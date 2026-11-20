"아니, 도대체 뭐가 완료되었다는 거야?"

큰사진보기 ▲류현아 활동가260903 사참위 권고 이행과제와 점검체계 구축을 위한 국회토론회에서 발제하고 있는 류현아 활동가 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

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"우리, 같이 어려워져 볼까요?"

큰사진보기 ▲세월호참사 사참위 권고 이행 시민모니터링단 현장4.16연대 활동가 류현아가 세월호참사 사참위 권고 이행 시민모니터링단 프로그램의 사회를 맡고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 국정감사 세월호참사 관련 사참위 권고이행 14대 과제 발표 기자회견4.16연대, 4.16세월호참사가족협의회 및 시민모니터링단 구성원들이 국회 앞에서 '2026 국정감사 세월호참사 관련 사참위 권고이행 14대 과제 발표 및 정부의 자의적 조치완료 처리 규탄 기자회견'에 참석하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲국정감사 키워드 모니터링 페이지 - 시민모니터링단 이석현 제작4.16연대 사참위권고 이행점검 시민모니터링단 소속 시민이 제작해주신 국정감사 키워드 모니터링 페이지 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲국정감사 내 이진숙 의원의 '세월호'언급[국회방송 생중계] 1부 - 2026년 국정감사 과방위 - 방송미디어통신위원회 등 종합감사 (26.10.22.) 중 이진숙 의원 발언 - 국회방송 TV 캡쳐본 ⓒ 국회방송TV 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 국정감사에서 질의하고 있는 신장식 의원[국회방송 생중계] 2026년 국정감사 농해수위 - 해양수산부 및 소관기관 종합감사 (26.10.23.)에서 신장식 의원이 연안여객선 관련 해수부장관에게 질의하고 있다. ⓒ 국회방송TV 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론문을 발표중인 (사)4.16세월호참사가족협의회 김순길 사무처장260903 사참위 권고 이행과제와 점검체계 구축을 위한 국회토론회에서 토론자로 나선 (사)4.16세월호참사가족협의회 김순길 사무처장이 발표하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

"왜 우리는 여전히 이행을 요구하는 민원인이어야 하는가."

"본 권고를 받은 국가기관 등의 장은 권고내용을 성실히 이행해 주시고, 권고내용의 이행 내역과 불이행 사유를 매년 국회에 보고하시기 바랍니다. 국회의장은 '권고사항 이행관리계획'을 수립해 본 권고의 이행 여부를 충실히 점검해 주시기 바랍니다."

— 가습기살균제사건과 4.16세월호참사 특별조사위원회, 2022. 9. 10.

큰사진보기 ▲4.16연대 사참위 권고이행 시민모니터링단 마지막 주차 전체사진4.16연대 사참위 권고이행 시민모니터링단 마지막 주차를 맞아 사탕목걸이를 걸고 전체사진을 찍고 있다 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 4.16연대 홈페이지에도 실립니다.이 글은 4.16연대 류현아 활동가가 작성하였습니다.

정부의 사참위 권고 이행 답변을 읽다 보면 자꾸 혼잣말이 터져 나온다. 분명 '조치완료'라고 적혀 있는데, 정작 무엇이 달라졌는지는 알 길이 없다. 궁금증을 풀려고 펼친 보고서인데, 읽을수록 찾아봐야 할 자료만 늘어난다. '완료'라는 두 글자를 이해하는 데 이토록 많은 숙제가 필요할 줄은 몰랐다.나는 4.16연대 활동가로서 2022년 사회적참사특별조사위원회(사참위)가 활동을 마친 때부터 권고 이행 과정을 살펴왔다. 사참위는 가습기살균제참사와 세월호참사를 하나의 기구에서 함께 조사하며, 개별 참사의 진상규명을 넘어 국가 재난대응체계와 행정의 구조적 결함을 '사회적 참사'라는 관점에서 교차적이고 종합적으로 진단한 국가조사위원회다.2022년 6월 조사를 마친 사참위는 같은 해 9월 종합보고서와 함께 국가기관이 이행해야 할 80개 권고를 남겼다. 드러난 문제를 바로잡고 참사를 반복하지 않기 위한 약속이었다. 그 약속이 국회와 행정기관의 법과 제도, 실제 행정으로 어떻게 구현되는지 확인하는 일은 곧 4.16연대 활동가들의 몫이 됐다.말은 간단하지만 실제로는 끝없는 퍼즐 맞추기에 가까웠다. 권고의 양도 방대하거니와 그 변화를 추적하는 것은 더욱 어려웠다. 예로, 해상 안전감독 제도를 확인하려니 선박의 종류에 따라 근거 법도, 책임기관도 제각각이었다. '아, 이것도 따로 찾아봐야 하는구나.' 법령을 하나씩 펼쳤다. 기존 제도의 한계를 지적하며 개선하라고 낸 권고에, 권고 이전에 이미 끝난 일을 답으로 내놓으면 다시 막막해졌다. 재난 피해자에게 1:1 전담공무원을 배치한다는 설명도 마찬가지였다. 사람이 배치됐다는 사실만으로는 피해자가 어떤 지원을 받았는지 알 수 없었다. 답변서만 붙들고 있기보다 당사자의 목소리를 직접 들어야겠다는 생각에 증언대회를 열기도 했다.그사이 이태원참사와 오송참사, 제주항공참사 등이 잇따랐다. 각 참사의 대응과 피해지원에서 드러난 문제들은 모두 사참위 권고와 맞닿아 있었다. '만약 권고가 제때 이행됐더라면…' 이미 지적한 문제가 해결되지 않아 희생에 이르는 것, 그리고 그 변화를 또다시 확인해야 하는 현실은 답답했다. "세월호참사 이후 무엇이 달라졌나?" 이 질문을 더 많은 시민과 함께 붙들고 싶었다.이 지난한 작업을 이어오던 4.16연대 사참위권고이행점검 TF와 활동가들은 올해 여름, 열 명의 시민을 모집해 '사참위 권고 이행 시민모니터링단'을 꾸렸다. 4.16연대로서도 첫 시도였다. 세월호참사의 남은 과제를 시민들과 구체적으로 공부하고 알리고 싶었고, 무엇보다 이 무거운 숙제를 함께 감당하고 싶었다. 쉽게 설명해 드리겠다고 장담하기에는 나부터 어려운 대목이 많았다. 마음속 초대장은 오히려 이런 말에 가까웠다.7주 동안 국가책임과 불법사찰, 해상안전, 재난안전 제도, 피해자 권리와 지원, 기억과 추모, 국회의 역할을 공부했다. 사참위 전 조사관과 활동가, 세월호 가족의 설명을 듣고 질문을 나눴다. 권고의 취지와 정부 답변을 대조하며 '시민채점표'도 만들었다. 정부가 '완료'라고 적어 냈다고 해서 시민의 채점표에도 높은 점수가 매겨지지는 않았다. 시민들은 무언가를 했다는 실적보다, 그것이 권고가 요구한 실질적 변화로 이어졌는지를 따져 물었다.함께 읽으니 질문의 지평이 넓어졌다. 안전감독과 상황실 운영을 살피며 현장 인력의 노동조건을 짚었고, 해사안전감독관을 근로감독관 제도와 비교해 보자는 의견도 나왔다. 법령을 함께 뜯어보고 흩어진 권고를 보기 쉽게 홈페이지로 정리했으며, 감사원의 <재난 및 안전 관리 체계 점검> 자료도 들여다봤다.매주 목요일, 뜨거운 여름밤을 함께 보낸 시민 모니터링단은 채점을 마무리하며 국정감사 기간에 국회가 반드시 점검해야 할 '14대 점검 과제'를 도출했다. 불법사찰 책임 인정과 후속조치, 피해자 의료지원 기한 삭제, 생명안전기본법 제정 이후의 후속 입법과 제도 정비를 핵심 요구로 내걸었다.이를 바탕으로 9월 3일 국회토론회에서는 시민 모니터링단이 직접 토론자로 나섰다. 시민채점표를 공개하며 국회가 이행해야 할 입법 과제와 행정부를 견제할 책임을 동시에 물었다. 여러 의원실과 자료 요구 및 질의를 협의하며 국정감사도 준비했다.매년 9월경이면 국무조정실은 국감을 앞두고 사참위 권고 정부이행내역 보고서를 낸다. 그런데 올해는 좀처럼 소식이 없었다. 국민신문고 민원과 정보공개청구를 거듭한 끝에 9월 23일에야 4.16연대의 정보공개청구 답변 형식으로 이행내역을 받아볼 수 있었다. 국감은 코앞이었다. 답변을 분석하고 누락된 내용을 확인해 추가 자료를 요청하려면 시간이 턱없이 부족했다. 더 답답한 것은 이미 '조치완료'나 '대안이행'으로 분류됐다는 이유로 올해 이행내역 자체가 빠진 항목들이었다. 우리가 확인하고 싶었던 것은 완료 표시 '이후'의 현실인데, 완료라는 꼬리표가 오히려 그 현실을 가리는 꼴이 되었다.국정감사가 시작된 10월 7일, 국회 앞에서 세월호 가족과 시민들이 함께 마이크를 잡았다. "정부는 답하라, 국회는 점검하라." 우리는 세월호 분야 권고 32건 중 4건, 재난·피해지원 일반 분야 권고 22건 중 3건을 제외한 전부를 '조치완료' 혹은 '대안이행'으로 처리해 버린 정부 보고서를 규탄했다. 이제 우리의 질문이 국감장에서 어떻게 다뤄지는지 지켜볼 차례였다.국감에 시민들이 함께 참여할 방법으로 'CTRL+F 챌린지'를 기획했다. 관련 키워드를 검색해 눈에 띄는 장면을 찾아 온라인으로 공유하는 방식이었다. 문제는 검색할 텍스트였다. 방대한 국감 영상을 일일이 돌려볼 수는 없는데, 공식 회의록은 좀처럼 올라오지 않았다. 챌린지 기간은 흘러가고, 우리는 하염없이 속기록만 기다리는 처지가 됐다.이때 시민모니터링단원 중 한 분이 구원투수로 나섰다. 영상에서 자동으로 음성을 추출해 속기록을 생성하여 검색할 수 있는 도구를 직접 만들어준 것이다. 덕분에 주요 키워드가 등장하는 지점을 정확히 찾아 영상을 확인할 수 있었다. 함께한다는 것은 내가 미처 묻지 못한 질문을 던질 사람이 늘어나는 일인 동시에, 혼자서는 상상하지 못했을 해법이 탄생하는 일이기도 했다. 든든한 도구를 갖고 현장 질의를 들여다보는 한편 의원실을 통해 확보한 국감 자료와 서면답변도 꼼꼼히 살폈다.처음에는 국감장에서 '세월호'가 몇 번이나 언급되는지 궁금했다. 국회가 여전히 세월호참사에 얼마나 관심을 두고 있는지 가늠하고 싶었기 때문이다. 우리가 확인한 기록에서 '세월호'가 언급된 장면은 총 39건이었다. 그러나 들여다볼수록 중요한 것은 횟수가 아니라 '맥락'이었다. 세월호참사는 큰 비극을 비유하거나 과거의 제도 변화를 설명할 때 소환되기도 했지만, 정작 자신을 방어하는 도구로 소비되는 장면도 적지 않았다.10월 22일 과학기술정보방송통신위원회에서 이진숙 의원은 KBS 보도에 대한 한준호 의원실의 전화가 외압인지 따지면서 2014년 이정현 청와대 홍보수석의 세월호 보도 항의 전화를 근거로 꺼냈다. 참사 당시 MBC 보도본부장으로서 '전원구조' 오보와 유가족 비하 보도의 책임 선상에 있던 이가 같은 참사를 정쟁의 무기로 삼는 모습은 씁쓸하고 답답했다. 언론의 책임을 묻는 성찰은 빠진 채 참사를 상대 진영 공격용 비유로만 소비하는 장면이었다.만약 당시 청와대의 보도 개입을 '외압'으로 인정한다면, 그에 따른 국가의 책임 인정과 사과 역시 함께 물어야 마땅하다. 과거의 일을 지금 소환하는 만큼, 아직 해결되지 않은 국가 책임과 후속 과제에도 질문을 이어갈 수는 없을까. 이후 김현 의원이 "우리 모두 2014년 세월호 참사 앞에서는 겸손하고 다시는 이런 (언론) 참사가 발생하지 않도록" 해야 한다며 민주주의에 관한 리터러시 교육이 제대로 되어야 한다는 따가운 질책을 이어, 상처받은 마음이 그나마 보다듬어질 수 있었다.불법사찰 관련 서면 답변에서는 여전히 굳게 닫힌 문을 마주했다. 용혜인 의원실이 경찰청에 세월호참사 관련 정보자료 파기의 적법성, 해당 자료를 기록물로 보지 않는 법적 근거, 무단 파기 시 내부 감사 의향을 물었으나, 경찰은 "관련 규칙에 따라 파기했다"고만 답했다. 근거가 된 규칙을 요청하자 이번에는 "비밀이라 열람이 어렵다"는 답이 돌아왔다. 자료는 이미 사라졌고, 파기의 근거조차 확인할 수 없는 상황. 이 답변으로는 우리가 던진 질문이 결코 해소될 수 없다.피해자 의료지원 기한 문제 역시 현장 질의에서는 찾아보기 어려웠으나, 서면질의를 통해 의미 있는 답변을 끌어냈다. 신장식 의원실의 질의에 해양수산부는 "완치할 때까지 지원하는 것이 바람직하다"는 취지로 답하며 관계 당국과 협의하겠다고 밝혔다. 이제 다음 질문은 명확하다. 피해자의 회복을 위해 누구와 무엇을 협의하고, 언제 제도를 바꿀 것인가. 필요성에 공감한다는 원론적 답변이 실제 법과 제도의 개정으로 이어지는지 끝까지 지켜봐야 한다.세월호참사의 후속 과제를 직접 겨냥한 질의 외에도, 안전과 피해자 권리의 관점에서 눈여겨볼 질문들이 있었다. 농림축산식품해양수산위원회 국감에서는 해상 현장 구조 역량을 구체적으로 짚은 질의가 이어졌다.임미애 의원은 해경 함정과 파출소 연안구조정의 응급환자 이송 실태와 인력 배치 문제를 지적했다. 해상 응급환자의 76%를 함정과 연안구조정이 이송하지만 평균 1~2시간이 소요되며, 함정별 1급 응급구조사 배치율도 50%에 못 미친다는 내용이었다. 세월호참사 당시 발견된 고 임경빈 군이 육지 병원까지 이송되는 데 4시간 41분이나 걸렸던 아픈 기억이 겹쳐졌다. 해마다 지적되고도 개선되지 않은 문제가 다시 도마 위에 올랐고, 해경은 정원 확보와 구급 전담조직 신설을 약속했다.이상휘 의원은 예인선 침몰 당시 현장 지휘 혼선을, 이양수 의원은 골든타임 도착률에 비해 사망·실종자 수가 줄지 않는 현실을 짚었다. 현장에 필요한 인력이 있는지, 지휘체계가 제대로 작동하는지. 세월호참사 이후 우리가 단 한 순간도 놓지 못한 질문들을 국회에서 연결지을 수 있었다.연안여객선 관련 질의들도 주목할 만했다. 신장식 의원은 노후 선박이 멈춰 서면 섬과 육지의 연결이 끊기는 항로 문제와 공영제의 공백을 지적했다. 반면 일각에서는 세월호참사 이후 강화된 '선령 제한'을 완화하자는 주장도 고개를 들었다. 노후 선박 운항 중단으로 인한 주민의 '보편적 이동권' 문제와 그러니까 선박 사용 연한을 늘리자는 '안전기준 완화' 시도. 두 논의를 나란히 보며, 국회의 탁상 앞에서 가장 먼저 타협하고 희생되는 것이 왜 늘 '안전'이어야 하는지 되묻고 싶었다.우리가 핵심 과제로 꼽았던 재난안전통신망도 국감장에 올랐다. 임호선 의원은 막대한 예산을 투입한 통신망이 실제 재난 현장에서 얼마나 활용되는지 지적하며 후속 사업의 '전면 재검토'를 요구했다. 여름 세미나에서 자료를 읽으며 품었던 의문과 정확히 맞닿아 있었다. 통신망을 구축했다는 하드웨어 실적 다음에는, 그 망을 통해 기관들이 실제 필요한 정보를 주고 받을 수 있는지 실효성을 확인해야 한다.피해자의 알 권리를 묻는 질의도 이어졌다. 정춘생 의원의 질의 과정에서는 이태원참사 유가족이 참고인으로 출석해 정보 접근과 기록 열람의 어려움을 직접 증언했다. 박주민 의원은 생명안전기본법 시행령안이 피해자의 정보접근권을 충분히 보장하는지 따지며 4.16연대를 비롯한 시민사회의 문제 제기를 언급했다. 피해자 권리를 보장하려 만든 법이 실제 행정 현장에서도 제 역할을 하는지 묻는 질문이었다. 법 제정 이후에도 그 권리가 피해자의 삶에 온전히 닿기까지 살펴야 할 과제가 여전히 남아 있었다.이 밖에도 아리셀참사 이후 배터리 공장과 데이터센터 내 소방기준, 오송참사 이후 모니터링·전파체계 점검, 제주항공참사 이후 책임 규명 지연 및 유해 수습 과정의 부적정성 등 다양한 재난 대응과 수습을 다룬 질의가 펼쳐졌다. 이번 국감에는 재난안전 관리체계와 피해자 권리, 재발 방지에 대한 구체적인 문제 제기도, 개선하겠다는 정부의 약속도 있었다. 그리고 그 뿌리는 모두 사참위 권고와 연결되어 있었다. 만약 이 질의들이 사참위 권고라는 큰 줄기와 연결되어 정부 답변과 후속조치까지 추적됐다면 어땠을까. 재난 대응과 피해자 권리에 대한 점검이 해마다 제자리에서 다시 시작되지 않고, 앞선 질문과 변화 위에 차곡차곡 쌓일 수 있었을 것이다.4.16연대는 매년 사참위 권고 이행을 평가하고 그 결과를 기록해 왔다. 올해는 특히 행정적 '완료' 처리를 넘어 실질적인 변화를 끌어낼 방안과, 조사기구 종료 이후에도 지속될 점검체계에 주목했다. 지난 4년간 피해자와 시민사회가 국무조정실과 국회의 문을 두드리며 거듭 자료를 요청하고 질문해야만 이행 상황을 겨우 확인할 수 있었기 때문이다.지난 9월 국회토론회에서 김순길 4.16세월호참사가족협의회 사무처장(단원고 학생 진윤희 어머님)은 피해자와 시민사회가 더 이상 권고 이행을 촉구하는 '민원인'의 자리에 머물러서는 안 된다고 강조했다. 자료를 구하고, 모호한 답변을 해석하며, 같은 문제를 해마다 다시 설명해 온 지난 시간을 돌아보면 이 말이 더욱 무겁게 다가온다.권고를 이행할 주체는 정부지만, 그 이행 여부를 점검할 책무는 국회(상임위)에 있다(사회적참사특별법 제48조). 그러나 법에 명시된 공식 책무에도 불구하고 지난 4년간 국회 차원에서 사참위 권고를 중심으로 한 공식 심사나 행정부를 향한 개선 요구는 단 한 차례도 이루어지지 않았다.사참위는 이미 권고집의 첫 장에서 '권고사항 이행관리계획' 수립을 요청했다. 국회에는 질문과 답변을 이어갈 상시적 체계가 필요하다. 담당자가 바뀌고 국회 임기가 달라져도 점검이 중단되지 않도록 조직과 인력, 예산이 뒷받침돼야 한다. 국회토론회에서 제안된 국회 차원의 실무 지원체계와 국무조정실 중심의 전담체계 역시 각각 국회의 검증과 행정부의 이행 관리를 어떻게 지속할지 구체화해야 할 과제다.또한 윤희 어머님은 권고 이행 완료의 기준은 '정부가 무엇을 했는가'가 아니라 '피해자와 시민의 삶에서 무엇이 달라졌는가'여야 한다고 말씀하셨다. 권고의 상당수는 피해자의 고통스러운 경험과 절박한 요구에서 출발했다. 현장에서 무엇이 바뀌어야 하는지 가장 오래 지켜본 사람들의 판단이 이행 평가의 기준이 되어야 한다. 그러기 위해서는 이미 '조치완료' 처리된 권고들에 대해서도, 정부는 정부는 어떤 근거로 권고가 이행했다고 판단하는지 피해자들이 납득가능하게 설명해야 한다.이를 위해서는 정부 답변과 국회 회의록부터 제때 공개되어 누구나 찾고 비교할 수 있어야 한다. 시민이 직접 만든 검색 도구는 값진 성과였지만, 시민의 기술과 품이 들어가야만 국감을 따라갈 수 있는 현실을 당연하게 여길 수는 없다.시민 모니터링단의 7주 과정의 마지막 날, 단원들에게 직접 만든 사탕목걸이를 선물했다. 유치원 졸업식처럼 귀엽고 다정한 축하와 감사를 전하고 싶었다. 어려운 보고서와 법령을 함께 읽고, 납득하기 어려운 답변 앞에서 같이 질문해 준 이들이 있었기에 우리는 외롭지 않았다. 함께 판단할 동료가 있었고, 서로의 시선 덕분에 더 깊고 넓게 볼 수 있었다. 누군가는 타 제도와 비교할 관점을 보탰고, 누군가는 방대한 자료를 정리했으며, 누군가는 검색 도구를 만들어냈다.12년 전 세월호를 기억하는 마음은 그렇게 오늘의 안전을 확인하고 바꾸려는 구체적인 행동으로 엮였다. 마치 실에 사탕을 하나씩 꿰어 목걸이를 만들듯, 세월호를 기억하는 시민 각자의 질문과 시간이 모여 하나의 단단한 감시망이 되었다는 것은 활동가에게 큰 감동이다. 지난 몇 주간 모니터링단원들이 각자의 시선으로 써 내려간 기록에 이어, 이제 올 한 해의 활동과 시민 기고를 갈무리하려 한다. 내년에는 시민들이 들인 시간과 노력이 국회의 날카로운 질문과 정부의 실질적 변화로 이어지기를 바란다. 그리고 어렵게 공부하여 짚어낸 문제에 똑같은 답변이 나와 다시 실망하는 일이 없기를 바란다.올해의 활동과 연재는 여기서 마침표를 찍지만, 우리가 확인해야 할 일은 여전히 남아 있다. 다음 보고서를 펼쳤을 때에는 "도대체 뭐가 조치완료라는 거야?"라는 허탈한 혼잣말 대신, "이건 정말 달라졌네"라고 말할 수 있기를 바란다. 세월호의 교훈을 피해자와 시민이 자신의 일상에서 체감할 수 있을 때, 권고는 비로소 이행됐다고 말할 수 있을 것이다.