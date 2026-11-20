큰사진보기 ▲한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 착석 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하기로 결정한 가운데, 탄핵 추진을 촉구하는 목소리가 잇따라 나오고 있다.진보당 경기도당은 20일 발표한 성명에서 내란 중요임무 종사 혐의로 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 국무총리 사건을 대법원 전원합의체가일부 무죄 취지로 파기 환송한 것을 규탄하며 조희대 대법원장의 탄핵을 촉구했다.진보당은 성명에서 "계엄 선포 전 한 전 총리가 국무회의 소집을 건의하고 정족수를 채운 행위을, 대법원이 '국헌문란 목적이 증명되지 않았다'고 판단한 것을 '내란 가담자들에게 사실상 면죄부'를 준 납득할 수도, 용납할 수도 없는 판결"이라고 강도 높게 비판했다.경기도당은 이어 조희대 대법원장 탄핵을 위한 전면적 투쟁을 선언하며 '국회의 조희대 대법원장 탄핵 절차 즉각 착수'와 '서울고법 파기환송심 재판부의 엄정한 심리를 통한 한덕수 전 총리 단죄', '사법부의 내란 청산 방해 행위 중단' 등을 촉구했다.경기중부민주화운동계승사업회, (사)경남6월항쟁기념사업회 등 22개 단체로 구성된 민주화운동기념계승단체 전국협의회(아래 전국협의회)도 20일 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하는 성명을 발표했다.협의회는 성명에서 "한덕수 전 총리에게 무죄 취지의 파기환송 판결을 내린 조희대 대법원의 결정을 '제2의 내란이자 초유의 사법쿠데타'로 규정하며, 이를 강력히 규탄한다"라고 밝혔다.협의회는 또한 "12·3 비상계엄은 대한민국의 헌정질서와 민주주의를 파괴하려 한 명백한 내란 행위"라며 "국민의 상식과 역사적 정의를 수호해야 할 사법부는 오히려 내란 세력에 면죄부를 주며 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리고 있다"라고 비판했다.그러면서 "1심에서 징역 23년, 2심에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 총리에 대해, 대법원은 구속기간 만료를 불과 하루 앞둔 시점에 무죄 취지의 파기환송 판결을 내렸다"며 "국회는, 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 즉각 발의하고 의결하라"고 촉구했다.대법원 전원합의체는 19일 한 전 총리가 계엄 선포 전에 한 '국무회의 소집 건의 및 절차적 외관 형성' 행위가 국헌 문란 목적의 증명이 부족하다며 무죄 취지로 판단했다. 12·3 비상계엄의 위헌·위법성과 계엄 선포 이후 언론사 단전·단수 논의 및 위증 혐의 등은 2심과 같이 유죄로 인정했다. 그러자 더불어민주당은 19일 저녁 비상 의총을 열어 '조희대 대법원장 탄핵'을 결정했다.