큰사진보기 ▲아이부키의 두 번째 스윙 스페이스 프로젝트 '무주공간 문래'가 펼쳐질 서울 영등포구 문래동5가 19-8번지 창고 실내 모습. ⓒ 스윙스페이스 홈페이지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 8월 31일 금샘미술관에서 열린 전시 ‘달콤한 허기, It’s not enough’에서 자신의 작품을 매만지고 있는 황인선 작가. ⓒ 황인선 관련사진보기

"기자님, 거기 가보세요. 대박이에요."

"철거는 내년 2월인데, 사업 일정에 차질을 주지 않으려 올해 연말까지만 머물기로 했어요. 9월부터 12월까지 꼬박 4개월을 쓸 수 있는 셈이죠. 가능성? 충분합니다. 무엇보다 작업실이 절실한 작가들에겐 없어서 못 구할 만큼 매력적인 공간이에요(웃음)."

"큰 작품을 만들기 위해 여러 조각으로 쪼갠 뒤 나중에 이어 붙여야 했던 작은 작업실과 달리, 탁 트인 이곳에서는 크기나 높이에 얽매이지 않고 한 번에 자유롭게 작업을 펼칠 수 있겠다 싶었어요. 너무 좋았어요."

큰사진보기 ▲2007년 국립현대미술관 과천관 로비 천장에 걸린 황인선 작가의 작품, '기념비적 김치'. 황인선 작가의 또다른 대형 김치를 12월 14일부터 무주공간 문래에서 볼 수 있다. ⓒ 황인선 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 09월 29일 진행된 작가들 미팅. 책상 가운데(왼쪽에서 4번째)가 황인선 작가다. ⓒ 스윙스페이스 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울특별시 영등포구 문래동5가 19-8번지에 위치한 창고건물에서 미술작가들의 작업공간 겸 전시공간으로 활용하는 모습. 2026년 11월 8일. ⓒ 스윙스페이스 인스타그램 관련사진보기

"임대주택에 대한 편견의 모양새는 제각각이지만, 밑바탕에는 은근히 낮춰 보는 시선이 깔려 있잖아요. 철거를 앞둔 공간이든 새로 임대주택이 들어설 자리든, 예술가들의 창작과 전시, 다채로운 문화 행사가 펼쳐지고 사람들이 모여드는 장면을 만들어보고 싶어요. 그렇게 공간을 잘 쓰고 유쾌하게 살아가는 모습이 늘어나, 임대주택을 바라보는 사회의 시선도 조금씩 달라진다면 그 역시 우리 회사와 사회가 얻는 큰 소득이겠죠."

큰사진보기 ▲주식회사 아이부키의 두 번째 스윙 스페이스 프로젝트 '무주공간 문래'가 펼쳐진 서울 영등포구 문래동5가 19-8번지 일대 전경. ⓒ 스윙스페이스 홈페이지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 연희문고에도 실립니다

공백기. 어떤 활동이나 경력, 관계 등이 일시적으로 중단되어 비어 있는 기간. 취업 준비생이나 직장인이 학업이나 직장을 잠시 쉬면서 다음 단계를 준비할 때, 또는 연예인이 다음 작품이나 앨범을 내기 전까지 활동을 멈추는 시기를 가리킬 때 많이 사용하는 단어다.건물에도 공백기가 있다. 새 주인을 찾지 못해 공실로 남았거나, 철거와 재건축을 앞두고 불이 꺼진 채 멈춰 선 시간이다. 서울시에 따르면 2025년 하반기 안전 점검 대상에 오른 철거 예정 공사 현장만 약 900곳에 이른다.지난 10월 20일, 월간 작은도시이야기 발행인 고대웅 작가와 함께 공백기에 들어선 건물을 찾았다. 서울 영등포구 문래동5가 19-8번지 지상 2층 건물. 포털지도에 '대창'으로 표기된 이곳은 1998년부터 2026년 9월까지 주식회사 대창이 소유했고, 2003년부터 창고시설로 쓰였다.연면적 약 250평(1층 229.4평, 2층 22.1평) 규모에 10m를 훌쩍 넘기는 층고, 기둥 하나 없이 탁 트인 1층 구조. '정직'이라는 사훈과 '작업 전후 스트레칭' 포스터, 원자재와 환율 기록이 빼곡히 붙은 벽은 이곳이 지나온 28년의 세월을 짐작하게 했다.운영 중이던 이 건물이 공백기에 들어선 건 올해 여름. 오랜 시간 자리를 지키던 창고를 철거하고 그 자리에 새 임대주택을 짓기로 결정하면서 불이 꺼진 채 멈춰 서게 된 것이다. 그런데 멈춰 선 이 공간에 '잠깐만' 불을 켜겠다고 나선 이들이 있다.황인선 작가를 중심으로 모인 미술작가 10명, 그리고 올해 연말까지 이곳을 무상으로 내어준 임대주택 시행사 아이부키의 이광서 대표다.작가들은 12월 31일까지 이곳을 작업실 겸 전시 공간으로 쓰고, 12월 14일부터 '오픈 스튜디오'를 열어 작품과 작업 현장을 시민들에게 공개한다. 이광서 대표는 기둥 없이 탁 트인 건축적 특징과 건물 공백기의 서사를 겹쳐 프로젝트 이름을 '무주공간 문래'로 지었다. 기둥 주(柱)를 쓴 '無柱空間(무주공간)'이자, 주인 주(主)를 쓴 '無主空間(무주공간)'이다.건물의 공백기를 허투루 보내지 않기 위해 손잡은 시행사 대표와 작가들의 특별한 만남을 들여다봤다. 지난 10월 20일 서울 문래동 현장에서 만난 황인선 작가와의 대화, 그리고 11월 18일 황 작가·이광서 대표와 각각 나눈 전화 인터뷰를 바탕으로 정리했다.현장에 가기 전 이광서 대표는 이렇게 말했다. 하지만 막상 창고에 들어선 기자는 '철거 예정'이라는 선입견 탓인지, 곧 사라질 낡은 창고에서 그가 말한 '대박'을 단번에 읽어내지 못했다.반면 텅 빈 창고에서 황인선 작가를 비롯한 예술가들은 전혀 다른 가능성을 발견했다.황 작가를 단번에 사로잡은 것은 10m가 넘는 높은 천장과 내부를 가로막는 벽이나 기둥 없이 한눈에 펼쳐진 구조였다. 방으로 잘게 나뉜 일반 건물에서는 시도하기 어려웠던 '시원한 작업'이 가능한 곳이었기 때문이다.밥과 김치를 소재로 회화·판화·설치 작업을 해온 황 작가는 캔버스에 밥풀을 붙여 풍경을 만들고, 한지로 떠낸 배춧잎을 모아 거대한 김치를 빚어 전시장 천장에 매단다. 식탁 위에서 늘 내려다보던 김치를 전시장 천장에 매달아, 관객이 고개를 들어 올려다보게 만드는 식이다.널찍한 공간을 갈망한 건 황 작가만이 아니었다. 이번에 무주공간 문래에 함께 참여하고 있는 6명의 작가 역시 기존 작업실의 가장 큰 한계로 '협소한 물리적 공간'을 꼽았다.역설적이게도 '곧 사라질 곳'이라는 한시적 조건도 작가들에게 심리적 해방감을 안겼다. 조아현 작가는 "어차피 철거될 벽에 그림을 그리고 도망치는 기분이었다"며 "남겨야 한다는 부담이 사라지니 브레이크가 풀린 듯 완성도보다 작업의 고유성에 다가갈 수 있었다"고 말했다.투박한 설비와 세월의 흔적 역시 영감이 됐다. 현장을 찾은 그래피티 작가 다솔은 "매끈한 흰 벽과 달리 자연스러운 흔적들이 그림의 재료가 되어 좋다"며 날것의 매력을 반겼다.공간에 대한 확신이 서자, 황인선 작가는 곧바로 250평 창고를 함께 쓸 동료들을 모았다. 처음엔 인스타그램 공개 모집을 고민했지만, 다수의 탈락자를 남기는 경쟁 대신 지원 사각지대에 놓인 작가들에게 기회를 주기로 방향을 틀었다. 치솟는 임대료 부담 속에서 공공 지원의 높은 문턱마저 넘지 못하는 작가들이 적지 않은 현실을 감안한 선택이었다.그렇게 공간이 부족한 작가, 재기를 준비하는 작가, 나이 제한으로 지원사업에서 밀려난 작가들을 중심으로 주변 추천을 받아 황인선·서용선·조경란·조아현·김기남·박정연·최혜원·김대신·은희경·이호억 등 10명의 작가 구성을 완료했다.작가들은 입주협약서를 체결하고 아이부키로부터 공간 사용권을 위임받은 '운영위원회'를 구성했다. 운영 원칙은 구체적이다. 전기·수도·청소 등 실비 분담을 위해 월 10만 원의 회비를 내고, 공용공간 정리와 비상구 확보, 인근 주민 피해를 막기 위한 소음·분진·냄새·폐기물 관리까지 입주자가 직접 책임지기로 했다. 용접·스프레이·고소 작업과 중량 구조물 설치, 벽면 타공·도색 등은 운영위원회의 사전 승인을 거쳐야 하며, 긴급 위험 시 위원회가 작업을 중지시킬 권한도 뒀다.전시 역시 황 작가가 총괄 기획·연출을 맡아 매달 정기 회의를 열고 작업계획서를 토대로 배치를 조율한다. 개별 작업 주제는 존중하되 '문래동 창고'의 시간과 장소성을 작품에 녹여내자는 기준도 세웠다.이처럼 촘촘한 규칙을 세운 데는 지난해 수원에서의 경험이 밑거름이 됐다. 황 작가와 이광서 대표는 2025년 여름, 수원 조원동의 임대주택 '조원생활'에서 준공 후 2년 가까이 비어 있던 상가를 작업실 겸 전시장으로 열며 유휴 공간 활용의 첫발을 뗐다.이 대표는 상가 위층 임대주택 두 채까지 작가들의 레지던시 공간으로 내주었고, 임대료는 물론 황 작가가 따로 정산해 준비한 전기·가스 요금까지 끝내 받지 않았다. 이 대표는 "황 작가가 들어오면서 오래 비어 있던 공간에 온기가 돌았다"며 "공간을 운영하는 사람으로서 그것만으로도 충분했다"고 말했다.이 같은 호의에 황 작가는 고마우면서도 적잖은 부담을 느꼈다. 혼자 쓰는 작업실로 남기기보다, 공간이 절실한 동료들과 나누며 지속 가능한 모델로 확장해 보자고 결심한 것도 그 즈음이다.마침 비슷한 시기에 함께 공간을 사용한 김정한 서울대학교 서양화과 교수가 임차인 입주 전까지 빈 공간을 예술가들이 활용하는 해외의 '스윙 스페이스(Swing Space)' 사례를 소개하면서 구상이 구체화됐다. 미국 뉴욕의 로어맨해튼문화위원회(LMCC)가 빈 점포와 사무실, 옛 은행 금고를 예술가에게 연결해주는 것처럼 도심의 유휴 공간과 창작자를 잇는 판을 직접 짜보기로 한 것이다.스승님인 서용선 서울대학교 서양화과 교수를 비롯한 동료 선후배 작가들이 합류하며 판이 커졌지만, 첫 시도인 만큼 시행착오도 적지 않았다. 합류 시점이 제각각이었고 정기 회비 없이 전시 직전에야 전시비용을 갹출해 충당했다. 사전 상의 없이 설치된 작품을 뒤늦게 조율하는 일도 만만치 않았으며, 무엇보다 새 임차인이 갑자기 정해지면서 예정보다 일찍 철수해야 했다.그럼에도 시행사와 작가가 얻은 수확은 적지 않았다. 이 대표는 빈 상가를 활기로 채워낸 작가들의 역량을 확인하며 향후 유휴 공간을 함께 꾸려갈 든든한 파트너를 얻었다. 작가들이 5개월간 공간에 온기를 불어넣은 뒤, 2년 가까이 비어 있던 상가에 마침내 새 임차인(피트니스센터)이 들어서는 결실도 맺었다.작가들 역시 임대료와 공과금 부담 없이 1·2층이 트인 넓은 공간에서 스케일을 키운 작업을 시도할 수 있었다. 황 작가는 "큰 작업을 하려고 공간을 따로 빌렸다면 파산했을 것"이라며 당시 공중에 매단 대형 총각김치 작품을 떠올렸다. 이 대표 역시 "낯선 공간에 놓이면 작업의 지평이 넓어지곤 하는데 황 작가도 그랬다"면서 "작품의 스케일이 전보다 커지고 새로운 감각을 선사했다"고 말했다.2026년 11월 기준 온라인 부동산 플랫폼에 올라온 문래동 일대 창고 월세 시세는 평당 5만~6만 원선. 이에 반해 당장 아이부키 통장에 찍히는 현금은 0원이지만, 공백기 공간에서 '예술적 스파크'를 튀기는 작가들을 보며 이광서 대표는 "이 정도면 남는 게 적지 않을 것 같다"며 "공간의 주인을 만났다"고 웃으며 말했다.단순한 선의나 추상적 구호가 아니다. 임대주택을 짓고 장기간 운영하는 아이부키 입장에서 수익성을 가르는 핵심은 단기 시세차익이 아니라 안정적인 운영 관리다. 공간을 제 것처럼 아끼고 규칙을 만들어 자율적으로 잘 쓰는 사람들이 늘어날수록 운영사가 투입할 관리 인력과 유지 비용은 그만큼 줄어든다. 이 대표가 "공간은 잘 쓰는 사람이 주인"이라는 말을 거듭 강조하는 것도 이런 맥락에서다.이 대표는 "비록 철거와 함께 창고 건물은 사라지지만 4개월간 이곳을 예술로 채운 사람들과 경험은 고스란히 남는다"며 "그렇게 자생력을 갖춘 사용자 커뮤니티를 발굴하고 확산시키는 일은 나와 아이부키의 경쟁력이자 사회 전체의 자산이 될 것"이라고 강조했다. 이어 "철거 예정지에서 싹튼 자율 운영의 경험이 도심 유휴 공간을 활용하는 새로운 해법으로 자리 잡아, 우리 사회 전체의 자산으로 이어지길 바란다"고 덧붙였다.더 나아가 이 대표는 예술가들의 활동을 통해 임대주택을 둘러싼 사회적 편견을 허물어보고 싶다는 바람도 내비쳤다.이광서 대표의 기대가 현실이 되려면 그의 말처럼 비슷한 사례가 차곡차곡 쌓여야 한다. 이를 위해서는 이 대표 개인의 예외적인 서사와 선의를 넘어, 다른 건물주들도 참여를 결단할 수 있는 유인책과 중간 매개 조직 같은 제도적 시스템이 뒷받침돼야 한다. 나아가 전시를 넘어 공연장, 상업 팝업스토어, 복지 거점 등으로 유휴 공간의 쓰임을 확장하고 공간활용의 성과를 정량적 데이터로 축적해 설득에 활용해야 한다.서울에는 철거를 기다리는 빈 건물이 많고, 작업실이 절실한 예술가도 많다. 당장 이번 '무주공간 문래' 참여 작가 7명이 후속 공간 연계를 원했고, 8명이 다음 프로젝트에도 참여하겠다고 답했다. 두 세계를 잇는 실험은 이제 막 두 걸음을 뗐을 뿐이다. 멈춰 선 건물의 공백기를 채운 예술가들과 시행사의 실험이 지속 가능한 도시의 규칙으로 자리 잡을 수 있을지, 문래동 창고의 2026년 연말을 지켜보려 한다.