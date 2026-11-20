큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석ㆍ보좌관 회의에서 최근 사회 문제화된 AI를 활용한 시험 부정에 대해 발언하고 있다. 2026.11.20 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 20일 주재한 수석보좌관회의에서 인공지능(AI) 활용 부정행위를 막기 위한 국가시험제도 전면 개편을 주문했다.이 대통령은 이날 "이번 수능은 우리에게 큰 숙제를 남겼다. 인공지능 기술의 급속한 발전으로 과거에는 미처 예상하지 못했던 문제들이 산업과 일자리를 넘어 일상 곳곳에 등장하고 있다. 어제 우리가 그 현실을 목도했다"면서 이같이 밝혔다.이 대통령은 특히 "국민의 삶과 운명을 좌우하는 각종 시험 평가, 채용 등의 불공정을 초래하는 구조적이고 중차대한 문제가 이미 발생했고 또 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상된다"며 "공개 시험이 기회와 자원 배분에 큰 영향을 미치는 대한민국에서 인공지능을 악용한 부정행위는 공정성과 신뢰성을 훼손해서 우리 사회의 기본 질서를 뒤흔드는 중대한 범죄행위"라고 지적했다.이어 "기존의 통상적인 방법으로는 더 이상 인공지능과 첨단 장비를 악용한 부정행위를 효과적으로 막기 어려운 것 같다"며 "변화된 환경에 맞게 국가시험제도를 A부터 Z까지 전면적으로 신속하게 개편해야겠다"고 말했다.구체적으로는 "수능뿐만 아니라 공공과 민간에서 시행되는 모든 시험과 평가의 공정성 담보를 위한 과감한 대책과 협조 체제를 빈틈없이 구축해 주기 바란다"라며 "해외 대응 사례 또 관련 기술 동향, 전문가들의 제안, 그리고 우리 국민 개개인의 의견까지도 빠짐없이 검토해서 완벽한 종합 대책을 최대한 신속하게 마련해 주시기 바란다"고 했다.이 대통령은 이 중 '신속성'을 거듭 강조했다. "국가시험만 해도 800종이란 얘기가 있고 그 외 여러 영역에서 시험과 평가들이 이뤄지기 때문에 국민들이 걱정을 하고 있다. 실제 일부가 그런 부정행위를 지금 이 순간에도 저지르고 있을 가능성이 많다"는 지적이었다.이와 관련해 이 대통령은 "어제 온 국민의 관심 속에 국가 역량을 총동원해서 대비책을 세우는 와중에도 계속 위반 행위가 발생한다"라며 "저는 (위급재난)문자를 세 번이나 보냈는데도 마지막까지 걸리는 수험생이 있다는 사실이, 조금은 예상했습니다만, 참 놀라웠다"고 했다.그러면서 "앞으로도 계속 이런 일은 벌어질 거라고 각오해야 되지 않을까 싶다"며 "부정행위 탐지·차단에 필요한 기술 개발, 시험 관리 기준 강화, 시험장 감독 체계 개선, 부정행위 재발 방지책, 위반 행위에 대한 강력한 처벌 기준 수립을 위해 민관이 긴밀하게, 신속하게 움직여 주시기 바란다"고 말했다.이 대통령은 "이미 진행된 시험과 평가의 부정행위에 대해서도 철저한 조사와 엄중한 단죄가 있어야 한다"면서 "행정력과 예산을 아끼지 말기 바란다"고도 주문했다. 수능 외 다른 시험과 관련해 제기된 의혹들에 대한 수사나 조사도 필요하다는 언급이었다.이 대통령은 "전 국민적 관심과 국가 차원의 총력 대응 대비 속에서 치러진 이번 수능에서조차 처음부터 끝까지 굳이 범죄적 범죄 행위를 강행하는 사례들이 있었다"라며 "이에 대해서는 우리 국민들이 공감, 납득할 수 있는 수준으로 반드시 일벌백계해 주시기 바란다"고 말했다.아울러 "위기는 기회이기도 하다. 좀 혼란이 있긴 했지만 이런 제보와 사안들이 발생해 짧은 시간이었지만 나름 유효한 대책들을 세웠다"라며 이번에 겪은 이 홍역이 앞으로 더 공정하고 합리적인 인공지능 시대를 여는 백신이 될 수 있도록 힘을 모아 나가길 바란다"고 당부했다.한편, 이 대통령은 수능 부정행위 차단을 위한 위급재난문자 발송 결정을 이해해 준 국민들에게 따로 감사를 표했다.이 대통령은 "사실 국가의 기본적인 기능을 이런 시험 감독에 쓸 수 있냐는 반론도 있지만 50여만 명이 되는 우리 학생들의 공정한 시험 관리도 재난 관리 못지않게 중요한 일이라 생각했다"라며 "국민 여러분께서 용인하고 이해해 주셔서 감사드린다"고 밝혔다.또 "수능 시험을 치른 수험생 여러분, 함께 마음을 졸이셨을 학부모님들 모두 고생 많으셨다"며 "공정한 시험 관리에 최선을 다해 주신 전국의 교직원과 관계 공직자 여러분께도 깊이 감사드린다"고 밝혔다.