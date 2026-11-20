큰사진보기 ▲울산대공원 정문쪽에 있는 준공기념비 ⓒ 박석철 관련사진보기

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큰사진보기 ▲울산시는 20일 울산시의회 3층 회의실에서 최정자 울산시 환경국장, 전문가, 관계기관 및 시민들이 참석한 가운데 ‘울산대공원의 국가도시공원 지정을 위한 국제심포지엄’을 열고 국가도시공원 지정 필요성 및 미래 발전방향을 모색했다. ⓒ 국가도시공원 관련사진보기

울산광역시 명소에 꼭 포함되는 울산대공원은 도심 한가운데 있는 시민 휴식처다. 지역의 주력 기업인 SK가 사회 공헌으로 1996년부터 2005년까지 10년 동안 총 1020억 원을 기부해 조성하고 울산시에 무상 기부했다. 울산시는 556억 원을 투자해 남구 공업탑 로터리 주변 신정동과 옥동 일대 364만여㎡의 부지를 매입해 제공했다. 이에 타지역에서는 보기 드물게 도심 속 거대한 공원으로 탄생했다.울산시가 시민의 뜻을 받아들여 울산대공원을 국가도시공원으로 지정하기 위한 준비에 착수했다. 20일 오후 3시 울산시의회 3층 회의실에서 열린 '2026 울산 국가도시공원 국제 집단토론회의(심포지엄)'가 그 시작점이다.국가도시공원은 국가가 직접 설치·관리하거나 지정하여 지원하는 공원으로 국비 지원을 통해 대규모 공원 조성이나 유지관리 예산을 지원한다. 국가도시공원으로 지정받기 위해서는 300만㎡ 이상의 대규모 부지와 공원의 설치·관리를 위한 전담 조직을 갖출 것을 규정하고 있는데, 울산시설공단이 현재 그 임무를 성공적으로 수행하면서 규모와 조건을 갖췄다는 평이다.울산은 지난 2019년 순천만국가정원에 이어 전국 두 번째로 태화강국가정원이 지정된 바 있어 울산대공원의 국가도시공원 지정에 대한 시민들의 기대가 높다. 현재까지 공식 지정된 제1호 국가도시공원은 없지만 부산(을숙도·맥도 일원), 인천(소래습지생태공원 일원), 대구(두류공원)가 지정을 위해 움직이고 있어 울산대공원도 그 경쟁에 포함된 셈이다.이날 심포지엄에서는 시민, 전문가, 관계기관 등 150여 명이 참석해 울산대공원이 지닌 역사적 의미와 공공적 가치를 재조명하면서 국가도시공원 지정 필요성에 대한 시민 공감대를 마련하는 모습을 보였다.울산시 관계자는 "울산대공원은 석유화학 중심의 산업도시이자 공해도시 이미지를 지녔던 울산이 산업과 자연이 공존하는 지속가능한 도시로 전환해 가는 변화를 상징적으로 보여주는 공간"이라며 "지난 1995년 에스케이(SK)(주)와 울산시 간 울산대공원 조성협약 체결을 계기로 본격 추진됐으며, 현재는 울산 시민이 즐겨 찾는 대표 도시공원이자 울산의 명소로 자리매김하고 있다"고 소개했다.이어 "이는 대규모 도시공원이 단순한 휴식공간을 넘어 도시환경 개선, 시민 삶의 질 향상, 나아가 민관 협력의 성공모델로 발전할 수 있음을 보여주는 상징적 사례이기도 하다"며 "이번 국제 집단토론회의에서는 울산대공원의 생태·환경적 가치와 상징성을 다시 한번 되짚어 봤다"고 전했다.한편, 울산시는 이후 국내·외 사례와 전문가 논의를 바탕으로 ▲ 울산 국가도시공원의 미래 발전방향 도출 ▲ 국가도시공원 지정에 대한 시민 공감대 조성 ▲ 국외 공원 조성·운영 및 민관 협력 우수사례 공유 등을 폭넓게 논의한다는 방침을 밝혔다.이번 토론회를 통해 울산형 국가도시공원 모델의 가능성을 살펴보고, 국가도시공원 지정을 위한 정책적 기반을 마련한다는 계획이다.울산시 관계자는 "울산대공원의 국가도시공원 지정은 산업도시에서 친환경 생태도시로 거듭난 울산의 위상을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "이번 집단토론회의에서 제시된 전문가 의견을 바탕으로 단계별 종합계획(마스터플랜)을 정교하게 마련해, 시민·기업과 함께 국가도시공원 유치에 최선을 다하겠다"라고 말했다.