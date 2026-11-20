큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석ㆍ보좌관 회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.11.20 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 20일 주재한 수석보좌관회의에서 "사소한 정치적, 그리고 사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 그런 우를 범해서는 안 되겠다"고 했다.중국 선전에서 열렸던 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 동안 사상 처음으로 미국·중국·러시아 3국 정상이 머리를 맞대고 국제정세 등을 논의한 점을 거론하면서 한 말이다.도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 정상회담에서 핵 군축과 한반도 문제 등에 관해 의견을 교환한 것으로 전해졌다. 다만, 미국이나 중국에서 각각 공개한 공동성명에는 북핵 문제를 포함한 한반도 현안에 대한 구체적 언급은 없었다.이에 대해 이 대통령은 "(미·중·러 3국 정상회담과 같은) 이러한 움직임이 우리에게 줄 영향에 대비해서 선전에서 미·중·러를 상대로 선제적이고 능동적인 외교활동을 전개했다"라며 "국제 정세의 변화가 야기할 파장을 면밀하게 사전 분석하고 모든 가능성에 철저히 대비해 나가야 겠다"고 했다.이 대통령은 특히 "한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아 나가야 한다"고 했다. 정당·정파 혹은 사익을 쫓아 분열·갈등해서는 국가적 운명이 달린 현안에서 주도권을 행사할 수 없다는 지적이다.이 대통령은 그러면서 "대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여 년 전의 약소국가가 아니다"라고 강조했다.이 대통령은 "(대한민국은) 세계인이 환호하는 문화 선진국이자 세계 5위의 군사력, 막강한 방위산업 기반과 자력 방위 역량을 자랑하는 선도국가"라며 "정부는 어떤 대외 환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고 국익을 수호하며 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어 나가겠다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 사상 첫 연간 수출 1조 달러를 달성한 것과 관련해서는 "수출 대국으로 불리는 일본은 물론 산업 혁명의 문을 열어젖힌 영국조차도 못 이룬 위업"이라며 "모두가 부지런한 우리 국민, 기업, 그리고 정부가 함께 이루어낸 성과"라고 평했다.다만 이 대통령은 "여기에 안주할 수는 없다"고 강조했다. 이 대통령은 "기록적인 수출과 경제 성장률에도 불구하고 그 온기를 체감하기 어렵다는 국민들이 계시다"라며 수출구조 다변화·새로운 성장동력 발굴 등을 통해 수출 1조 달러 시대를 포용 성장의 출발점으로 만들어야 한다고 짚었다.아울러 "국민 생활비 절감 프로젝트 등 체감되는 민생 개선과 또 내수 산업 활성화에도 총력을 기울여야겠다"라며 "올해 남은 기간 이러한 대책 수립 시행에 정부 역량을 총집중 해야겠다"고 밝혔다.