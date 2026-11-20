큰사진보기 ▲사진=충북도 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도와 충북지방변호사회가 청주가정법원 조기 설치를 위해 공동 대응에 나섰다.신용한 충북도지사와 이성구 충북지방변호사회장 등은 20일 도청 여는마당에서 만나 청주가정법원 설치 법안의 국회 통과를 위한 협력 방안을 논의했다.현재 전국에는 서울·부산·대전·대구·광주·인천·울산·수원 등 8곳에 독립된 가정법원이 운영되고 있다. 전주가정법원은 2028년 3월, 창원가정법원은 2029년 3월 개원이 확정됐다. 청주지법과 춘천지법, 제주지법 관할 지역은 여전히 설치가 확정되지 않은 상태다.충북은 독립된 가정법원이 없어 가사·소년사건 등을 청주지법 내 가사·소년사건 재판부가 담당하고 있다. 가정법원이 설치되면 사건 처리의 전문성과 연속성을 높이고 신속한 재판을 통해 도민에게 보다 질 높은 사법서비스를 제공할 수 있다.충북은 가정법원 미설치 지역 가운데 인구가 가장 많고 관할 가사·소년사건 수도 많지만 어떤 이유때문인지 우선순위에서 밀려 있다. 상대적으로 인구가 적은 울산에도 가정법원이 있다는 점에서 충북 가정법원 설치를 더 미룰 근거가 없다.지역 정치권과 법조계도 청주가정법원 설치에 힘을 보태고 있다. 충북도의회는 지난 7월 설치 촉구 건의안을 채택했으며, 이광희 국회의원 등 14명은 2024년 6월 '각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률' 개정안을 발의했다.이성구 충북변호사회 회장은 "가정법원이 설치되면 연속성 있는 사건 진행과 신속한 재판이 가능해지고 다양한 후견·복지 프로그램도 지속적으로 운영할 수 있다"며 "도민에게 보다 질 높은 사법서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.신 지사는 "청주가정법원 설치는 지역 간 사법서비스 격차를 해소하기 위한 중요한 과제"라며 "관련 법안이 국회 법제사법위원회를 조기에 통과하고 본회의 의결까지 이어질 수 있도록 국회, 충북지방변호사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.