큰사진보기 ▲진보당이 20일 서울 서초구 대법원 정문 앞에서 '내란 면죄부 대법원 규탄 및 조희대 탄핵 촉구 긴급 기자회견'을 열고 국회가 즉각 조희대 대법원장 탄핵소추에 즉각 나설 것을 요구한 가운데 김종훈 대표가 발언하고 있다 ⓒ 김종훈 관련사진보기

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진보당이 20일 서울 서초구 대법원 정문 앞에서 '내란 면죄부 대법원 규탄 및 조희대 탄핵 촉구 긴급 기자회견'을 열고 국회가 즉각 조희대 대법원장 탄핵소추에 즉각 나설 것을 요구했다.전날인 19일 대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 상고심에서 징역 15년을 선고한 원심을 깨고 일부 무죄 취지로 사건을 서울고등법원에 돌려보낸 데 따른 당 차원의 대응이다.이날 기자회견에는 김종훈 당대표, 신창현 사무총장, 장진숙 정책위의장, 김현종·송영주·정태흥 최고위원, 이해지 청년진보당 대표 등 당 지도부와 윤종오 원내대표, 전종덕 원내부대표 등 원내 의원단이 참석했다.김종훈 당대표는 한덕수 전 총리가 계엄 선포 전 포고령을 확인하고도 국무회의 정족수를 채우기 위해 국무위원들을 소집했던 정황을 지적하며 "쿠데타를 합법화할 절차를 알려준 행위가 어떻게 무죄가 될 수 있느냐"고 반문했다.이어 "사법부가 내란을 막아낸 국민의 편이 아니라 권력자의 의도를 선해(좋게 해석)하며 법기술을 부리고 있다"며 "국민은 목숨 걸고 민주주의를 지켰는데 사법부는 내란이 일어났을 때 무엇을 했고 내란 청산의 과정에서 도대체 무엇을 하고 있는 것인가"라고 물었다.그러면서 "12.3 내란의 역사를 올곧게 기억하고 바로 세우는 것이 대한민국 민주주의를 지키는 일"이라며 "진보당은 사법부를 바로 세우고 내란청산의 길로 흔들리지 않고 가겠다"고 강조했다.윤종오 원내대표는 "어제 조희대 대법원은 한덕수의 내란중요임무 종사 혐의 일부를 무죄취지로 파기환송했는데 너무나 분노스럽다"고 지적했다.이어 "내란범죄자 한덕수를 부활시키기 위해 12월 3일 그날의 행위를 오히려 '국헌문란'이 아니라'국헌을 지키려는 것'으로 볼 수 있다는 궤변까지 끌고왔다"며 "이는 내란단죄를 바라는 국민의 여망을 정면으로 배신한 것이고 목숨을 걸고 헌정질서를 지켜낸 국민의 뜻을 저버린 것"이라고 규정했다.그러면서 "대한민국 국민 그 어느 누구도 조희대에게 내란범죄를 부활시킬 권한을 주지 않았다"며 "국민이 부여한 사법부의 권한으로 국민을 배신하고, 사법부에 대한 국민신뢰를 바닥으로 떨어트린 조희대에게 남은 것은 이제 '탄핵'뿐"이라고 목소리를 높였다.진보당은 기자회견문 낭독을 통해 ▲한덕수 전 총리 사건 파기환송 판결 규탄 ▲내란 책임을 축소한 조희대 대법원장 탄핵 ▲국회의 즉각적인 탄핵소추안 발의 등을 촉구했다.