큰사진보기 ▲한국교육과정평가원이 공개한 2027학년도 대학수학능력시험 국어 문제지 일부. 연안 이씨의 <부여노정기>에서 은진미륵이 나오는 행 앞에 ㉣ 표시가 붙어 있다. (한국교육과정평가원 문제지 캡처) ⓒ 서준석 관련사진보기

"노성현 은진미륵 이제야 친히 보고."

큰사진보기 ▲1872년 <은진지도>. 빨간 원 안에 관촉사 은진미륵을 그린 부분이 보인다. 원은 독자가 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 덧붙였다. (서울대 규장각한국학연구원 소장 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올해 부처님오신날을 앞두고 찍은 논산 관촉사 전경. 경내에 걸린 오색 연등 앞에 석조미륵보살입상이 서 있고, 멀리 계룡산 자락이 보인다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"이제야 친히 보고."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

조선 후기 연안 이씨가 부여로 가는 길에 은진미륵을 보고 남긴 말이다. 이 구절이 담긴 <부여노정기>는 지난 19일 치른 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 공통 문학 31~34번 문항의 (가) 지문으로 출제됐다.32번의 한 선택지는 이 구절을 익히 알던 은진미륵을 처음으로 직접 보았다는 뜻으로 풀이했다. 그런데 불상 이름 앞에는 왜 '노성현'이 붙었을까. 조선시대 기록과 지도에서 관촉사가 속한 고을은 은진현이었다.서울대 규장각한국학연구원이 소장한 1872년 <은진지도>를 펼치면 향교 왼쪽, 반야산 자락에 작은 불상이 보인다. 그 곁에는 '미륵(彌勒)' 두 글자가 적혀 있다. 조선 전기의 기록도 같은 고을을 가리킨다. <세종실록>에서 고을의 지리를 다룬 부분에는 은진현 북쪽의 절에 돌로 만든 미륵상이 있다고 나온다. <신증동국여지승람>도 반야산 관촉사를 은진현의 절로 소개했다. <세종실록>은 은진현과 노성의 옛 이름인 이산현을 서로 다른 고을로 기록했다.문경호 국립공주대학교 역사교육과 교수는 은진미륵이 노성현에 속한 적은 없다며, 연안 이씨가 고을 이름을 잘못 적었을 가능성이 있다고 봤다. 은진이 이웃 고을과 합쳐진 적은 있다. 1646년(인조 24년) 은진·연산·이산 세 고을이 은산현으로 합쳐졌다가 1656년(효종 7년) 다시 나뉘었다. 연안 이씨가 부여로 떠나기 140여 년 전의 일이다.'노성현'은 수능 출제 전에 나온 논문에서도 확인된다. 연구자 김동연은 2024년 전남대 인문학연구원이 펴낸 학술지 <가족과 커뮤니티>에서 이 구절을 옛 표기 그대로 "노셩현 은진미륵 이제야 친히 보고"라고 인용했다. 가사에는 부여의 백마강과 고란사가 은진미륵보다 먼저 나온다. 지명이 나오는 순서만으로 일행이 어느 길을 밟았는지 알기는 어렵다. 연안 이씨가 길에서 거친 고을을 적은 것인지, 불상이 노성현에 있다고 여긴 것인지는 이 한 줄만으로 판단하기 어렵다.연안 이씨가 길을 나선 것은 1800년이다. 아들 류이좌가 부여현감에 임명되자 남편과 함께 안동 하회에서 아들의 부임길에 올랐다. 옥천에서는 30년 만에 만난 동생의 손을 잡고 울었다. 옛이야기를 다 나누기엔 갈 길이 멀었다. 연산에서는 말을 바꿔 길을 재촉했다. 당시 연산현에는 공무로 오가는 관리에게 말을 내주던 평천역이 있었다. 지금의 논산시 부적면 반송리 일대다. 가사에는 '연산에서'라고만 적혀 있어 일행이 평천역에서 말을 바꿨는지는 확인하기 어렵다.옛 지도에 작게 그려진 불상은 지금도 충남 논산시 관촉동 관촉사에 서 있다. 전체 높이 18.12m의 국보 '논산 관촉사 석조미륵보살입상'이다. 연안 이씨는 부여로 떠난 지 약 2년 뒤 그 길에서 보고 겪은 일을 한글 가사로 남겼다. 익히 알던 미륵을 눈앞에서 마주한 대목에는 이렇게 적었다.