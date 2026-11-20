이재명 대통령이 20일 주재한 수석보좌관회의에서 "사소한 정치적, 그리고 사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 그런 우를 범해서는 안 되겠다"고 했다.
중국 선전에서 열렸던 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 동안 사상 처음으로 미국·중국·러시아 3국 정상이 머리를 맞대고 국제정세 등을 논의한 점을 거론하면서 한 말이다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 정상회담에서 핵 군축과 한반도 문제 등에 관해 의견을 교환한 것으로 전해졌다. 다만, 미국이나 중국에서 각각 공개한 공동성명에는 북핵 문제를 포함한 한반도 현안에 대한 구체적 언급은 없었다.
이에 대해 이 대통령은 "(미·중·러 3국 정상회담과 같은) 이러한 움직임이 우리에게 줄 영향에 대비해서 선전에서 미·중·러를 상대로 선제적이고 능동적인 외교활동을 전개했다"라며 "국제 정세의 변화가 야기할 파장을 면밀하게 사전 분석하고 모든 가능성에 철저히 대비해 나가야 겠다"고 했다.
이 대통령은 특히 "한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아 나가야 한다"고 했다. 정당·정파 혹은 사익을 쫓아 분열·갈등해서는 국가적 운명이 달린 현안에서 주도권을 행사할 수 없다는 지적이다.
이 대통령은 그러면서 "대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여 년 전의 약소국가가 아니다"라고 강조했다.
이 대통령은 "(대한민국은) 세계인이 환호하는 문화 선진국이자 세계 5위의 군사력, 막강한 방위산업 기반과 자력 방위 역량을 자랑하는 선도국가"라며 "정부는 어떤 대외 환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고 국익을 수호하며 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어 나가겠다"고 밝혔다.
연간 수출 1조 달러 달성에 '포용 성장의 출발점' 만들어야
한편 이 대통령은 사상 첫 연간 수출 1조 달러를 달성한 것과 관련해서는 "수출 대국으로 불리는 일본은 물론 산업 혁명의 문을 열어젖힌 영국조차도 못 이룬 위업"이라며 "모두가 부지런한 우리 국민, 기업, 그리고 정부가 함께 이루어낸 성과"라고 평했다.
다만 이 대통령은 "여기에 안주할 수는 없다"고 강조했다. 이 대통령은 "기록적인 수출과 경제 성장률에도 불구하고 그 온기를 체감하기 어렵다는 국민들이 계시다"라며 수출구조 다변화·새로운 성장동력 발굴 등을 통해 수출 1조 달러 시대를 포용 성장의 출발점으로 만들어야 한다고 짚었다.
아울러 "국민 생활비 절감 프로젝트 등 체감되는 민생 개선과 또 내수 산업 활성화에도 총력을 기울여야겠다"라며 "올해 남은 기간 이러한 대책 수립 시행에 정부 역량을 총집중 해야겠다"고 밝혔다.