충북도와 충북지방변호사회가 청주가정법원 조기 설치를 위해 공동 대응에 나섰다.
신용한 충북도지사와 이성구 충북지방변호사회장 등은 20일 도청 여는마당에서 만나 청주가정법원 설치 법안의 국회 통과를 위한 협력 방안을 논의했다.
현재 전국에는 서울·부산·대전·대구·광주·인천·울산·수원 등 8곳에 독립된 가정법원이 운영되고 있다. 전주가정법원은 2028년 3월, 창원가정법원은 2029년 3월 개원이 확정됐다. 청주지법과 춘천지법, 제주지법 관할 지역은 여전히 설치가 확정되지 않은 상태다.
충북은 독립된 가정법원이 없어 가사·소년사건 등을 청주지법 내 가사·소년사건 재판부가 담당하고 있다. 가정법원이 설치되면 사건 처리의 전문성과 연속성을 높이고 신속한 재판을 통해 도민에게 보다 질 높은 사법서비스를 제공할 수 있다.
충북은 가정법원 미설치 지역 가운데 인구가 가장 많고 관할 가사·소년사건 수도 많지만 어떤 이유때문인지 우선순위에서 밀려 있다. 상대적으로 인구가 적은 울산에도 가정법원이 있다는 점에서 충북 가정법원 설치를 더 미룰 근거가 없다.
지역 정치권과 법조계도 청주가정법원 설치에 힘을 보태고 있다. 충북도의회는 지난 7월 설치 촉구 건의안을 채택했으며, 이광희 국회의원 등 14명은 2024년 6월 '각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률' 개정안을 발의했다.
이성구 충북변호사회 회장은 "가정법원이 설치되면 연속성 있는 사건 진행과 신속한 재판이 가능해지고 다양한 후견·복지 프로그램도 지속적으로 운영할 수 있다"며 "도민에게 보다 질 높은 사법서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.
신 지사는 "청주가정법원 설치는 지역 간 사법서비스 격차를 해소하기 위한 중요한 과제"라며 "관련 법안이 국회 법제사법위원회를 조기에 통과하고 본회의 의결까지 이어질 수 있도록 국회, 충북지방변호사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.