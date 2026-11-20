최근 읽은 소설 한 편이 오래 마음에 남았다. 김애란 작가의 단편 <좋은 이웃>이다. 집값이 치솟던 시절의 아파트를 배경으로, 소설 속 화자는 이렇게 고백한다.
젊은 시절, 나는 '사람'을 지키고 싶었는데 요즘은 자꾸 '재산'을 지키고 싶어집니다. (…) 얼마 전 남편이 내게 말했습니다. "우리가 잘살게 되면 남을 돕고 살자." 그런데 여보, 우리가 잘살게 되면 우리가 '더' 잘살고 싶어지지 않을까? 그때도 이웃이 생각날까? 그저 약간의 선의와 교양으로 가끔 어딘가 기부하고, 진보 성향의 잡지를 구독하는 정도로 우리가 좋은 이웃이라 착각하며 살게 되지는 않을까?
이 대목에서 한참 멈췄다. 나도 그 말을 해 본 적이 있다. 형편이 나아지면, 여유가 생기면, 은퇴하고 나면. 내 선의는 늘 미래형이었다. 그런데 '잘살게 되는' 날은 좀처럼 오지 않는다. 막상 그날이 오더라도 소설 속 화자의 말처럼 그때는 '더' 잘살고 싶어질지 모른다. 남의 욕망은 탐욕 같고 내 욕망만 생존 욕구처럼 느껴지는 마음은 나에게도 낯설지 않다.
그래서 그날을 기다리지 않기로 했다. 지난해 <오마이뉴스>에 직업계고 이야기를 쓰고 받은 원고료로 첫 장학금을 만들었고(관련기사: "한 번도 장학금 못 받은 학생 찾습니다" 학교를 공동체로 되돌린 50만원
, https://omn.kr/2g3cy), 올해 6월에는 두 번째 장학금을 전했다(관련기사: 마운드에서 교실로 이어진 '작은 호의'
, https://omn.kr/2irl6). 그리고 이번 2026년 2학기, 세 번째 장학생으로 2학년 김민수(가명) 학생을 선정했다. 다음 주에 장학증서를 전할 예정이다.
작은 돈이라서 미룰 수 없었다
50만 원은 큰돈이 아니다. 내 삶을 바꾸지도 못하고, 받는 아이의 삶을 극적으로 바꾸지도 못한다. 그런데 바로 그 작은 액수 덕분에 '잘살게 되면'이라는 유예를 건너뛸 수 있었다. 거창한 기부를 할 만한 형편이 되기를 기다렸다면 나는 아직도 기다리고 있었을 것이다.
첫 기사에서 나는 이 장학금을 매 학기 이어 가겠다고 썼다. 써 놓고도 조금 겁이 났다. 글은 쉽게 쓰지만 약속은 지키기 어렵다. 학교 일은 늘 급한 일로 넘쳐나고, 원고료가 모일지도, 기사가 채택될지도 장담할 수 없었다.
좋은 일을 한 번 하는 건 어렵지 않다. 마음이 움직인 날, 형편이 맞은 날이면 누구나 할 수 있다. 하지만 한 번으로 끝난 선의는 받은 사람에게도 '운 좋았던 일'로만 남는다. 두 번째가 되면 의지가 보이고, 세 번째가 되면 아이들이 그 일을 기다리기 시작한다. "학교가 너를 기억한다"는 말은 한 번 할 때보다 꾸준히 지킬 때 비로소 믿을 만한 말이 된다.
선발 기준은 크게 바꾸지 않았다. 고등학교 입학 후 장학금을 한 번도 받아 본 적 없는 학생, 그중에서도 서울·경인 지역 밖에서 올라와 기숙사에서 1년 이상 생활한 2학년 학생이다. 성적 장학금도, 복지 장학금도 비켜 가는 아이들이 "이번에도 내 차례는 아니겠지" 하며 스스로를 지우지 않도록, 문을 한 번 더 열어 두었다.
민수의 신청서
이번 공고에는 8명이 신청했다. 그 숫자가 반가웠다. 스스로를 지우던 아이들 가운데 여덟 명이 손을 들었다는 뜻이기 때문이다. 장학선정위원회의 심사를 거쳐 민수가 선정됐다. 반가운 만큼 마음도 무거웠다. 여덟 명 가운데 한 명밖에 고를 수 없다는 것이 이 장학금에서 가장 마음 아픈 대목이다.
민수의 집은 전남의 어느 군이다. 한 달에 한 번 기숙사를 퇴소하는 날이 아니면 집에 다녀오기 어려운 거리다. 민수는 신청서에 이렇게 썼다.
학교랑 집이 멀어서 기숙사를 사용하는데 통학도 편하고 필요한 물건을 챙겨올 수 있어서 좋다. 학습실을 이용해 늦은 시간에도 친구들의 휴식과 잠을 방해하지 않아도 되고 밝은 곳에서 공부하는 분위기가 좋아서 공부에 집중이 더 잘 되는 것 같다. (…) 무엇보다 친구와 시간을 같이 보내기 때문에 모르는 문제를 물어보며 서로 도움을 주는 것이 가장 크다고 생각한다.
나는 그동안 기숙사 아이들을 주말마다 텅 빈 방을 지키며 '혼자 버티는' 아이들로 그려 왔다. 틀린 말은 아니다. 집이 멀다는 건 그만큼 혼자 감당할 일이 많다는 뜻이다. 그런데 민수의 글에는 결핍에 대한 하소연이 한 줄도 없었다. 대신 그 자리에 친구가 있었다.
오래 눈이 머문 건 "친구들의 휴식과 잠을 방해하지 않아도 되고"라는 구절이었다. 늦은 밤 공부를 하고 싶을 때 민수는 자기 공부만큼이나 룸메이트의 잠을 생각한다. 그래서 학습실로 간다. 그리고 그곳에서 모르는 문제를 친구와 묻고 답한다. 민수는 그것이 기숙사 생활에서 "가장 크다"고 썼다.
<좋은 이웃>의 화자는 "그때도 이웃이 생각날까?" 하고 묻는다. 잘살게 된 뒤에도 남을 생각할 수 있을지 자신 없어 하는 어른의 질문이다. 그런데 고등학교 2학년 민수는 잘살게 될 날을 기다리지 않는다. 지금 자기가 가진 것 안에서 이웃의 잠을 지키고, 아는 것을 나눈다. 신청서를 내려놓으며 조금 부끄러워졌다. 어른인 내가 '언젠가'로 미뤄 온 질문에 한 아이가 이미 답하고 있었다. 좋은 이웃은 형편이 나아진 뒤에 되는 것이 아니라 이렇게 지금 되는 것이었다.
'나라면 어땠을까'라는 질문
소설의 화자는 끝내 피하고 싶었던 질문 앞에 선다. '나라면 어땠을까?' 집값이 오르는 시장에서 이익을 본 쪽이 나였다면, 지금과 같은 질문을 던질 수 있었을까.
나는 이 질문을 학교로 가져와 본다. 만약 내가 이 사회에서 운 좋게 앞서간 사람이기만 했다면, 지금처럼 '한 번도 장학금을 받지 못한 아이'를 떠올릴 수 있었을까. 우리 교육은 오랫동안 능력주의에 길들여져 왔다. 앞선 사람은 자기 자리가 오롯이 자기 노력의 결과라고 믿기 쉽고, 뒤처진 사람은 그 자리가 오롯이 자기 탓이라고 믿기 쉽다. 이 장학금의 기준을 성적도 가난도 아닌 '한 번도 받아 보지 못한 경험'으로 정한 것도 그래서였다. 뒤처진 자리가 전부 그 아이의 탓은 아니라고 말해 주고 싶었다.
2학기의 직업계고는 분주하다. 3학년은 현장실습과 취업으로 학교를 떠날 채비를 하고, 2학년은 그 뒷모습을 보며 1년 뒤의 자신을 그려 본다. 자격증 시험, 취업 면접, 기능경기대회. 스포트라이트는 이번에도 '결과'를 낸 아이들에게 쏠리기 쉽다. 하지만 학교를 지탱하는 건 민수처럼 친구의 잠을 배려하고 모르는 문제를 함께 붙드는 평범한 성실함이다. 성적표에는 적히지 않는 그 성실함을 학교만큼은 알아봐 주어야 한다고 생각한다.
좋은 이웃이라는 착각 대신, 멈추지 않는 고민
그렇다고 이 장학금으로 내가 좋은 이웃이 되었다고 말할 생각은 없다. 가끔 기부하고 좋은 잡지를 구독하는 정도로 스스로를 좋은 이웃이라 여기는 착각. 소설이 경계하는 그 착각에서 나도 자유롭지 않다. 한 학기에 한 번 50만 원을 건네는 일이 혹시 내 마음을 편하게 하려는 일은 아닌지 스스로 묻는다.
김애란 작가는 어느 인터뷰에서 좋은 이웃을 "나의 이익과 이웃의 생명이나 안전을 저울질해야 하는 순간에 그래도 고민하는 사람"이라고 말했다. 정답을 가진 사람이 아니라 고민을 멈추지 않는 사람이라는 뜻일 것이다. 그렇다면 매 학기 장학금의 문을 여는 일은 내가 착한 사람이라는 증명이 아니라, 그 고민을 멈추지 않겠다는 나 자신과의 약속에 가깝다.
그 고민을 붙들어 주는 것이 내게는 글쓰기다. 처음에는 마음을 다스리려고 썼고, 지금은 직업계고 아이들의 목소리를 세상에 전하려고 쓴다. 내가 쓴 글이 원고료가 되고, 원고료가 장학금이 되고, 장학금은 다시 아이들의 목소리가 되어 돌아온다. 첫 장학생은 "저도 보였군요"라고 말했고, 이번에 민수는 "서로 도움을 주는 것이 가장 크다"고 썼다. 장학금을 주는 사람은 나였지만, 배운 사람도 나였다.
다음 주, 민수에게 장학증서를 건네며 이 말을 꼭 해 주고 싶다. 네 신청서 덕분에 좋은 이웃이 무엇인지 다시 배웠다고.
다음 학기에도 문을 열 것이다. 잘살게 되면이 아니라, 지금 할 수 있는 만큼. 그러려면 계속 써야 한다. 이 기사도 그 약속의 일부다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.