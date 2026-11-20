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큰사진보기 ▲아이들로 이어진 인연. ⓒ attila61 on Unsplash 관련사진보기

막내가 태어나던 해부터 지금까지 30년 동안 인연을 이어온 여섯 가족이 있다. 같은 아파트에 살면서 비슷한 또래의 아이들을 키우다 자연스럽게 알게 된 사이다.당시 아이들이었던 15명은 이제 30년 전 부모들과 비슷한 나이가 됐다. 결혼해 아이를 낳은 자녀들도 있고, 아직 결혼하지 않은 자녀들도 있다. 부모 세대가 함께했던 모임의 모습은 이제 자녀 세대에서도 이어지고 있다.아이들이 어렸을 때는 여름휴가를 함께 떠났고, 주말이면 가족들이 모여 식사를 했다. 학교 소풍이 있는 날에는 함께 김밥을 싸서 공동 도시락을 준비하기도 했다. 아이들의 나이 또래가 비슷했지만 사교육이나 공부에 관한 이야기를 나눈 기억은 거의 없다. 아이들이 모임의 매개체가 된 것은 사실이지만, 실제로는 어른들의 친목 모임에 더 가까웠다.시간이 흐르면서 서로를 부르는 호칭도 달라졌다. 아이들이 어렸을 때는 서로를 '누구 엄마'라고 불렀지만, 아이들이 성장하면서 자연스럽게 이름 뒤에 '씨'를 붙여 부르기 시작했다. 나이가 가장 어린 나는 지금도 언니라는 호칭을 붙인다. 아이들을 중심으로 맺어진 관계가 이제는 어른들 각자의 관계로 자리 잡은 것이다.30년이라는 시간 동안 가족들의 생활 터전도 달라졌다. 호주로 떠난 가족도 있고 파주와 용인에 자리 잡은 가족도 있다. 각자 다른 곳에서 바쁜 일상을 살아가지만 특별한 일이 있을 때면 다시 한자리에 모인다.지난주에는 2세대 15명 가운데 한 아이의 결혼식이 있었다. 오랜만에 만난 가족들은 지난날의 이야기를 나누고 아이들의 근황을 전했다. 담소를 나누던 중 가을 여행 이야기가 나왔고, 자연스럽게 1박 2일 여행을 계획하게 됐다.여행 일정과 숙소 예약은 막내인 내가 맡았다. 모두의 일정을 맞춰 날짜를 정하지만 부득이하게 참석하지 못하는 사람이 생기기도 한다. 그럴 때는 무리하게 일정을 바꾸지 않고 계획대로 진행한다. 모두의 일정을 맞추려다 여행 자체가 무산된 경험을 여러 차례 겪은 뒤 터득한 방법이다. 이번 여행은 여자들끼리만 다녀오기로 했다. 한 언니는 부득이한 일로 참석하지 못하였다. 아쉬움은 있었지만 다음을 기약하며 예정대로 여행을 진행했다.이번 여행은 양평으로 다녀왔다. 양평 소노벨을 숙소로 정하고 용문사와 남양주 북한강변까지 둘러보는 1박 2일 일정이었다. 각자 바쁜 일상에서 벗어나 함께 움직이고 식사를 하며 이런저런 이야기를 나눴다. 오랜만에 만나서인지 웃음이 끊이지 않았다. 저녁 식사를 마친 뒤에는 둘러앉아 고스톱을 쳤다. 누가 이기고 졌는지를 두고 웃고 떠들다 보니 시간 가는 줄 몰랐다.나이가 들면서 대화의 주제도 달라졌다. 건강 관리와 노후 생활이 주요 관심사가 됐다. 서로의 경험을 나누다 보면 미처 몰랐던 정보도 얻게 된다. 하지만 빠지지 않는 이야기가 있다. 아이들이 어렸을 때 함께 지내며 겪었던 일들이다. 오래전 에피소드는 한번 시작하면 끝이 없다. 당시에는 심각했던 일도 지금은 웃으며 꺼내는 추억이 됐다.주변에서는 가족도 아닌 여섯 가족이 30년이라는 긴 시간 동안 관계를 이어올 수 있었던 이유를 궁금해한다. 여러 가족이 오랜 시간 한 관계를 유지한다는 것은 생각보다 쉽지 않다. 때로는 서로의 생각이 달라 의견 조율이 어려워 아슬아슬한 순간도 있었고, 간혹 서로에게 실수하는 일도 있었다.하지만 이 모임이 깨지기를 바라는 사람은 없었다. 완벽한 사람은 없듯이 서로의 입장을 이해하려 했고, 한두 번 그런 일이 반복되다 보니 자연스럽게 서로를 보듬게 되는 분위기가 만들어졌다. 한 사람이 만들어가는 관계가 아니라, 여러 사람이 동행했기에 가능했을 것이다.내년에는 또 하나의 특별한 자리를 계획하고 있다. 1세대와 2세대, 그리고 3세대가 한자리에 모여 함께 축하하는 자리다. 부모들의 인연에서 시작된 관계가 자녀와 손주 세대까지 이어지고 있다는 것을 함께 확인하는 자리가 될 것이다.여행을 마친 오후 나는 곧바로 출근했다. 몸은 피곤했지만 1박 2일 동안 함께 나눈 웃음과 대화에서 얻은 기운은 오래 남았다. 앞으로 함께할 30년을 계획하며 각자의 자리로 돌아간다. 다시 일상을 살아가는 힘을 얻는다.