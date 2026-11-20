큰사진보기 ▲'민주당 대법원장 탄핵 추진' 관련 입장 밝히는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 20일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"미쳐도 곱게 미쳐라."

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한동훈 무소속 국회의원이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 더불어민주당을 원색적으로 비난했다. 민주당의 탄핵 추진을 '친위 쿠데타이자 내란'으로 규정하는가 하면, 도요토미 히데요시가 임진왜란을 일으킨 것에 빗대며 이재명 정권의 몰락까지 경고했다. 특히 자신이 12·3 비상계엄 당시 이재명 대통령이나 김민석 대표보다 더 적극적이었다며 민주당을 향해 "내란 정당이 되지 말라"라고도 꼬집었다.한 의원은 20일 오후 국회 로텐더홀에서 기자회견을 자청하고 "민주당 정권의 대법원장 탄핵 시도는 민주공화국과 공화정을 무너뜨리려는 친위 쿠데타이자 내란"이라며 "국가기관의 권능을 중지시키기 위한 폭동에 준하는 내란 행위"라고 주장했다.앞서 민주당은 이날 오후 의원총회를 열고 조 대법원장 탄핵소추 추진을 당론으로 채택했다. 전날 대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 등에 대해 일부 무죄 취지로 파기환송한 데 따른 것이다.한 의원은 민주당의 탄핵 추진이 이재명 대통령과 김민석 민주당 대표의 정치적 이해관계에 따른 것이라고 주장했다. 그는 "김민석 대표 입장에서는 신천지 등으로 코너에 몰리는 내부 갈등에서 눈을 돌릴 필요가 있다"라며 "이재명 대통령 입장에서는 조 대법원장이 얼마 안 남은 법관 인사에서 재판을 재개할 제대로 된 판사를 자기 재판에 임명할 것에 대한 두려움을 불식시키기 위한 것"이라고 주장했다.이어 "오로지 조 대법원장의 직무를 정지하고 대법원과 사법부의 직무를 정지하기 위한 목적으로 탄핵 제도를 쓰는 것"이라며 "탄핵이 헌법재판소에서 받아들여질 가능성은 0%"라고 단언했다. 그러면서 "진짜 받아들여질 것이라고 생각한다면 더 심각한 문제다. 그 사람은 아픈 사람이다. 정권을 담당하면 안 된다"라고 비난했다.특히 일본의 조선 침략인 임진왜란 역사까지 끌고 왔다. 한 의원은 "민주당 정권이 하고 있는 탄핵은 도요토미 히데요시가 내부 불만을 잠재우고 눈을 돌리기 위해 임진왜란을 일으킨 것과 같다"라며 "히데요시는 정권을 잃고 죽었다. 민주당 정권의 말로도 같을 것"이라고 경고했다.한 의원은 한덕수 전 총리 사건에 대한 대법원의 판단을 거론하며 민주당을 향해 재차 날을 세웠다.그는 "한덕수 총리에 대한 판결은 대법원이 12·3 계엄이 내란죄에 해당한다는 명확한 입장을 처음으로 보인 판결"이라며 "거기에 참여한 대법원장을 콕 집어 탄핵한다고? 미쳐도 곱게 미쳐라"라고 목소리를 높였다. 이어 "내란을 확정한 판결에 반대하기 위해 민주당은 정작 자기들이 내란을 일으키고 있다"라고 주장했다.자신의 12·3 비상계엄 당시 행적도 강조했다. 한 의원은 "2024년 12월 3일 바로 이 자리에서 집권당이자 보수당인 국민의힘 대표로서 숲에 숨었던 이재명 대표와 집에 숨었던 김민석 대표보다 훨씬 적극적으로 앞장서서 계엄을 막았다"라며 "그렇기 때문에 지금 보수가 존속할 수 있고 국민의힘도 존속할 수 있었다"라고 자평했다.그러면서 "돌아가도 똑같이 행동할 것이다. 어떤 대가가 있더라도"라며 "그런데 민주당의 누구도 이 친위 쿠데타와 내란 행위를 앞장서서 막는 사람이 없다"라고 비판했다. 그는 "내가 당시 그러지 않았다면 보수와 보수당은 정말 내란 세력으로 끝까지 몰리게 됐을 것"이라며 "그게 내란 정당 민주당의 미래"라고 목소리를 높였다. 끝으로 "민주당에 경고한다. 내란 정당이 되지 말라. 내란 동조 세력이 되지 말라"라고 날을 세웠다.