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* 이 기사는 드라마의 줄거리 일부를 포함하고 있습니다.

큰사진보기 ▲tvN 드라마 '100일의 거짓말'구국단의 저격수 유소란은 딸을 죽인 원수에게 복수하려 하지만, 그의 딸 하나코가 위험에 빠지자 정체가 드러날 위험을 무릅쓰고 구한다. ⓒ tvN 관련사진보기

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"저 애는 끝까지 몰라야 한다. 미국에 보내줄 방법 같은 건 애초에 없다는 것을."

"가경아, 미국에 가거든 네 뜻대로 살아가거라. 나도, 내 딸도 그러하지 못하였으나 너만은 필히 그러하기를 바란다. 행복하게 살아라. 꼭 그래야 한다."

큰사진보기 ▲tvN 드라마 '100일의 거짓말'이가경은 금서희의 신분으로 조선총독부에 잠입한다. 처음에는 가경을 밀정으로 이용했던 유소란은 함께 지내면서 그의 사정과 바람을 이해하고 미국행 약속을 지키려 한다. ⓒ tvN 관련사진보기

큰사진보기 ▲제이킹(Jvy King)의 'Imperfect'뮤직비디오에는 저마다 다른 삶을 살아온 사람들이 등장한다. 영상 마지막에 출연자들의 사연을 공개해 그들의 과거를 알고도 같은 시선으로 바라볼 수 있을지 생각하게 한다. ⓒ MNRK Music Group 관련사진보기

tvN 드라마 <100일의 거짓말>의 유소란(김현주)은 1919년 계암리에서 어린 딸 금서희를 잃었다. 딸을 죽인 사람은 훗날 조선총독부 정무총감이 된 사토 신이치(진선규)였다. 13년 동안 복수를 꿈꿔온 소란은 신이치를 암살하기 위해 기송관을 통해 그의 관저 서재로 폭탄을 보내도록 지시한다. 그러나 서재에 신이치 대신 그의 딸 하나코가 있다는 사실을 알게 되자, 정체가 드러날 위험을 무릅쓰고 아이를 구한다.아이에게 아버지의 죄를 물어서는 안 된다는 것은 도덕적으로 옳다. 그러나 딸을 죽인 사람의 아이를 구하기 위해 목숨까지 거는 일은 다른 문제다. 신이치에 대한 분노를 하나코에게 돌리지 않고 이성적으로 판단해 행동하는 소란을 보며, 나라면 과연 그럴 수 있었을까 생각했다. 소란은 소매치기였던 이가경(김유정)과의 관계에서도 처음의 판단을 고집하지 않았다. 처음에는 자신의 목적을 위해 가경을 이용했지만, 함께 지내며 그를 대하는 마음이 달라졌다.미국으로 떠날 길을 찾던 가경에게 소란은 뜻밖의 제안을 했다. 죽은 딸 금서희의 신분으로 조선총독부에 잠입해 밀정이 되어달라는 것이었다. 그 대가로 미국행을 약속했다. 가경은 미국행을 가난에서 벗어날 기회로 여겼고, 소란은 그런 가경의 간절함을 이용해 위험한 밀정 임무를 맡겼다.소란은 유필립(이무생)에게 속내를 털어놓는다.가경의 간절한 바람을 알면서도 처음부터 지킬 수 없는 약속을 한 것이다. 그러나 함께 위험을 겪으면서 소란은 가경을 조금씩 달리 대한다. 남편 금석중의 죽음을 전하러 비를 맞고 찾아온 가경에게 소란은 많이 젖었다며 물기를 닦을 천부터 내민다.임무를 마치고 미국으로 떠나기 위해 기차에 오른 가경은 소란이 챙겨준 보따리에서 돈 봉투와 편지, 카스텔라를 발견한다.소란의 남편은 딸 서희에게 카스텔라를 사주겠다고 약속했었다. 이루지 못한 딸과의 약속은 가슴에 묻고, 가경에게는 서희와 달리 자신의 뜻대로 행복하게 살아가기를 바라는 마음을 담아 카스텔라를 전했다. 가경은 미국행을 포기하고 돌아오지만, 소란은 어떻게든 미국으로 다시 보내려 한다. 처음에는 가경을 붙잡아두기 위해 했던 약속을 이제는 가경을 위해 지키려는 것이다.소란은 가경이 소매치기로 살아왔다는 사실을 처음부터 알고 있었다. 그러나 가경이 위험을 무릅쓰고 맡은 일을 해내고, 금석중의 죽음을 전하러 돌아오는 모습을 지켜보면서 처음의 생각을 바꾸었다. 가경의 과거에만 얽매이지 않았다.소란의 변화를 보며 사람을 대하는 나의 태도를 돌아봤다. 나는 편견 없이 사람을 대한다고 자신했지만, 실제로는 몇 가지 정보만으로 상대에 대한 고정관념을 만들곤 했다. 새로운 모습을 발견해도 처음의 판단을 고치기보다 그 판단이 맞다는 증거를 찾으려 했다.사람을 만나 인사를 나누고 대화하다 보면 자연스럽게 그 사람의 과거를 조금씩 알게 된다. 그러다 나도 모르게 들은 이야기들을 바탕으로 그 사람이 살아온 삶을 제멋대로 짐작하기도 했다. 예상대로 말하고 행동하면 '그럴 줄 알았다'고 생각했고, 예상과 다른 모습을 보이면 '그럴 리가 없는데' 라며 고개를 저었다. 그러면서도 기사나 책에서 누군가의 출신이나 형편을 이유로 차별하는 사람들을 보면 못마땅해 했다. 적어도 나는 그런 사람들과는 다르다고 여겼다.독서모임에서 만난 한 사람은 늘 표정이 차갑고 말수도 적었다. 인사할 때도 말없이 목례만 했고, 꼭 필요한 말 외에는 거의 하지 않았다. 무뚝뚝하고 다가가기 어려운 사람이라 생각해 거리를 두었다. 어느 날 모임을 마치고 함께 나오다가 계단에서 굴러떨어질 뻔했다. 그때 나를 붙잡아준 사람이 그였다. 어디 다친 곳은 없는지 거듭 묻는 얼굴에는 평소와 달리 걱정하는 기색이 뚜렷했다.그날 이후로 그를 바라보는 시선와 내 태도가 달라졌다. 그날 계단에서 그가 나를 붙잡아주지 않았다면 여전히 첫인상만을 떠올리며 거리를 두었을지도 모른다. 소란이 가경의 행동을 지켜보며 생각을 바꾸었듯, 나 역시 직접 겪은 일을 통해 그를 새롭게 바라보게 됐다.미국 싱어송라이터 제이킹(Jvy King)의 'Imperfect' 뮤직비디오는 이런 질문을 다시 떠올리게 했다. 영상은 여러 사람이 함께 노래하는 모습을 먼저 보여주고, 끝날 무렵에야 출연자들의 사연을 공개한다. 열다섯 살에 엄마가 된 여성과 오랜 복역을 마친 뒤 삶을 다시 꾸려가는 사람도 등장한다.노래를 듣는 동안에는 그들이 누구인지 몰라도 응원할 수 있었다. 하지만 처음부터 어떤 사람들인지 알고 봤어도 나는 편견 없이 응원할 수 있었을까. 어린 나이에 출산한 이유나 복역하게 된 사정부터 궁금해 하며, 그들의 노래보다 과거에 먼저 눈길을 주지는 않았을까.열다섯에 아이를 낳았다는 사실만으로 그 사정을 지레짐작해서는 안 된다. 복역 이력 역시 몇 줄의 소개만으로 한 사람의 현재를 판단할 근거가 되지는 못한다. 범죄에 대한 책임을 묻는 일과 복역을 마친 사람을 대하는 태도는 구분해야 한다. 그렇게 생각하면서도 실제 상황에서 같은 태도를 유지할 수 있을지는 잘 모르겠다. 하지만 언젠가 우연히 지인의 뜻밖의 과거를 알게 되더라도, 그 사실만으로 그를 대하는 태도를 바꾸지는 않으려 한다. 여느 때처럼 안부를 묻고 웃으며 이야기를 나눌 수 있기를 바란다.