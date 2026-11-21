큰사진보기 ▲김종관 감독2026년 제3회 서울국제휘슬러영화제에서 김종관 감독이 다큐멘터리 〈졸업앨범: 선생님을 기다렸다〉에 대해 이야기하고 있다. 김 감독은 1980년 5월 전주 신흥고 학생들의 민주화운동과 국가폭력의 기억을 8년에 걸쳐 기록하며, 잊혀가는 역사를 오늘의 관객들에게 전하고자 했다. ⓒ 서울국제휘슬러영화제 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김종관 감독 다큐멘터리 〈졸업앨범: 선생님을 기다렸다〉의 한 장면. ⓒ 졸업앨범: 선생님을 기다렸다 관련사진보기

- 8년 동안 당시 신흥고 학생들을 취재하셨습니다. 열일곱, 열여덟 살의 소년들이 이제는 환갑을 넘겼는데요. 그들에게서 어떤 변화를 발견하셨습니까?

- 당시 학생들은 체포된 뒤 고문과 가혹행위를 당했다고 합니다. 그중 한 분은 오랫동안 고통을 겪었지만 명예회복조차 쉽지 않다고 하셨는데요. 당시 어떤 일이 있었습니까?

큰사진보기 ▲김종관 감독 다큐멘터리 〈졸업앨범: 선생님을 기다렸다〉의 한 장면. ⓒ 졸업앨범: 선생님을 기다렸다 관련사진보기

- 영화에서 학생들은 선생님들에게 버림받았다고 생각하고, 교사들은 학생들을 살리기 위해 시위를 막았다고 합니다. 감독님은 이 관계를 어떻게 바라보셨습니까?

- 8년 동안 국가폭력을 기록하던 중 2024년 12·3 비상계엄을 맞았습니다. 영화 마지막에도 당시 학생이었던 허천일씨가 계엄에 반대하는 시민들 속에 서 있는 장면이 나옵니다. 그 상황을 어떻게 받아들이셨습니까?

큰사진보기 ▲김종관 감독 다큐멘터리 〈졸업앨범: 선생님을 기다렸다〉의 한 장면. ⓒ 졸업앨범: 선생님을 기다렸다 관련사진보기

- 감독님은 '기억투쟁'이라는 표현을 쓰셨습니다. 이 영화를 통해 새롭게 만들고 싶은 기억은 무엇입니까?

큰사진보기 ▲김종관 감독 다큐멘터리 〈졸업앨범: 선생님을 기다렸다〉의 한 장면. ⓒ 졸업앨범: 선생님을 기다렸다 관련사진보기

- 마지막으로 묻겠습니다. 국가폭력으로 삶이 무너진 사람들을 기록하면서 국가란 무엇이며 국가권력은 누구를 위해 존재해야 한다고 생각하셨습니까?

큰사진보기 ▲국제휘슬러영화제에서 감독상을 받은 김종관 감독다큐멘터리 〈졸업앨범: 선생님을 기다렸다〉를 만든 김종관 감독이 2026년 제3회 서울국제휘슬러영화제에서 감독상을 수상한 뒤 상패를 들고 기념촬영을 하고 있다. 김 감독은 1980년 5월 전주 신흥고 학생들의 민주화운동과 국가폭력의 기억을 8년에 걸친 기록으로 되살렸다. ⓒ 국제휘슬러영화제조직위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시민언론 민들레에도 실립니다.

만추(晩秋) 낙엽이 흩날리던 11월 중순, 다큐멘터리 <졸업앨범 : 선생님을 기다렸다>를 만든 김종관 감독을 만난 곳은 서울서부지방법원이었다. 약속 장소를 듣는 순간 기분이 묘했다.2025년 1월 19일, 윤석열 당시 대통령에 대한 구속영장이 발부되자 일부 지지자들이 난입해 시설을 부수고 경찰 폭행과 방화까지 시도했던 곳. 그럼에도 피고인에게 내려진 형량을 보며 처벌이 충분한가 하는 의문이 들기도 했던 서부지법 사태의 현장이었다.법은 만인에게 평등해야 함에도 우리 현대사에서 법은 언제나 정의의 편에 서 있지는 않았다. 독재정권 아래에서는 권력자의 뜻에 따라 누군가를 처벌하고 침묵시키는 수단이 되기도 했다. 오늘날에도 법이 누구에게나 공정하게 적용되고 있는가 하는 의문은 여전하다는 생각을 하며 괜한 긴장감으로 보안대를 통과했다.그런 곳에서 하필 국가폭력으로 삶이 무너진 사람들을 기록한 감독을 만난다는 사실이 아이러니했다. 수십 년이 흐른 지금까지도 법과 제도의 문턱에서 자신의 피해를 증명해야 하는 사람들의 이야기였기 때문이다.김종관 감독의 <졸업앨범 : 선생님을 기다렸다>는 1980년 5·18민주화운동 당시 광주가 아닌 전주에서 벌어진 민주화운동을 기록한 다큐멘터리다.1980년 5월 27일, 계엄군이 광주를 무력으로 진압하던 날, 전주 신흥고등학교 학생 1500여 명이 민주주의를 외치며 운동장으로 뛰쳐나왔다. 광주의 참상을 전해 들은 열일곱, 열여덟 살의 학생들이었다. 그러나 그날의 외침에 돌아온 것은 체포와 고문, 징계와 학업 중단이었다. 누군가는 감옥에 갔고 누군가는 자신의 꿈을 접어야 했다.영화는 그날의 사건을 넘어 이후를 살아온 사람들의 이야기를 담았다. 환갑을 넘긴 제자들과 구순의 스승이 다시 마주 앉아 그때의 일들을 되뇌이는 모습이 현대사의 한 단면 같았다. 학생들은 선생님들에게 버림받았다고 생각했고, 교사들은 학생들의 목숨을 지키기 위해 시위를 막았다고 말한다. 서로 다른 기억을 품은 채 40여 년을 살아온 것이다.나는 영화에서 국가폭력의 또 다른 얼굴을 보았다. 국가폭력은 사람을 때리고 가두는 데서 끝나지 않았다. 사람 사이의 신뢰를 무너뜨리고 서로를 원망하게 했으며, 평생 지워지지 않을 자책과 고통을 남겼다. 진실이 밝혀지지 않고 명예가 회복되지 않는다면 세월은 상처를 치유하는 시간이 아니라 견뎌내는 시간일 뿐인지도 모른다.가습기살균제 참사 등 우리 사회의 부조리를 기록해온 김 감독은 8년에 걸쳐 당시 학생들과 교사들을 찾아다녔다. 영화에 담기지 못한 피해자들도 적지 않았다. 신흥고뿐 아니라 다른 학교 학생들도 시위에 연루돼 고초를 겪었지만 그들이 이후 어떤 삶을 살았는지조차 제대로 알려지지 않았다.영화의 마지막 장면은 다시 현재로 돌아온다. 1980년 국가폭력에 저항했던 소년이 2024년 12·3 비상계엄에 반대하는 시민들 속에 서 있다. 민주화를 이루었다고 믿었던 세대가 또다시 계엄을 목격해야 했다는 사실이 서글펐다. 역사는 왜 반복되는가. 우리는 무엇을 기억하고 무엇을 잊고 있었던 것일까. 감독은 그동안 지워지거나 외면당했던 사람들의 이야기를 찾아 새로운 기억을 만들어야 한다고 했다. 그가 말하는 '기억투쟁'이다.서부지법에서 시작된 대화는 국가와 법, 정의에 대한 질문으로 이어졌다. 법이 지켜주지 못했던 사람들, 때로는 법의 이름으로 고통받아야 했던 사람들. 그들의 진실이 밝혀지지 않고 억울함이 풀리지 않는 한 역사는 아직 끝난 것이 아니다.5·18 역시 마찬가지다. 광주의 진실을 온전히 기억하려면 광주 밖에서 벌어진 저항과 희생, 그리고 여전히 치유되지 못한 사람들의 삶까지 함께 기억해야 한다. 감독과 나눈 이야기 일부를 소개한다."8년이 걸린 가장 큰 이유는 이분들이 인터뷰에 쉽게 응하지 않았기 때문입니다. 허천일씨도 1년 정도 부탁해야 했어요. 한 번 인터뷰하고 나서 연락이 끊기는 분들도 있었습니다. 당시의 기억을 꺼내는 것 자체가 고통스러운 거죠.40대나 50대에 만났다면 달랐을지도 모릅니다. 이제는 사회적으로 자리를 잡으면서 과거를 이야기하는 데 조심스러워졌어요. 학교는 매년 기념행사를 열지만 당시 시위를 주도했던 학생들은 참석하지 않습니다. 자신들을 징계했던 학교를 생각하면 괴로운 겁니다.어떤 분들에게는 분노보다 자책이 더 깊이 남아 있습니다. '내가 왜 그 학교에 다녔을까. 왜 그 자리에 있었을까' 하면서 자신을 탓하는 거죠. 아직도 명예회복을 하지 못한 분들이 있습니다. 세월이 흘렀지만 그날의 트라우마는 그대로 남아 있는 겁니다.""그 분은 공부도 잘했고 육군사관학교 진학을 준비하던 학생이었습니다. 그런데 후속 집회를 기획하다 붙잡혀 약 1년 동안 감옥생활을 했어요. 경찰서와 보안사, 35사단 영창 등을 거쳐 광주 상무대로 보내졌습니다.그 과정에서 온갖 고문과 가혹행위를 당했습니다. 잠을 재우지 않고 누가 시위를 지시했는지, 유인물은 누구에게 받았는지 추궁받았죠. 학생들에게 거짓 진술을 강요하기도 했습니다. 학생들만으로는 간첩 사건을 만들기 어려우니 어떻게든 어른들까지 연루시키려 했던 겁니다.영화에는 나오지 않지만 유인물과 관련된 일을 했다는 이유로 고초를 겪은 분도 있습니다. 고문을 당한 뒤 건강이 악화돼 2~3년 만에 돌아가셨다고 합니다.더욱 안타까운 것은 당시 미성년자였기 때문에 재판기록을 찾기 어렵다는 점입니다. 기록이 없으니 자신이 재판을 받았다는 사실조차 입증하기 어렵고, 명예회복에도 걸림돌이 되는 거죠.부모와 학교의 보호를 받아야 할 나이에 국가폭력을 겪었는데, 수십 년이 지난 지금까지 그 피해를 스스로 증명해야 하는 겁니다. 저는 이 사건을 통해 어린 시절에 겪은 국가폭력이 한 사람의 인생에 얼마나 깊고 오래 남는지 이야기하고 싶었습니다.""저는 이 사건의 중요한 문제가 '갈라치기'라고 생각합니다. 국가가 직접 학생들을 징계하는 대신 학교와 교사들에게 그 역할을 맡긴 겁니다. 그 과정에서 학생과 교사의 관계는 무너질 수 밖에 없죠.학생들도 피해자였지만 교사들도 피해자였다고 볼 수 있습니다. 그런데 40년이 넘도록 제대로 만나지 못했어요. 저는 그것이 가장 괴로운 일이라고 생각합니다. 서로 만나 이야기를 듣고 오해를 풀어야 합니다. 그래야 새로운 기억을 만들 수 있습니다.또 하나 중요한 것은 당시 피해자들이 미성년자였다는 점입니다. 부모의 보호를 받아야 할 시기에 국가폭력을 겪었고, 그 상처가 평생을 따라다니고 있습니다. 우리는 광주 현장에서 직접 싸웠던 사람들뿐 아니라 5·18로 인해 고통받은 다양한 피해자들의 삶을 봐야 합니다.""당시 사당동 작업실에서 편집하고 있었습니다. 계엄이 정당화되고 실제로 실행된다면 이 영화를 더 이상 만들 수 없겠다고 생각했어요. 그래서 빨리 편집을 마쳐야겠다는 마음이 컸습니다. 그런데 상황이 쉽게 끝나지 않더라고요. 2월부터는 지금 벌어지는 일을 기록해야겠다는 생각에 다시 카메라를 들었습니다. 3월에는 거의 매일 현장에 나갔고요.마지막 장면에 특별히 희망이나 절망을 담으려 한 것은 아닙니다. 그분도 계엄에 반대해서 나온 수많은 시민 중 한 사람이잖아요. 그 시민들 모두 저마다의 기억과 트라우마를 가지고 있습니다. 저 역시 이 시대에 다시 계엄이 일어날 거라고는 생각하지 못했어요. 그런데 그것이 현실이 됐습니다.5·18민주화운동을 비롯해 국가폭력으로 수많은 사람이 희생되고 고통받았던 역사가 있는데도, 다시 계엄이 선포됐다는 것은 우리 사회가 그 아픈 근현대사의 교훈을 얼마나 무시하고 있는지를 보여주는 반증이 아닐까 싶습니다.""우리는 자신이 알고 있는 5·18만 기억하려는 경향이 있습니다. 소위 민주화 세대 가운데도 자신이 알고 있는 역사를 절대적으로 생각하면서 새로운 시각을 받아들이지 않는 경우가 있어요. 민주화 세대도 이제는 기성세대가 됐고 기득권이 된 측면이 있습니다.기존의 기억을 반복하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그동안 알려지지 않았던 피해자들의 이야기를 찾아내고 서로 다른 기억을 가진 사람들이 만나야 합니다. 학생과 교사들이 서로 오해를 풀고 새로운 관계를 만드는 것도 새로운 기억이 되는 거죠. 저는 그것을 기억투쟁이라고 생각합니다. 새로운 기억을 만들어내는 투쟁이 필요합니다.""사람들은 시위를 하면서도 애국가를 부르잖아요. 국가를 위해 일어서는 겁니다. 그런데 바로 그 국가로부터 너무나 억울한 일을 당한 거죠. 그럼에도 그분들이 자신의 억울함을 이야기하고 명예회복을 요구하는 것은 자신이 사랑하는 국가가 더 나은 국가가 되기를 바라기 때문이라고 생각합니다. 국가가 조금이라도 더 나아지기를 바라는 마음에서 하는 노력인 거죠."김종관 감독은 동국대학교 일반대학원에서 영화연출을 전공했으며, 2015년 제작사 오월을 설립했다. 가습기살균제 참사와 5·18민주화운동 등 사회적 문제를 다룬 다큐멘터리 10여 편을 제작·연출해 왔다.<졸업앨범: 선생님을 기다렸다>로 2026년 제6회 5·18영화제 대상, 제27회 전주국제영화제 J비전상, 제3회 서울국제휘슬러영화제 감독상, 제26회 전북독립영화제 야무진상(온고을 우수상)과 관객상 등을 수상했다.