큰사진보기 ▲전임 김영환 충북지사 재임시절 건설된 충북도립파크골프장 부지내 내 불법으로 전용된 농지 및 산지에 대한 원상복구가 불가피해졌다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도(도지사 신용한)가 농지 및 산지를 불법으로 전용해 파크골프장을 건설한 부지에 대해 원상복구가 불가피해졌다.원상복구를 하지 않으면, 형사고발 까지 이어진다. 충북도가 불법으로 전용된 사유지를 매입해, 전용절차를 거쳐 합법적으로 골프장으로 다시 조성할 수 있다.합법화 되더라도 원상복구를 한뒤 다시 골프장 용도 공사를 거쳐야 하는 만큼 혈세낭비를 피할 수 없게 됐다.전임 김영환 충북도지사 시절 충북도는 청주시 내수읍 구성리 일원에 총사업비 47억 원을 투입해 청주시 청원구 내수읍 구성리 일원(옛 축산시험장 초지) 전체 면적 7만 722㎡(45홀 규모) 부지에 도립파크골프장을 조성했다.이 과정에서 사업구역 내에 포함된 일반 사유지 6필지(4048㎡)와 청주시 소유 시유지 1필지(99㎡) 등 총 7필지, 4147㎡에 대해 소유권이나 사용권을 확보하지 않은 채 공사를 강행해 골프장 부지로 전용했다.특히 무단 편입된 사유지는 지목상 농지와 산지 등으로, 파크골프장 조성을 위해서는 사전에 농지전용 및 산지전용 허가 등 관련 인허가 절차를 거쳐야 한다.하지만 충북도는 관련 인허가 절차를 전혀 거치지 않았다. 전용절차를 거치려면 사유지인 토지주의 동의를 받아야 하지만 일부 토지는 미등기인 상태로 소유자를 확인하는 것 조차 불가능했다.당연히 합법적으로 농지전용절차를 밟을 수 없는 상태였다.현행 농지법(제34조)과 산지관리법(제14조)은 농지와 산지를 본래 목적 외의 용도(체육시설·진입로 등)로 사용할 경우 관할 관청의 사전 허가나 협의를 받도록 엄격히 규정하고 있다.국가나 지자체가 시행하는 공공사업이라도 예외 없이 사전 협의 절차를 밟아야 한다. 특히 사유지의 경우 토지 소유자의 사용승낙서나 매수 등 권리 확보 증명이 선행돼야 인허가가 가능하다.이를 어기고 무단으로 농지나 산지를 전용할 경우 강력한 행정처분과 형사처벌이 동시에 뒤따른다.농지법상 불법 농지전용이 적발되면 원상회복 명령이 내려지며, 기한 내 이행하지 않을 경우 매년 토지가액의 20%에 해당하는 이행강제금이 반복 부과된다.형사처벌 수위도 농업진흥지역 내 농지는 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금, 농업진흥지역 밖 농지는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 달한다.산지관리법 역시 불법 산지전용 시 산림 복구명령과 함께 불이행 시 행정대집행(강제 복구 후 비용 징수)을 집행하도록 하고 있다.보전산지는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금, 준보전산지는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.충북도립파크골프장 조성 부지 내 일부 사유지의 농지법 및 산지법 위반 의혹과 관련해, 청주시 담당공무원은 원칙대로 처리하겠다는 입장을 밝혔다.청주시청 관계자는 취재진과의 전화통화에서 "도립파크골프장 내 사유지와 관련해 현재까지 시에 접수된 농지전용 허가 신청은 없었다"고 확인했다.이 관계자는 "불법 농지전용 행위가 적발되면 우선 원상회복 명령을 내리게 된다"며 "기한 내 이행하지 않으면 사법기관에 고발 조치하는 것은 물론, 고발과 별도로 이행강제금을 부과하게 된다"고 설명했다.이어 "해당 부지의 실제 이용 현황과 사실관계를 파악해 위법 행위가 발견되면 원칙대로 처리하겠다"고 덧붙였다.이에 대해 충북도 관계자는 "청주시에서 현장 확인 등을 거쳐 원상복구 명령을 내린다면, 그에 따르는 방향으로 검토할 것"이라고 밝혔다.적법하게 진행되어야 할 충북도 행정이 탈법으로 이어지면서, 소중한 세금이 낭비되는 상황을 피할 수 없게 됐다.