼 수밖에 없는 청년들의 현실이다.
그리고 지금 정부는 그 '일자리'를 전쟁이 벌어지는 바다 가까이로 옮기려 한다. 청해부대 파견연장 수정동의안은 외교·안보만의 문제가 아니다. 청년의 미래에 관한 문제다.
그래서 우리 청년들이 직접 나섰다. 청년평화너머는 <국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견 연장 수정동의안> 국회 국방위원회 상정을 앞두고, 진성준 국회 국방위원장과 김민석 더불어민주당 대표의 지역구 사무실을 차례로 찾았다. 청해부대 작전구역을 오만 남방 외해까지 넓히고, 초계기와 소해 전력을 더하는 수정동의안을 부결하라고 요구하기 위해서다.
우리는 20일 오전 10시 서울 강서구 진성준 의원 사무실, 오전 11시 30분 영등포구 김민석 대표 사무실 앞에서 규탄 발언을 하고 항의서한을 전달했다. 김민석 대표는 여당 대표이자 국회 국방위원이다.
"소총 든 해적이 기뢰를 설치합니까"
첫 방문지는 진성준 의원의 강서구 사무실이었다. 강서구에 사는 한 회원은 발언을 이렇게 시작했다.
"이렇게 가까워질 생각은 없었는데, 청해부대 파병안이 국회에 상정되니 의원님들 사무실도 하나씩 알게 됩니다."
정부는 수정동의안의 첫 번째 근거로 해적 퇴치와 선박 호송을 내세운다. 하지만 새로 보내는 전력을 살펴 보면 그 설명은 설득력을 잃는다.
"추가 전력인 기뢰 제거가 해적 때문이라는데, 소총 들고 싸우는 해적이 기뢰 설치라니요. 그건 군 병력 아닙니까. 말장난으로 가린다고 파병이 아니게 될 수는 없습니다."
진성준 의원은 지난 9월 11일 SNS에 "호르무즈 파병 문제는 우리 국민의 생명·안전과 국가이익이 걸려 있는 문제이니 국민의 여론에 따라 매우 신중하게 검토하겠다"고 썼다. 그 말을 그대로 돌려주고 싶다. 국민의 여론을 따르겠다면 답은 이미 나와 있다고.
"국민 여론이 파병 반대입니다. 말씀하신 대로 여론에 따라 부결하십시오."
"여당 대표가 아무 말도 꺼내지 않고 있다"
이어 찾은 김민석 더불어민주당 대표 지역 사무소 앞에서 우리는 민주당의 침묵을 따져 물었다.
"정부와 여당이 아무리 좋은 말들로 세탁하려고 용을 써도, 국민들은 해적 소탕이라는 말로 포장된 '꼼수파병'이라는 것을 뻔히 다 알고 있습니다."
김민석 대표는 집권여당의 대표이자 이 수정동의안을 심사할 국방위원이다. 그런데도 이번 파병안에 대해 정확한 입장을 내지 않았다. 우리는 이것이 "비겁한 처사"라고 본다. 그래서 직접 물었다.
"김민석 대표는 정부의 우회파병 추진이 이재명 정부의 국익 중심 실용외교 원칙에 적합하다고 생각하십니까?"
청년들의 삶은 이미 충분히 불안하다. 우리는 여기에 전쟁의 불안까지 얹지 말라고 요구했다.
"안 그래도 불안한 삶을 사느라 지친 청년들에게 전쟁의 불안감까지 심으려 하지 마십시오. 김민석 대표는 집권여당의 수장으로서 꼼수파병 국회동의안을 책임지고 부결시키십시오."
이름은 '연장', 실체는 '새로운 파병'
정부는 지난 10일 국무회의에서 <국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정 동의안>을 의결해 국회에 제출했다. 이름은 '연장'이다. 하지만 우리가 보기에 이것은 연장이 아니라 '새로운 파병'이다.
2009년부터 아덴만에서 해적 퇴치와 선박 호송을 맡아 온 청해부대의 파견을 1년 더 늘리는 데 그치지 않기 때문이다. 작전 지역은 약 600해리에서 1200해리로 넓어지고, 청해부대가 운용해 본 적 없는 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비가 더해진다. 임무에는 '국제해상교통로의 안전과 항행의 자유 회복을 위한 국제적 노력 참여'가 새로 추가됐다. 해적을 잡으러 가는 부대에 기뢰를 치울 전력이 왜 필요한가.
이재명 대통령은 지난 9월 "전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없다"고 밝혔다. 정부는 종전 등 '허용적 환경'이 만들어진 뒤에야 나서겠다고, 호르무즈 해협에 들어가려면 다시 국회 동의를 받겠다고 설명한다. 그러나 그 어떤 조건도 국회가 표결할 동의안에는 적혀 있지 않다. 약속이 진심이라면 그 조건을 동의안에 적으면 된다. 적지 않은 약속을 믿고 청년 장병들을 보낼 수는 없다.
제출 2주 만에 상임위 의결... 왜 이렇게 서두르나
의결 일정이 빨라도 너무 빠르다. 수정동의안은 23일(월) 국방위에 상정돼 24~25일 소위원회 심사, 26일(목) 의결을 거칠 것으로 알려졌다. 이르면 12월 첫째 주, 늦어도 정기국회가 끝나는 12월 9일 전에 본회의를 통과시키겠다는 뜻으로 보인다.
만약 이대로 진행된다면, 국회 제출부터 상임위 의결까지 약 2주, 상정부터 의결까지 일주일도 채 걸리지 않는다. 지난해 연장 동의안은 2025년 8월 28일 제출돼 11월 27일 본회의를 통과했다. 석 달 가까이 심사를 받은 셈이다. 사안은 훨씬 무거워졌는데 심사는 오히려 짧아졌다.
파견 기간의 시작점도 달라졌다. 해마다 1월 1일부터 시작하던 연장 동의와 달리, 수정동의안은 시작을 '국회 통과 시'로 정했다. 올해 남은 기간의 임무까지 당장 바꾸겠다는 뜻이다. 우리는 항의서한에 이렇게 적었다.
"정부가 속도를 내는 진짜 이유가 해적이 아니라 미국의 파병 요구에 있는 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다."
청년에게 필요한 것은 파병 수당이 아니다
"차라리 파병이나 갈까"라는 말이 농담으로만 남는 사회여야 한다. 내일을 그릴 수 없는 청년에게 파병 수당은 실제 선택지가 된다. 그 선택지가 전쟁이 벌어지는 바다로 이어지는 지금, 이것은 더 이상 농담이 아니다. 정부와 여당이 청년의 미래를 말하려면, 청년들을 전쟁 가까이로 보내는 이 동의안부터 멈춰야 한다.
이제 더불어민주당이 답할 차례다. 김민석 당대표님, 정말 청년들을 침략전쟁에 보낼 겁니까?