큰사진보기 ▲AI시대의 새로운 성교육 실천을 강조하는 <챗GPT 성교육> ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"네 나이에 그럴 수 있어, 괜찮아..."

"어리다 보니 호기심으로 그런 것 같아."

"애들끼리 장난치다 보니 그렇게 됐어요."

"다른 애들도 요즘 다 그러잖아요."

"원래 우리 애가 장난이 좀 심한 편인데 오해가 생긴 것 같다."

"이 일로 (남에게 피해를 주었을 때) 네가 무엇을 잘못했는지 깊이 고민해 봤으면 좋겠어. 이 행동은 분명 다른 사람에게 피해를 줬고 잘못했기 때문에 네가 스스로 책임져야 하는 행동이야. 그렇지만 그 과정에서 엄마아빠가 항상 같이 반성하고 함께 함께." (203쪽)

2018년 청소년과 아동을 사이버성범죄의 표적으로 삼은 'N번방 성착취 사건'은 앞으로도 얼마든지 재연될 가능성이 크다. 인공지능(AI) 등장으로 여학생 얼굴을 딥페이크 기술로 합성사진과 영상을 만들어 메신저에 올려놓은 아이들이 그것을 장난이었다고 말할 정도로 성범죄 인식과 판단이 붕괴된 상황이다.<챗GPT 성교육>은 챗GPT와 AI가 발전하면서 우리 아이들이 성범죄에 무방비로 노출되자 이에 대처하는 새로운 성교육을 강조하고 있다. 책은 특히 딥페이크 성범죄 등 AI 부작용에 주목하고 있다. 딥페이크는 AI 기술을 이용해 가짜 이미지, 오디오, 영상을 만드는 기술이다. 경찰청에 따르면 딥페이크 가해자의 70%가 10대 청소년이며, 피해자의 60% 역시 10대들이다.이 책은 성교육을 챗GPT 중심으로 소개하지만 다른 AI모델들도 디지털성범죄 위험성을 안고 있다. 저자는 인간이나 다름없는 AI가 아이들을 볼모로 잡고 있으며 그 부작용은 상상을 초월하고 있다고 진단하고 있다.이에 지속적인 성교육과 AI를 윤리적으로 활용토록 경각심을 부여하는 방법 외에는 없다고 주장하고 있다. 그러면서 이제 부모들이 걱정만 하고 있을 것이 아니라 성교육과 인성교육의 실천을 역설하고 있다. 백번 알아도 한 번의 '행동'이 중요하다는 것이다.그러나 부모 등 양육자들의 성교육 의식 수준은 이에 훨씬 못 미치고 있다는 것이다. 심지어 애써 자기 자식들은 디지털 성범죄와 전혀 무관하다며 성교육 자체를 폄훼하는 부모도 상당하는 것이다. 이 책 또한 도서관 사서들이 추천하는 도서지만 대출 횟수가 적은 것도 비슷한 맥락이다.저자는 현재 청소년들이 AI를 이용한 불법 합성물을 무차별적으로 퍼트리는 상황이 마치 재난 수준이어서 기존의 성교육은 전면 바뀌어야 하며 그러한 관점과 대책을 세계 최초로 이 책에 담았다고 주장하고 있다.성추행 등 성범죄 민감성이 낮은 애들은 AI에 휘둘리기 쉽다고 설명하고 있다. 이를 막으려면 부모 등 양육자들이 민감성과 감수성을 지니고 '경계'를 넘지 않도록 모범을 보여야 한다. 아이들이 성적 영상을 찾아보거나 합성한 타인의 몸 사진을 볼 때 성폭력이 될 수 있다고 분명히 가르쳐야 한다는 것이다.저자는 만약 위와 같은 상황을 맞아 성교육을 할 때 부모 등 양육자들이 아래와 같은 말과 표현을 특히 자제할 것을 조언하고 있다. 부모의 무지를 나타내고 자녀들에게 도리어 나쁜 영향을 줄 수 있다는 것이다.손주를 낳은 아들에게 이 책의 내용을 일부 소개했더니 매우 공감한다는 반응을 보였다. 태어나자마자 디지털 기기에 접근하기에 어려서부터 성범죄에 노출될 가능성이 크다며 어린이집에 가기 전부터 집에서 성교육과 인성교육을 질문과 대화를 통해 시도하겠다고 말했다.딥페이크 성범죄는 우리 아이들에게 시작에 불과하다고 한다. 최근 디지털 성범죄의 가해자와 피해자 모두 연령이 낮아지고 있다. 우리 아이들이 더 이상 AI 성범죄를 일으키거나 희생자가 되지 않도록 양육자들이 적극 나서야 한다. 용기와 믿음을 주는 부모들의 처신도 중요하다.책의 말미, 우리 아이들이 성범죄를 저지르고 타인에게 피해를 주었을 때 부모가 실수 자체로 아이를 판단하고 혼내지 말아야 한다는 대목이 인상적이다. 이와 함께 AI 시대의 성교육 책임을 강조하고 있다. 성범죄는 아무리 사소한 일이라도 모든 책임은 본인이 져야 한다는 걸 알려주되 부모가 아이와 함께 책임지며 본보기가 되는 것이 유일한 해법이라는 것이다.